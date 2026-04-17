Минэк предложило поправки к закону о маркетплейсах — площадки до сих пор не согласуют скидки с продавцами

Минэкономразвития России предложило внести поправки в закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026-го, сообщает Forbes со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова. По его словам, нынешняя версия закона не решает всех проблем, с которыми сталкиваются продавцы на маркетплейсах. Например, селлерам всё ещё приходится участвовать в акциях за свой счёт.

Маркетплейсы добровольно согласились соблюдать положения будущего закона

Закон о платформенной экономике утверждён в 2025 году и начнёт действовать с 1 октября 2026-го. Он вводит требования к взаимодействию маркетплейсов с партнёрами. Например, платформы будут обязаны уведомлять селлеров о том, как изменилось ранжирование карточки их товара, а также согласовывать скидки на продукцию продавца.

11 ноября 2025 года крупнейшие маркетплейсы — Wildberries (входит в объединённую компанию Wildberries & Russ), Ozon и Авито — добровольно согласились подписать меморандум. Платформы обязались выполнять условия законопроекта до его вступления в силу.

Однако, по словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, платформы выполняют свои обязанности выборочно.

Почти половина селлеров сталкивается с изменениями отчётов о продажах без уведомления

По данным опроса, на который ссылается Минэк, большая часть продавцов сталкиваются с навязыванием скидок за свой счёт со стороны маркетплейсов. 79% селлеров сталкиваются с регулярными или периодическими скидками за свой счёт без явного согласия. Лишь 20% указали, что маркетплейсы начали согласовывать с продавцами все скидки.

Кроме того,:

47% респондентов сообщили, что маркетплейсы меняют отчёты о продажах, не уведомляя продавца,

30% пожаловались, что техподдержка платформ работает медленно,

12% указали, что маркетплейсы даже после жалоб не удаляют карточки товаров, которые нарушают авторские права.

Поправки запретят дискриминацию российских продавцов

Минэкономразвития России и Ассоциация цифровых платформ подготовили предложения по доработке меморандума и закона, сообщает Forbes. В закон могут внести запрет на установление более высоких комиссий для российских продавцов, чем для иностранных. Сейчас, например, китайские селлеры платят платформе Wildberries от 11 до 14%, а отечественные — более 30% вместе с логистикой.

Читайте также: Wildberries уравняет комиссии для продавцов из России и Китая — и даст селлерам возможность отказаться от скидок

Кроме того, ведомства предлагают закрепить право селлеров отказываться от скидок без последствий на ранжирование в поисковой выдаче и рейтинг. Сейчас каждый пятый продавец отмечает, что акции маркетплейсов вынуждают их повышать цены, чтобы компенсировать потери. Отказаться от участия в акциях рискованно, так как алгоритмы платформ активнее продвигают акционные товары, чем продукцию без скидок.

Читайте также: Селлеры на маркетплейсах готовы снизить цены, если комиссия упадёт хотя бы на 1%: с 2023-го тарифы выросли в 2 раза

Дополнительно обсуждаются единые цены на товары вне зависимости от способа оплаты и открытая модель доступа к банковским программам лояльности.

Селлерам могут начать выплачивать средства раз в две недели

Отдельный блок поправок касается сроков расчётов с продавцами. В министерстве предлагают обязать платформы уведомлять об изменении сроков выплат минимум за 45 дней. Также может появиться предельный срок перечисления средств — например, две недели.

Представители бизнеса объясняют, что задержки выплат остаются острой проблемой: к примеру, выплаты раз в месяц лишают продавцов оборотных средств.

В Ассоциации цифровых платформ, по информации Forbes, не поддерживают идею жёсткого ограничения сроков выплат, так как рыночная практика предполагает более длительные периоды — от месяца и выше. В ритейле сроки могут достигать 40 дней для продовольственных товаров и 90–180 дней для непродовольственных.

Меморандум не наказывает маркетплейсы за нарушения

Эксперты сообщают Forbes, что меморандум, который приняли маркетплейсы осенью 2025-го, носит рекомендательный характер и не содержит санкций за неисполнение. Участники рынка сообщают, что без обязательности исполнения у платформ нет достаточных стимулов соблюдать договорённости.

Представители платформ, включая Wildberries & Russ и Ozon, поставили под сомнение репрезентативность опроса селлеров министерства и центра «Мой бизнес». По их словам, маркетплейсы исполняют обязательства перед продавцами в полном объёме.

В связи с этим глава ведомства Максим Решетников предложил провести дополнительное исследование с более широкой выборкой и согласованной методов.