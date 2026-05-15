Более половины россиян получают второе высшее образование и магистратуру: большинство — для повышения дохода

Более половины россиян отдают предпочтение длительным образовательным программам, следует из данных опроса онлайн-кампуса НИУ ВШЭ. Так, треть респондентов выбирают для продолжения обучения магистратуру, около четверти получают второе высшее. Главными мотивами для продолжения обучения становятся повышение дохода и личное развитие — так ответили по 27% россиян.

Россияне всё чаще выбирают длительные образовательные программы вместо отдельных курсов

Большая часть россиян выбирают длительные форматы обучения, например, магистратуру и курсы для получения новой профессии. Остальные виды образования пользуются меньшим спросом:

программы повышения квалификации выбирают 19% респондентов;

обучение отдельным навыкам без системы — 17%;

краткосрочные прикладные курсы — 9%.

Как отмечает директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова, увеличение интереса к длительным форматам образования объясняется тем, что они дают студентам понятную траекторию развития, а не отдельные навыки.

Повышение дохода и личное развитие остаются главными мотивами для учёбы

Более четверти опрошенных — 27% — получают второе образование для повышения дохода. Столько же продолжают обучения для личного развития. Респонденты назвали и другие причины, заставляющие их вкладываться в образование:

интерес к новой области — 17%

сохранение конкурентоспособности — 16%

усиление позиций в текущей профессии — 9%

Каждый второй опрошенный готов тратить на образование не менее 60 тыс. рублей в год

Большинство россиян готовы инвестировать в образование. 27% опрошенных выделяют на обучение от 60 до 100 тыс. рублей в год, а ещё 25% — более 100 тыс. рублей. Так, свыше половины участников исследования ежегодно закладывают на образование минимум 60 тыс. рублей.

Лишь 14% опрошенных закладывают на обучение от 30 до 60 тыс. рублей, а ещё 13% — не более 30 тыс. рублей.

Молодёжь учится ради развития, старшее поколение — ради дохода

Выбор образовательной стратегии зависит от возраста студентов. Так, среди опрошенных 18–25 лет 64% планируют начать или продолжить обучение. Аналитики отмечают, что высокий процент желающих получить второе образование в этой категории связан с тем, что большинство респондентов уже обучаются в вузах.

При этом доля тех, кто планирует продолжать учёбу, резко снижается с возрастом:

26–35 лет — 49%

36–45 лет — 18%

46–55 лет — 10%

Различается и мотивация. У молодёжи причины распределяются равномерно: 22-24% получают второе образование для личного развития, увеличения дохода и повышения конкурентоспособности.

В возрасте 26–35 лет на первый план выходят повышение дохода и личное развитие — доля таких ответов достигает 31 и 33%.

IT-направление остаётся самым востребованным почти во всех возрастных группах

Молодёжь 18–25 лет чаще всего интересуется управлением и бизнесом, а также информационными технологиями — на каждое из этих направлений приходится по 16%. 14% респондентов в возрасте 26–35 лет выбирают управленческие специальности, 13% — IT. Опрошенные также считают перспективными для изучения психологию и социальные науки.

Россияне 36–45 лет делают упор на технологические специальности: ИТ выбирают 17% опрошенных, ИИ и автоматизацию — 14%.

Почти четверть респондентов старше 45 лет — 23% отдают предпочтение прикладным инструментам работы с данными и цифровыми системами.

Контекст

Спрос на онлайн-обучение в России продолжает расти. По данным платформы GetCourse, россияне готовы тратить на онлайн-образование до 25% ежемесячного дохода. Треть опрошенных из Москвы и Санкт-Петербурга при этом не против купить курс дороже 50 тыс. рублей.

По данным «Выберу.ру», средний планируемый бюджет на дополнительное образование в 2026 году составил 58 тыс. рублей — на 23% больше, чем годом ранее. Более трети опрошенных при этом проходили курсы по IT.