Крупнейшие банки предложили запретить маркетплейсам скидки, бонусы и любые другие формы ценовых поощрений, пишет ТАСС. Wildberries подчеркивает, что инициатива направлена на ограничение развития банков маркетплейсов. Ozon предупреждает, что цены в случае запрета вырастут, а доступность товаров — снизится.

Банки предлагают запретить скидки на маркетплейсах

По информации ТАСС, руководители Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые и косвенные скидки, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.

Авторы письма указали, что исключения могут быть предусмотрены только для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий, но скидки в любом случае не должны зависеть от способа оплаты или банка-эмитента карты.

Банки также сослались на международные примеры, где для системно значимых платформ действуют ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции.

Wildberries заявляет об ударе по пользователям

Пресс-служба Wildberries заявила, что инициатива банков направлена на ограничение развития платформ и их финансовых сервисов нерыночными методами. По оценкам, приведённым компанией, отмена скидок может привести к росту цен для потребителей на 15–20%, что затронет миллионы покупателей по всей стране.

В Wildberries указали, что предложение подано крупнейшими банками, которые активно развивают собственные цифровые экосистемы и программы лояльности. Компания отметила, что скидки, бонусы и кэшбэк этих банков внутри их приложений используются даже активнее, чем на маркетплейсах.

«Например, на Мегамаркете — бонусами Сберспасибо оплачивается до трети стоимости покупок, согласно публичным данным», — указали в пресс-службе Wildberries.

В пресс-службе подчеркнули, что регулирование должно быть единым для всех отраслей, иначе это создаёт условия для регуляторного арбитража.

Компания также заявила, что приводимый авторами письма международный опыт подан без контекста: в ЕС регулирование направлено против транснациональных игроков, а в Турции — против Amazon, в защиту национальных компаний.

«Во многих странах эффективность жесткого регулирования цен на платформах уже поставлена под сомнение, поскольку оно привело к ухудшению пользовательского опыта для граждан», — заявили в пресс-службе Wildberries.

Ozon предупреждает о росте цен для 85 млн покупателей

Пресс-служба Ozon сообщила ТАСС, что запрет программ лояльности приведёт к росту цен для 85 млн пользователей платформы. В компании отметили, что особенно сильно повышение затронет малые города и сёла, где в общей сложности проживает более 50 млн человек и выбор товаров ограничен.

В Ozon отметили, что бонусы и кэшбэк активно используют сами банки, и выразили недоумение, почему при запрете этих инструментов для маркетплейсов должны ухудшиться условия для десятков миллионов покупателей и сотен тысяч предпринимателей.

Контекст

По данным ТАСС, предложение крупнейших банков обсуждается на фоне усиливающейся конкуренции между цифровыми экосистемами и маркетплейсами.

Представители бизнеса и общественных организаций, включая «Деловую Россию» и ОПИ, выступили против запрета, указывая на его возможные последствия для цен и доступности товаров.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсах не должна меняться в зависимости от способа оплаты. По её словам, финансирование скидок за счёт ресурсов платформ создаёт риск нечестной конкуренции.

Фото: Westend61 / Getty Images