Сервис бронирования неважен — важна лишь стоимость проживания: почти половина россиян выберут дешевый вариант

46% россиян выбирают сервисы бронирования по самому выгодному предложению, не обращая внимания на бренд, выяснили аналитики TelecomDaily. 84% опрошенных ориентируются на отзывы при выборе жилья. Лидером исследования по удобству сервиса, качеству отзывов и выгодным предложениям стал «Островок», однако чаще всего пользователи готовы рекомендовать Ozon Travel.

Возможность выбирать и цена — главные критерии при планировании отдыха

Согласно исследованию, 64% россиян ездили отдыхать в другие регионы России в период с октября 2025 года по март 2026 года. За границу выезжали 12%, а ещё 15% отдыхали внутри своего региона.

Больше половины опрошенных (54%) сообщили, что бронируют поездки минимум за месяц до выезда. Около 34% принимают решение за одну-две недели, только 9% — за несколько дней до поездки.

При выборе сервиса для планирования поездки россияне чаще всего обращают внимание на два пункта:

возможность выбрать оптимальный вариант среди большого числа предложений — 36%;

максимально выгодную цену — 34%.

Предсказуемая стоимость бронирования важнее бонусов и кешбека

Почти половина россиян (46%) заявили, что будут бронировать там, где стоимость окажется ниже. Ещё 17% выбирают сервисы по дополнительным привилегиям. Для 15% важнее уникальные предложения, а 14% ориентируются на бонусы для будущих поездок.

Пользователи также оценили ключевые параметры сервисов по балльной шкале. На первый план вышли прозрачность условий и удобство сервиса. Возможность заранее видеть полную стоимость бронирования получила 4,8 балла, а понятные механики скидок и бонусов — 4,4 балла.

При этом влияние бренда и принадлежность сервиса к экосистеме оказались второстепенным — этот фактор пользователи оценили лишь на 3,4–3,5 балла.

Каждый второй россиянин всегда читает отзывы перед бронированием

Отзывы оказались главным фактором выбора жилья среди равных вариантов. На них ориентируются 84% пользователей.

Почти каждый второй россиянин (57%) сообщил, что всегда читает отзывы перед бронированием. Только 13% изучают отзывы время от времени.

Эксперты TelecomDaily отдельно проанализировали качество отзывов на популярных площадках. В оценке учитывались количество дубликатов, распределение публикаций по времени, длина текстов и наличие правил модерации. Лучший результат получил «Островок» — 85 баллов из 100.

«Островок» лидирует по удобству сервиса

В исследовании пользователи также оценили удобство сервисов, общий опыт использования и готовность рекомендовать платформу другим.

По уровню удобства первое место занял «Островок» с оценкой 4,63 балла из 5. Следом идут:

«Суточно.ру» — 4,6 балла;

Ozon Travel — 4,56;

«Авито Путешествия» — 4,55;

«Яндекс Путешествия» — 4,51.

По общим впечатлениям от сервиса лидерами стали «Суточно.ру» и «Островок» — 4,19 и 4,18 балла соответственно.

В российском сегменте лучшие цены чаще всего предлагал «Островок». На четырёх из шести отелей в Сочи минимальная стоимость оказалась именно у него, ещё на двух объектах лидировал Ozon Travel.

Самый высокий индекс NPS — готовности рекомендовать — показали «Авито Путешествия» с результатом 55%. У «Островка», Ozon Travel и «Суточно.ру» показатель составил по 51%, у «Яндекс Путешествий» — 49%.