Россияне готовы тратить 25% дохода на онлайн-курсы

Жители России готовы вкладывать значительную часть дохода в онлайн-образование. В среднем россияне инвестируют в обучение до 25% ежемесячного заработка, следует из исследования платформы для запуска онлайн-курсов GetCourse. При этом спрос на дорогие курсы растёт не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и за их пределами.

Москва — лидер по готовности платить

Россияне со средней зарплатой в 125 тыс. рублей готовы тратить на онлайн-образование до 30 тыс. рублей в месяц — почти 25% от дохода, выяснила GetCourse. В регионах эта доля в среднем составляет 22% от заработка.

Наибольшую долю дохода на обучение готовы тратить жители Москвы — 30,5%. Далее следуют Новосибирск (27,5%), Казань (26,3), Санкт-Петербург (26%) и Самара (25,4%) — все эти города показывают уровень выше 25% ежемесячного дохода.

В GetCourse отмечают, что жители России всё чаще рассматривают онлайн-обучение как долгосрочную инвестицию.

Более 8% региональных покупателей выбирают курсы дороже 50 тыс. рублей

Более 32% респондентов из регионов готовы вкладывать в онлайн-образование больше 15 тыс. рублей. Из них 12% рассчитывают на траты в районе 15–20 тыс. рублей, почти 12% — на 20–50 тыс., а 8,8% — могут приобрести курсы дороже 50 тыс. рублей. Доля тех, кто рассчитывает уложиться в 5 тыс. рублей, минимальна — 2,7%.

В Москве и Санкт-Петербурге россияне готовы тратить на образование более высокие суммы: почти 40% жителей этих городов выбирают курсы за 20–50 тыс. рублей, а треть — программы дороже 50 тыс.

Иностранные языки и IT — в топе

В Москве и Санкт-Петербурге наиболее популярны курсы по иностранным языкам (38%), IT (35%) и дизайну (27,5%). GetCourse отмечает, что выбор этих направлений показывает стремления россиян повышать свою квалификацию.

В регионах образовательные курсы по нейросетям и искусственному интеллекту входят в топ-3 по интересу. Интерес к ним среди жителей достигает 11%.

Жители Москвы и Питера заинтересованы в курсах по психологии

В Татарстане лидируют IT-направления (22,5%) и изучение иностранных языков (15%) — регион активно развивается в сфере IT. Жители Новосибирска чаще выбирают обучение прикладным профессиям (8%). В Самаре жители заинтересованы в обучении по нейросетям (7,6%) и маркетингу (6,5%).

Интерес к психологии и личностному развитию выше в Москве и Санкт-Петербурге — 13,5% против 5% в регионах. В GetCourse подчёркивают: столичные жители выбирают такие курсы из-за потребности в улучшении эмоционального интеллекта и управлении стрессом. В регионах же онлайн-обучение чаще рассматриваются как дополнение к профессиональному образованию.