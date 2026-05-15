Маркетплейсы будут возвращать самозанятым минимум 2,9% месячного дохода — новые правила вступят в силу с 1 октября

Правительство утвердило правила предоставления преференций самозанятым, работающим через маркетплейсы, сервисы доставки еды и другие цифровые площадки, пишет Forbes. С 1 октября 2026 года платформы должны будут предоставлять исполнителям бонусы и льготы на сумму не менее 2,9% от их дохода за прошлый месяц. Новые правила касаются самозанятых, которые добровольно делают отчисления по программам пенсионного, социального и медицинского страхования.

Платформам разрешили самим выбирать формат бонусов

Постановление входит в пакет регулирования платформенной экономики, который вступит в силу в октябре 2026 года. По данным Forbes, виды преференций платформы смогут определять самостоятельно — например, скидки на услуги, рекламные бонусы, компенсация части страховых взносов и другие формы поддержки.

Власти хотят стимулировать самозанятых подключаться к системе добровольного страхования, рассказал Forbes первый замминистра экономического развития Максим Колесников. По его словам, предлагаемые меры смогут частично компенсировать расходы самозанятых на социальную защиту.

Максим Колесников также отметил, что платформы смогут адаптировать механизмы поддержки под свою бизнес-модель без дополнительной фискальной нагрузки.

Маркетплейсы договорились о единых правилах работы с продавцами

Будущий закон о платформенной экономике призван регулировать работу маркетплейсов, сервисов доставки, такси и других цифровых платформ, а также их отношения с продавцами, исполнителями и покупателями.

Часть требований крупнейшие платформы начали внедрять заранее, присоединившись к меморандуму. Его в ноябре 2025 года подписали Wildberries, Ozon и «Авито».

Меморандум закрепляет правила работы платформ, включая поддержку продавцов и малого бизнеса, защиту прав потребителей, борьбу с контрафактом и механизмы урегулирования споров. При этом Яндекс и Сбер отказались присоединяться к документу из-за разногласий по правилам скидок и конкуренции между платформами и банками.

Минэкономразвития предложило внести изменения в меморандум

В апреле 2026-го Минэкономразвития представило обновлённый проект меморандума цифровых платформ. В документе министерство предложило закрепить правило, по которому цена товара не должна меняться из-за способа оплаты.

Также в проект вошли нормы о прозрачном ценообразовании, праве продавцов отказываться от скидок за счёт платформы и новых правилах возврата товаров. В частности, маркетплейсам предложили внедрить фото- и видеофиксацию возвратов в пунктах выдачи и при передаче заказов курьером.

Минэкономразвития также предложило расширить круг участников меморандума и включить в него не только маркетплейсы, но и банки с традиционным ритейлом. Под новые критерии могут подпасть X5 Group, «Магнит», «Лента», Альфа-банк и ВТБ.