Банки уточнили позицию по запрету скидок на маркетплейсах

Банки, ранее выступившие с предложением изменить правила скидок на маркетплейсах, уточнили, что речь идёт только о запрете привязки скидок к конкретному способу оплаты. По их мнению, это ограничивает выбор покупателей. Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк поддерживают акции и выгодные условия для покупателей и не предлагают сокращать возможности платформ.

Банки не хотят сокращения скидок на маркетплейсах

Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк выпустили совместное заявление. В уточнённом комментарии они заявили, что выступают за сохранение скидок на маркетплейсах и удобство оплаты для всех пользователей. Банки указали, что привязка скидки к конкретной карте или платёжному инструменту «сужает выбор и может вводить людей в заблуждение».

«Клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», — говорится в совместном заявлении банков.

Позиция банков — равные условия для всех клиентов маркетплейсов

В заявлении подчёркивается, что акции маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка-эмитента карты или выбранного способа оплаты. Банки заявили, что их позиция направлена не на сокращение скидок, а на увеличение аудитории, которая может ими воспользоваться, а также на создание прозрачных и предсказуемых правил работы рынка.

Банки заявляют об открытости и готовности к диалогу

Финансовые организации подчеркнули, что действуют «открыто и в интересах клиентов».

«Мы действуем открыто и в интересах клиентов и готовы к конструктивному диалогу с регулятором и маркетплейсами», — подчеркивается в совместном заявлении Сбера, ВТБ, Альфа-банка, Т-Банка и Совкомбанка.

Банки сообщили, что выступают за решения, которые позволят сохранить выгоды для покупателей и обеспечат честную конкуренцию.

«На наш взгляд, маркетплейсы манипулируют информацией в СМИ», — говорится в заявлении банков.

Контекст

20 ноября 2025 года стало известно, что Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк направили в Госдуму письмо с предложением изменить подход к скидкам и бонусным программам на маркетплейсах.

После этого цифровые платформы выступили с комментариями и предупредили, что изменения могут привести к росту стоимости товаров для миллионов покупателей, особенно в регионах.

В уточнённом заявлении банки пояснили, что предложение касается исключительно механики привязки скидок к способу оплаты, а не ограничения самих акций.

Фото: mihailomilovanovic / Getty Images