Ценообразование на маркетплейсах хотят закрепить в меморандуме: способ оплаты не будет влиять на стоимость товара

Минэкономразвития представило обновлённый проект меморандума цифровых платформ, узнали «Ведомости. В нём министерство предложило закрепить, что цена товара не должна зависеть от способа оплаты. Кроме того, в документе хотят закрепить новые правила возврата и право продавцов отказываться от скидок.

Меморандум закрепляет правила работы крупнейших компаний

Меморандум цифровых платформ — это добровольное соглашение, которое регулирует работу маркетплейсов и их отношения с продавцами, партнёрами и покупателями. Проект разработала Ассоциация цифровых платформ ещё в ноябре 2025 года.

Документ закрепляет обязательства участников по досрочному выполнению требований закона о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года.

Среди ключевых задач — прозрачные правила работы на рынке, поддержка продавцов и МСП, защита прав потребителей, борьба с контрафактом и развитие механизмов урегулирования споров.

Яндекс и Сбер отказались подписывать документ

11 ноября 2025 года меморандум подписали Wildberries, Ozon и Авито.

Яндекс и Сбер отказались присоединиться к документу. По данным РБК, причиной стало отсутствие ограничений на инвестиции маркетплейсов в скидки. Компании заявили, что без таких норм меморандум не отражает принципов честной конкуренции.

Теперь к меморандуму могут присоединиться ритейл и банки

Минэкономразвития направило обновлённый проект меморандума в администрацию президента, ФАС, Центробанк и участникам рынка.

В документе министерство предлагает расширить круг участников до 10 компаний и включить в него не только маркетплейсы, но и традиционный ритейл и банки. Критерии участия в меморандуме — оборот свыше 500 млрд ₽ и более 15 млн пользователей. Под эти условия теперь подпадают X5 Group, «Магнит», «Лента», а также Альфа-банк и ВТБ.

Новое правило — цена не должна зависеть от способа оплаты

Как пишут «Ведомости», в обновлённой версии документа появился раздел о единой цене. Минэкономразвития предлагает закрепить единое правило — цена товара, работы или услуги не должна зависеть от способа оплаты или других условий.

Минэк также предлагает зафиксировать несколько принципов работы платформ:

цена не увеличивается при оформлении заказа;

цена не может быть визуально скрыта;

условия должны быть раскрыты в понятной форме.

Кроме того, в документе закрепляется возможность продавца отказаться от снижения цены за счёт платформы. Такой отказ не может быть основанием для ограничений со стороны оператора.

Возвраты товаров будут фиксировать на видео

Минэкономразвития предложило внедрить механизм контроля за возвратами товаров. В него входит фото- и видеофиксация при передаче продукции курьером или в пункте выдачи.

Материалы должны храниться платформой «в течение разумного срока» для разрешения споров. Также продавцы смогут указывать расходы на возврат товара, которые могут удерживаться с покупателя.

Платформы должны обеспечить техническую возможность рассматривать заявки на возврат в течение двух дней.

Спор банков и маркетплейсов о скидках разгорелся осенью 2025 года

Вопрос участия банков в скидочных программах обсуждается последние полгода. Руководители крупнейших банков обращались в ЦБ и правительство с просьбой запретить акции, привязанные к конкретному способу оплаты.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина называла такие скидки «скрытой формой конкурентной борьбы». В ноябре 2025 года регулятор предложил запретить разную цену товара в зависимости от способа оплаты.

Компании считают, что меморандум стоит доработать

В Ozon заявили «Ведомостям», что обновлённые пункты меморандума «повысят прозрачность отрасли и обеспечат равные условия конкуренции». В Wildberries заявили, что единые правила должны распространяться на всех участников рынка, включая банки и ритейл.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев отметил, что подключение новых участников позволит выработать более широкие стандарты.При этом он подчеркнул, что вопрос единой цены остаётся сложным и требует дополнительной проработки.

В ассоциации также предупредили, что избыточное регулирование может снизить гибкость ценообразования и привести к росту цен для потребителей.

