Более половины россиян получают второе высшее образование и магистратуру: большинство — для повышения дохода

Более половины россиян получают второе высшее образование и магистратуру: большинство — для повышения дохода52% жителей крупных городов готовы тратить на обучение не менее 60 тысяч рублей в год
Более половины россиян отдают предпочтение длительным образовательным программам, следует из данных опроса онлайн-кампуса НИУ ВШЭ. Так, треть респондентов выбирают для продолжения обучения магистратуру, около четверти получают второе высшее. Главными мотивами для продолжения обучения становятся повышение дохода и личное развитие — так ответили по 27% россиян.
Россияне всё чаще выбирают длительные образовательные программы вместо отдельных курсов
Большая часть россиян выбирают длительные форматы обучения, например, магистратуру и курсы для получения новой профессии. Остальные виды образования пользуются меньшим спросом:
- программы повышения квалификации выбирают 19% респондентов;
- обучение отдельным навыкам без системы — 17%;
- краткосрочные прикладные курсы — 9%.
Как отмечает директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова, увеличение интереса к длительным форматам образования объясняется тем, что они дают студентам понятную траекторию развития, а не отдельные навыки.
Повышение дохода и личное развитие остаются главными мотивами для учёбы
Более четверти опрошенных — 27% — получают второе образование для повышения дохода. Столько же продолжают обучения для личного развития. Респонденты назвали и другие причины, заставляющие их вкладываться в образование:
- интерес к новой области — 17%
- сохранение конкурентоспособности — 16%
- усиление позиций в текущей профессии — 9%
Каждый второй опрошенный готов тратить на образование не менее 60 тыс. рублей в год
Большинство россиян готовы инвестировать в образование. 27% опрошенных выделяют на обучение от 60 до 100 тыс. рублей в год, а ещё 25% — более 100 тыс. рублей. Так, свыше половины участников исследования ежегодно закладывают на образование минимум 60 тыс. рублей.
Лишь 14% опрошенных закладывают на обучение от 30 до 60 тыс. рублей, а ещё 13% — не более 30 тыс. рублей.
Молодёжь учится ради развития, старшее поколение — ради дохода
Выбор образовательной стратегии зависит от возраста студентов. Так, среди опрошенных 18–25 лет 64% планируют начать или продолжить обучение. Аналитики отмечают, что высокий процент желающих получить второе образование в этой категории связан с тем, что большинство респондентов уже обучаются в вузах.
При этом доля тех, кто планирует продолжать учёбу, резко снижается с возрастом:
- 26–35 лет — 49%
- 36–45 лет — 18%
- 46–55 лет — 10%
Различается и мотивация. У молодёжи причины распределяются равномерно: 22-24% получают второе образование для личного развития, увеличения дохода и повышения конкурентоспособности.
В возрасте 26–35 лет на первый план выходят повышение дохода и личное развитие — доля таких ответов достигает 31 и 33%.
IT-направление остаётся самым востребованным почти во всех возрастных группах
Молодёжь 18–25 лет чаще всего интересуется управлением и бизнесом, а также информационными технологиями — на каждое из этих направлений приходится по 16%. 14% респондентов в возрасте 26–35 лет выбирают управленческие специальности, 13% — IT. Опрошенные также считают перспективными для изучения психологию и социальные науки.
Россияне 36–45 лет делают упор на технологические специальности: ИТ выбирают 17% опрошенных, ИИ и автоматизацию — 14%.
Почти четверть респондентов старше 45 лет — 23% отдают предпочтение прикладным инструментам работы с данными и цифровыми системами.
Контекст
Спрос на онлайн-обучение в России продолжает расти. По данным платформы GetCourse, россияне готовы тратить на онлайн-образование до 25% ежемесячного дохода. Треть опрошенных из Москвы и Санкт-Петербурга при этом не против купить курс дороже 50 тыс. рублей.
По данным «Выберу.ру», средний планируемый бюджет на дополнительное образование в 2026 году составил 58 тыс. рублей — на 23% больше, чем годом ранее. Более трети опрошенных при этом проходили курсы по IT.