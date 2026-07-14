ROSTIC’S выпустил комбо с героями «Союзмультфильма» — в честь 90-летия киностудии

14 июля ROSTIC’S представила новую коллекцию игрушек по мотивам мультфильмов киностудии «Союзмультфильм». Отдельно коллекционную фигурку можно купить за 169 рублей, комбо с игрушкой стоит 329 рублей в ресторане и 409 рублей при заказе с доставкой. В специальное комбо вошли 12 фигурок персонажей классической и современной анимации: среди них — герои из «Простоквашино» и «Ну, погоди!».

В коллекцию вошли герои советских и современных мультфильмов

Запуск коллаборации приурочен к 90-летию «Союзмультфильма». Из классических мультфильмов в коллекцию вошли герои:

«Малыша и Карлсона» — Малыш и Карлсон,

«Ну, погоди!» — Волк и Заяц,

«Простоквашино» — Шарик и Матроскин,

«Умка» — Умка и Тайке.

Современную анимацию представляют Зо и Муся из мультсериала «Оранжевая корова», а также Петя и Волк из «Приключений Пети и Волка».

Помимо игрушки покупатели получат картофель фри, напиток и блюдо на выбор: три куриных наггетса, Чикенбургер или Ай-ролл. Набор доступен к покупке уже с 14 июля.

Комбо с игрушкой стоит 329 рублей в ресторане и 409 рублей при заказе с доставкой. Отдельно коллекционную фигурку можно купить за 169 рублей.

Часть средств от продаж комбо ROSTIC’S направит в благотворительный фонд

Руководитель локального и активационного маркетинга ROSTIC’S Любовь Рысева отметила, что коллекция объединяет персонажей разных поколений.

«Герои "Союзмультфильма" — это часть детства для одних и открытие для других. Классические персонажи вызывают тёплые воспоминания, а новые герои мультсериалов дарят современным детям повод для улыбки и фантазии», — поделилась Любовь Рысева, руководитель локального и активационного маркетинга ROSTIC’S.

Как и в случае с другими детскими комбо, ROSTIC’S будет перечислять по одному рублю с продажи каждого комбо «Союзмультфильм» в благотворительный фонд «Открывая горизонты».

В компании сообщили, что фонд помогает подросткам из детских домов подготовиться к самостоятельной жизни и сделать первые шаги во взрослую жизнь.

Контекст

Ранее ROSTIC’S запустила новое комбо с героями мультфильма «Лео и Тиг». В коллекцию вошли восемь персонажей, включая Лео, Тига и нерпу Луфи. Помимо игрушки, в набор входят напиток, маленький картофель и одно из четырёх блюд на выбор: чикенбургер, чизбургер, три наггетса или ай-ролл.

ROSTIC’S запускает новое комбо — с 21 апреля в сети появятся персонажи мультфильма «Лео и Тиг» В коллекции представлены 8 игрушек Читайте также

Запуск приурочили к выходу полнометражного фильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». В компании отметили, что коллекция призвана привлечь внимание детей к теме экологии и заботы о природе.