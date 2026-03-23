Минпромторг предлагает ограничить влияние маркетплейсов на цены товаров — контроль хотят передать продавцам

Минпромторг предложил ограничить влияние маркетплейсов на цены товаров, узнал РБК. В проекте ведомства говорится, что цену должен определять сам продавец, а не площадка. Минпромторг выдвинул предложение на фоне уже обострившегося конфликта: банки и маркетплейсы с осени 2025 года спорят о правилах конкуренции.

Площадки обяжут учитывать отказ продавцов от скидок

Как пишет РБК, Минпромторг предлагает поэтапно ограничить участие маркетплейсов в формировании цен. На первом этапе площадки должны будут согласовывать скидки с продавцами, при этом отказ не должен влиять на условия сотрудничества.

На следующем этапе маркетплейсам могут полностью запретить участвовать в ценообразовании. В проекте концепции указано, что ценообразованием на товар должен управлять сам продавец, а не площадка.

Банки потребовали отвязать скидки от способа оплаты

Конфликт между банками и маркетплейсами обострился в ноябре 2025 года. Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк заявили, что скидки должны быть доступны вне зависимости от выбранного способа оплаты. По их мнению, привязка к конкретной карте сужает выбор и может вводить пользователей в заблуждение.

«Клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», — говорилось в совместном заявлении банков.

Финансовые организации подчеркнули готовность к диалогу и заявили, что выступают за прозрачные правила рынка и сохранение выгод для покупателей.

В Wildberries предупредили о рисках для малого бизнеса

После того, как банки обозначили свою позицию, глава Wildberries&Russ Татьяна Ким направила обращение в ЦБ, правительство и Федеральное собрание. В письме она заявила, что ограничения на скидки и способы оплаты могут ударить по малому и среднему бизнесу.

По словам Ким, большинство селлеров работают в рамках действующих налоговых режимов, а потенциальные нарушения затрагивают лишь 0,3% компаний и ИП.

Ритейлеры присоединились к спору банков и маркетплейсов

В декабре 2025 года к спору подключился офлайн-ритейл. «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие компании направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, поддержав позицию банков.

Ритейлеры считают, что маркетплейсы занижают цены за счёт комиссий и штрафов для продавцов, а также создают неравные условия конкуренции. Они предложили установить предел средств, которые платформы могут направлять на снижение цен.

Регулятор предложил сделать скидки прозрачными для всех банков

В феврале 2026 года Банк России представил вариант урегулирования. Регулятор предложил сохранить единую цену товара и сделать скидочные программы открытыми для всех банков.

Директор департамента ЦБ Екатерина Лозгачева заявила, что это означает возможность для всех кредитных организаций размещать свои предложения на платформе на одинаковых условиях. Покупатель будет видеть базовую цену, а дополнительные предложения банков — в отдельном списке.

Маркетплейсы поддержали открытую модель взаимодействия с банками

В Ozon сообщили, что ведут переговоры о подключении более чем 25 банков к работе по открытой модели. В Wildberries отметили, что подход ЦБ выглядит более сбалансированным по сравнению с запретом скидок.

При этом в компании подчеркнули, что важно сохранить простой пользовательский сценарий: сложные механики выбора банков могут снизить эффективность программ лояльности.