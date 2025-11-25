Глава Wildberries&Russ Татьяна Ким раскритиковала банки

Глава Wildberries&Russ Татьяна Ким направила открытое письмо в ЦБ, правительство и Федеральное собрание, которое публикует «Коммерсантъ». В обращении она заявляет, что ограничение скидок и способов оплаты на маркетплейсах ударит по малому бизнесу, продажи которого во многом зависят от цифровых платформ. Поводом для обращения стало требование российских банков запретить скидки, привязанные к способу оплаты.

Как начался конфликт между банками и маркетплейсами

18 ноября 2025 года глава Сбера Герман Греф заявил, что онлайн-площадки якобы «недоплатили» 1,5 трлн рублей налогов из-за скидочных механизмов. 20 ноября Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк направили в Госдуму обращение с предложением пересмотреть правила применения скидок и сделать их одинаковыми для всех способов оплаты.

21 ноября банки дали разъяснение: их инициатива касается запрета скидок, которые привязаны к конкретной банковской карте цифровых платформ, поскольку такая схема, по их мнению, «ограничивает выбор покупателей и может вводить их в заблуждение».

Татьяна Ким: маркетплейсы не нарушают закон

В своём обращении Татьяна Ким отметила, что предприниматели малого и среднего сегмента на маркетплейсах работают в рамках действующих специальных налоговых режимов. Она сослалась на данные ФНС, согласно которым потенциальные нарушения затрагивают лишь 0,3% компаний и индивидуальных предпринимателей.

«Тем удивительнее слышать нападки со стороны Сбера в адрес наших селлеров», — пишет глава Wildberries&Russ Татьяна Ким в открытом письме к ЦБ, правительству и Федеральному собранию.

Татьяна Ким напомнила, что Герман Греф сначала назвал сумму в 1,5 трлн рублей как «недополученные» государством налоги от маркетплейсов. Позже он пояснил, что речь идёт не о реальных нарушениях, а о предполагаемых бюджетных потерях в 2026 году, которые банк связывает с использованием продавцами специальных налоговых режимов и механизмом «налогового арбитража».

«Так, малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях Сбера преступниками», — заявила Татьяна Ким.

Банки требуют запрета программ лояльности, но используют их сами

По словам Татьяны Ким, основное требование банков сводится к тому, чтобы отменить программы лояльности при оплате покупок на маркетплейсах картами самих площадок. Крупнейшие банки настаивают, что скидки и бонусы должны предоставляться одинаково — независимо от выбранного способа оплаты.

При этом, подчёркивает основательница Wildberries, у самих банков есть все возможности начислять повышенный кешбэк за покупки в e-commerce.

«Краткосрочную акцию делал ВТБ в августе-сентябре 2025 года, давая кешбэк за покупки на маркетплейсах, а Т-Банк выдавал награды покупателям цифровых платформ в своих мини-играх в приложении», — привела пример Татьяна Ким.

Мощности банков превышают финтех e-commerce в 24 раза

Татьяна Ким подчеркнула, что маркетплейсы не мешают банкам развивать собственные программы лояльности и работать с клиентскими бонусами. По её словам, у банков уже есть все необходимые инструменты для полноценной конкуренции, однако именно банки стремятся создавать для рынка менее равные условия.

В подтверждение своих слов основательница Wildberries привела цифры, демонстрирующие значительный разрыв между ресурсами крупнейших банков и возможностями финтех-сервисов e-commerce.

«Пять игроков, выступивших с критикой оплаты банками маркетплейсов, за девять месяцев 2025 года аккумулировали колоссальный объем чистой прибыли в размере 1,93 трлн руб», — указала глава Татьяна Ким.

Совокупная прибыль «ВБ Банка», «Озон Банка», «Яндекс Банка» и МТС Банка, по словам татьяны Ким, составляет порядка 79 млрд рублей. Доходы крупнейших банков превышают этот показатель более чем в 24 раза.

Банки могли бы давать свои скидки на маркетплейсах — но не делают этого

Татьяна Ким отметила, что банки имеют возможность начислять бонусы за покупки на маркетплейсах и формировать собственные выгодные предложения для клиентов.

«Ничто не мешает начислять Сберу бонусы “Спасибо” за покупки на Wildberries и Ozon, а Альфа-банку давать своим клиентам льготы по ипотеке после приобретений на маркетплейсах», — написала Татьяна Ким.

По её словам, 84% всех карточных платежей проходят через трёх ведущих игроков кредитного рынка — Сбер, ВТБ и Альфа-банк, — что даёт им значительно больше пространства для субсидирования кешбэков, чем у маркетплейсов.

Однако, указывает основательница Wildberries, банки почти не используют эти инструменты и вместо этого развивают собственные торговые экосистемы — «Мегамаркет», «Самокат», «Купер», «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Город».

«Таким образом, тезис о невозможности равноправной борьбы разбивается о фактическое наличие у банков собственных торговых платформ», — констатирует Татьяна Ким.

Глава Wildberries&Russ призывает сохранить конкуренцию на рынке

Татьяна Ким отмечает, что банки стремятся снизить свои расходы на бонусные программы, сохранить комиссионные доходы и уменьшить конкуренцию со стороны маркетплейсов, что может негативно сказаться на рынке и замедлить развитие бизнеса.

Она напоминает, что регуляторы уже говорили о рисках низкой конкуренции в банковском секторе. Татьяна Ким обращается к ЦБ, правительству и парламенту с просьбой создать условия для диалога между банками и цифровыми платформами, чтобы сохранить конкуренцию и поддержать экономику.

