Банки предложили запретить скидки на маркетплейсах — платформы предупреждают о росте цен для миллионов покупателей
Банки предлагают запретить скидки на маркетплейсах
Крупнейшие банки предложили запретить маркетплейсам скидки, бонусы и любые другие формы ценовых поощрений, пишет ТАСС. Wildberries подчеркивает, что инициатива направлена на ограничение развития банков маркетплейсов. Ozon предупреждает, что цены в случае запрета вырастут, а доступность товаров — снизится.
Банки предлагают запретить скидки на маркетплейсах
По информации ТАСС, руководители Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые и косвенные скидки, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.
Авторы письма указали, что исключения могут быть предусмотрены только для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий, но скидки в любом случае не должны зависеть от способа оплаты или банка-эмитента карты.
Банки также сослались на международные примеры, где для системно значимых платформ действуют ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции.
Wildberries заявляет об ударе по пользователям
Пресс-служба Wildberries заявила, что инициатива банков направлена на ограничение развития платформ и их финансовых сервисов нерыночными методами. По оценкам, приведённым компанией, отмена скидок может привести к росту цен для потребителей на 15–20%, что затронет миллионы покупателей по всей стране.
В Wildberries указали, что предложение подано крупнейшими банками, которые активно развивают собственные цифровые экосистемы и программы лояльности. Компания отметила, что скидки, бонусы и кэшбэк этих банков внутри их приложений используются даже активнее, чем на маркетплейсах.
«Например, на Мегамаркете — бонусами Сберспасибо оплачивается до трети стоимости покупок, согласно публичным данным», — указали в пресс-службе Wildberries.
В пресс-службе подчеркнули, что регулирование должно быть единым для всех отраслей, иначе это создаёт условия для регуляторного арбитража.
Компания также заявила, что приводимый авторами письма международный опыт подан без контекста: в ЕС регулирование направлено против транснациональных игроков, а в Турции — против Amazon, в защиту национальных компаний.
«Во многих странах эффективность жесткого регулирования цен на платформах уже поставлена под сомнение, поскольку оно привело к ухудшению пользовательского опыта для граждан», — заявили в пресс-службе Wildberries.
Ozon предупреждает о росте цен для 85 млн покупателей
Пресс-служба Ozon сообщила ТАСС, что запрет программ лояльности приведёт к росту цен для 85 млн пользователей платформы. В компании отметили, что особенно сильно повышение затронет малые города и сёла, где в общей сложности проживает более 50 млн человек и выбор товаров ограничен.
В Ozon отметили, что бонусы и кэшбэк активно используют сами банки, и выразили недоумение, почему при запрете этих инструментов для маркетплейсов должны ухудшиться условия для десятков миллионов покупателей и сотен тысяч предпринимателей.
Контекст
По данным ТАСС, предложение крупнейших банков обсуждается на фоне усиливающейся конкуренции между цифровыми экосистемами и маркетплейсами.
Представители бизнеса и общественных организаций, включая «Деловую Россию» и ОПИ, выступили против запрета, указывая на его возможные последствия для цен и доступности товаров.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсах не должна меняться в зависимости от способа оплаты. По её словам, финансирование скидок за счёт ресурсов платформ создаёт риск нечестной конкуренции.
Фото: Westend61 / Getty Images
- 1 В 2025 году число владельцев ПВЗ Wildberries выросло на 62%: две трети точек принадлежат сетевым партнёрам ПВЗ Wildberries расширяются: число владельцев выросло на 62% 20 ноября 2025, 17:00
- 2 В топе — смартфоны и новогодние подарки: маркетплейсы рассказали о самых популярных товарах на распродаже 11.11 Распродажа 11.11: маркетплейсы подвели итоги 14 ноября 2025, 17:30
- 3 Wildberries запустила курьерскую доставку для бизнеса — теперь компании смогут получать заказы напрямую в офисах Доставка Wildberries стала доступна для бизнеса по России 13 ноября 2025, 17:22
- 4 Единая комиссия 37% и бесплатное хранение — Lamoda изменила правила для продавцов Lamoda изменила правила и комиссию для продавцов товаров 12 ноября 2025, 22:00