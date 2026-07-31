Маркетплейсы могут обязать страховать товары продавцов: цель — сделать механизмы компенсаций понятными для рынка

Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать компенсационные фонды для возмещения ущерба, сообщают «Ведомости». По мнению представителей союза, отсутствие понятного механизма компенсаций создаёт риски для малого и среднего бизнеса и снижает доверие продавцов к маркетплейсам. Инициатива появилась после пожаров на объектах Wildberries.

Маркетплейсы будут обязаны раскрывать информацию о страховании товаров

СЭТ предложил законодательно обязать маркетплейсы страховать товары, переданные продавцами на хранение на склады маркетплейсов. Альтернативный вариант — создать компенсационные фонды, из которых продавцам будут возмещать ущерб в случае утраты или повреждения товаров, в том числе из-за пожаров.

Кроме того, союз предлагает обязать площадки раскрывать продавцам информацию о наличии страхования, его условиях и порядке получения компенсаций.

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Помимо страхования товаров, СЭТ предложил:

ограничить комиссии для продавцов, работающих по модели FBS, при которой товары хранятся на складе продавца, он сам их упаковывает и передаёт маркетплейсу для доставки;

ввести льготные тарифы для российских компаний из реестра производителей промышленной продукции — подобные компании могут участвовать в госзакупках с преференциями, получать госсубсидии и поддержку;

установить одинаковые комиссии для российских и иностранных продавцов.

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Союз также предложил обязать маркетплейсы раскрывать методику расчёта скидки постоянного покупателя. Это поможет продавцам точнее устанавливать цены и прогнозировать финансовые результаты.

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Во время чрезвычайных ситуаций СЭТ предлагает разрешить продавцам без штрафов отменять поставки и бесплатно вывозить товары со складов маркетплейсов. Если это невозможно, площадки должны публично объяснять причины.

В качестве альтернативы денежным выплатам союз предлагает компенсировать убытки скидками на услуги маркетплейсов.

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Wildberries ознакомились с предложением союза

В Wildberries сообщили «Ведомостям», что ознакомились с предложениями СЭТ. В компании считают, что повышение устойчивости бизнеса в чрезвычайных ситуациях требует комплексного подхода.

По мнению представителей маркетплейса, подобные инициативы следует обсуждать совместно с профильными министерствами, финансовыми институтами, страховыми компаниями, отраслевыми объединениями и цифровыми платформами.

Эксперты считают страхование товаров долгосрочным решением

Руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева сообщила «Ведомостям», что предложения СЭТ направлены на решение одной из ключевых проблем рынка — распределения ответственности за товары, находящиеся на складах маркетплейсов.

По её словам, обязательное страхование товаров или создание компенсационных фондов может стать долгосрочным решением. При этом существующие страховые полисы логистических комплексов уже покрывают часть рисков, но не предусматривают защиту от всех возможных чрезвычайных ситуаций.

Контекст

Во второй половине июля 2026 года в нескольких регионах России на объектах Wildberries случились пожары. Склады и сортировочные комплексы горели в Московской, Тамбовской, Ленинградской, Рязанской, Волгоградской областях и других субъектах.

Wildberries направила более 40 млн рублей на выплаты сотрудникам и семьям пострадавших, первые компенсации компания перечислила 21 июля. Кроме того, маркетплейс запустил новую программу поддержки продавцов с небольшими оборотами: им предоставят промобонусы, которыми можно оплатить до 90% стоимости рекламных кампаний.

Для пострадавших продавцов WB Банк и МКК WB Финанс ввёли кредитные каникулы: они на три месяца приостановили выплаты по основному долгу и начисление процентов для представителей малого и среднего бизнеса.

Wildberries ведёт переговоры с правительством о возможной господдержке компании, однако окончательных решений пока нет.