Пользователи Ozon массово сообщают о проблемах с доступом к приложению — в компании опровергают информацию о сбое

Пользователи Ozon массово сообщают о сбое в работе маркетплейса. Жалобы начали поступать около 13:30 мск, а к 16:45 их число превысило 760. Несмотря на сообщения пользователей, в Ozon заявили, что все сервисы компании работают стабильно.

Пользователи жалуются на проблемы в работе мобильного приложения маркетплейса

Около 68% жалоб связано с работой мобильного приложения Ozon. Ещё 15% пользователей сообщили о проблемах с сайтом.

Пользователи сообщают, что сервис не открывается ни через Wi-Fi, ни при использовании мобильного интернета. При попытке войти в приложение Ozon появляется сообщение об отсутствии соединения.

С проблемами с доступом к Ozon столкнулись, в основном владельцы устройств на iOS

94% обращений поступило от владельцев устройств на iOS.

Наибольшее число обращений зафиксировано от пользователей из Удмуртской Республики, Самарской и Кировской областей, Санкт-Петербурга, а также Владимирской области.

Ozon отрицает информацию о сбое

В пресс-службе Ozon сообщили Russian Business, что компания не фиксирует проблем в работе своих сервисов.

«Все наши сервисы работают стабильно: клиенты делают заказы и получают свои покупки в обычном режиме, мы не фиксируем проблем со стабильностью оплат и жалоб от пользователей», — заявили в компании.

Ранее Ozon опубликовал финансовые итоги II квартала 2026 года

Чистая прибыль Ozon во II квартале 2026 года выросла в 28 раз — до 10,1 млрд рублей против 359 млн рублей годом ранее. Выручка увеличилась на 47%, до 334,2 млрд рублей. Операционная прибыль выросла на 54%, до 31,3 млрд рублей.

Ozon опубликовал финансовые результаты за II квартал 2026 года: чистая прибыль выросла в 28 раз — до 10 млрд ₽ Это уже пятый прибыльный квартал для Ozon — до этого компания фиксировала убытки Читайте также

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