В работе Т-Банка произошел сбой 15 июля — пользователи жалуются на приложение и сайт

15 июля в работе Т-Банка произошёл сбой. Пользователи сообщают о неполадках в мобильном приложении, на сайте и в личном кабинете. По данным DownDetector, за сутки сервис зафиксировал более 4,7 тыс. жалоб, а клиенты банка видят уведомление о том, что часть функций временно недоступна.

Почти все жалобы связаны с приложением и сайтом банка

По данным DownDetector, за последние 24 часа 42% жалоб пришлись на мобильное приложение Т-Банка, 41% — на сайт, ещё 7% — на личный кабинет. О неполадках в отдельных сервисах банка сообщили 4% пользователей.

За последний час больше всего сообщений о сбоях поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Кировской областей и Краснодарского края. При этом DownDetector отмечает, что статистика по регионам скорректирована с учётом численности населения.

В банке пока не назвали причину сбоя

На момент 15 июля 12:19 по московскому времени причина неполадок неизвестна.

В разделе поддержки DownDetector пользователям советуют проверить интернет-соединение, отключить VPN, переключиться между Wi-Fi и мобильным интернетом или обновить приложение.