Яндекс и Сбер не подписали меморандум маркетплейсов

Яндекс» и «Сбер отказались присоединиться к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, который 11 ноября подписали Wildberries, Ozon и Авито. Как выяснил РБК, причиной стало отсутствие в документе ограничений на инвестиции маркетплейсов в скидки — пункт, ранее исключённый из проекта закона о платформенной экономике. Компании заявили, что без таких норм меморандум не отражает принципов честной конкуренции.
Крупнейшие маркетплейсы разделились в оценке инициативы
Меморандум был подписан в Национальном центре «Россия» в рамках форума «День платформенной экономики». Документ закрепляет добровольное исполнение части требований закона о платформенной экономике, который вступит в силу в октябре 2026 года.
От Ассоциации цифровых платформ (АЦП), куда входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер», к документу присоединились только первые три компании. Не подписали его «Яндекс» и «МегаМаркет» (ранее «СберМегаМаркет»).
«Яндекс»: без регулирования скидок конкуренция будет нечестной
В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что компания в целом поддерживает саморегулирование отрасли, но видит риски в текущей редакции документа:
«Мы поддерживаем практику саморегулирования и сами участвуем в нескольких подобных инициативах на разных рынках. Однако в данном случае считаем крайне важным учитывать проблему регулирования скидок и связанные с этим риски для добросовестной конкуренции», — отметили в в пресс-службе «Яндекса».
Источник РБК, знакомый с позицией компании, сообщил, что «Яндекс» предлагал ограничить объём инвестиций маркетплейсов в скидки 10% от оборота.
«Мегамаркет» поддержал цели меморандума, но взял паузу для уточнения деталей
В «Мегамаркете» сообщили, что в целом поддерживают цели документа и разделяют его подход к формированию единых стандартов для отрасли, однако некоторые положения требуют дополнительной проработки.
«Ряд положений требует уточнения для их применения в текущей модели взаимодействия с партнёрами и пользователями. После завершения этой оценки компания рассмотрит возможность присоединения», — отметили пресс-службе «Мегамаркета».
В компании подчеркнули, что большинство принципов меморандума уже применяются на практике: обеспечена прозрачность правил работы, а также действуют механизмы защиты прав продавцов и покупателей.
Коллективное письмо против скидок на Wildberries и Ozon
Как ранее писал РБК, в июле 2025 года онлайн-продавцы объединились с сетями против скидок на Wildberries и Ozon. В письме, направленном правительству, они предложили закрепить в законе потолок инвестиций в скидки — не более 10% годового оборота площадки.
Инициативу поддержали в том числе «Яндекс Маркет» и сервис доставки «Купер» (ранее «СберМаркет»). По мнению авторов письма, без ограничений на скидки рынок рискует столкнуться с монополизацией и уходом мелких продавцов, а также ростом цен для покупателей.
В Wildberries в ответ заявили, что цель подобных предложений — сдержать развитие передовых маркетплейсов.
Контекст
Закон о платформенной экономике, вступающий в силу 1 октября 2026 года, вводит единые правила работы маркетплейсов и агрегаторов, включая обязательную проверку партнёров, раскрытие алгоритмов ранжирования и защиту данных пользователей.
Подписание меморандума Wildberries, Ozon и «Авито» стало первым шагом к саморегулированию отрасли до вступления закона в силу. Однако позиция «Яндекса» и «Сбера» показывает, что вопрос регулирования скидок остаётся острой темой для цифрового рынка.
