ЦБ предложил Минэкомики ограничить скидки на маркетплейсах

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в письме главе Минэкономики Максиму Решетникову предложила запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, сообщает «Коммерсантъ». Этот документ дал новый виток конфликту между банковским сектором и крупнейшими онлайн-площадками, который начался 18 ноября 2025 года. Обе стороны обозначили свои позиции, но пока не приблизились к общему решению.

ЦБ предлагает подключить ФАС как дополнительного контролёра

По данным «Коммерсанта», Эльвира Набиуллина в письме Максиму Решетникову настаивает на введение запрета для маркетплейсов продавать продукты своих дочерних банков. По ее мнению, такой механизм «имеет заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Кроме того, ЦБ предлагает запретить устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, а ещё — подключить ФАС в качестве дополнительного контролёра.

В Минэкономики сообщили «Коммерсанту», что письмо находится в проработке, и отметили, что введение предложенных Эльвирой Набиуллиной ограничений необходимо оценивать комплексно — с учётом последствий для продавцов, покупателей и всей платформенной экономики.

Wildberries & Russ называет инициативу ЦБ «непонятной»

В объединённой компании Wildberries & Russ заявили, что предлагаемые Центробанком ограничения избыточны. В пресс-службе маркетплейса отметили, скидки по способу оплаты работают как обычные программы лояльности и позволяют экономить десяткам миллионов покупателей.

Wildberries указала, что инициатива о расширении надзора со стороны ФАС выглядит «непонятной» и необоснованной.

«Инициатива о дополнительном надзоре со стороны ФАС и вовсе выглядит непонятной, антимонопольная служба и так наделена всеми методами контроля за действиями крупных цифровых платформ, в том числе Ozon и WB», — отмечается в заявлении пресс-службы объединённой компании Wildberries & Russ.

В компании отметили, что дополнительные требования коснутся всех игроков, включённых в реестр значимых платформ. А значит, могут затронуть малый и средний бизнес, на который полномочия ФАС не распространяются.

Также в Wildberries обратили внимание, что предлагаемые меры фактически направлены на ограничение двух конкретных участников.

«На текущий момент закон не содержит введённого ЦБ понятия «крупнейшие» платформы. При этом очевидно, что мера направлена на двух участников, но не затрагивает, например, самого крупного в России и мире непризнанного доминирующего эквайера — “Сбер”», — заявили в пресс-службе Wildberries & Russ.

Отправной точкой конфликта стали слова главы Сбера

О конфликте между банками и маркетплейсами впервые стало известно 18 ноября 2025 года. Глава Сбера Герман Греф тогда заявил, что из-за скидочных практик онлайн-платформы якобы недоплатили 1,5 трлн рублей налогов.

20 ноября Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк направили письмо в Госдуму с предложением изменить подход к скидкам. Банки указали, что скидки и бонусы должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от выбранного платёжного инструмента.

21 ноября они уточнили свою позицию: речь идёт только о запрете привязки скидок к конкретному способу оплаты. В совместном заявлении подчёркивалось, что такая практика «сужает выбор и может вводить людей в заблуждение».

«Клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», — говорилось в совместном заявлении банков.

Банки также заявили об открытости к диалогу и отметили, что, на их взгляд, маркетплейсы «манипулируют информацией в СМИ».

Татьяна Ким: банки хотят «наказать» Ozon и Wildberries

21 ноября глава Wildberries&Russ Татьяна Ким резко раскритиковала инициативу банков. По ее словам, попытка запретить скидки, зависящие от способа оплаты, направлена на ограничение конкуренции.

Татьяна Ким указала, что последние месяцы банки направляют письма в Госдуму и проводят закрытые встречи с регуляторами. Цель — добиться запрета оплаты картами банков маркетплейсов и ограничения скидок.

При этом, по её словам, банки сами активно используют скидочные и бонусные программы в своих экосистемах.

«У Сбера — Мегамаркет, Самокат, Купер, в программы лояльностей которых были влиты сотни миллиардов рублей. У Т-банка и Альфы — внутренние маркетплейсы, крупнейшие продуктовые онлайн-площадки, где пессимизируются другие средства оплаты кроме их собственных», — заметила основательница Wildberries Татьяна Ким.

По её словам, многие банки пытались создать собственные маркетплейсы, но безуспешно, и теперь пытаются «наказать» Ozon и Wildberries.

Скидки при оплате картами маркетплейсов — мировая практика

Татьяна Ким подчеркнула, что цифровые платформы обеспечивают доступ к товарам более чем для 80 млн человек, а на одной Wildberries работает свыше миллиона предпринимателей. Она сослалась на оценки экспертов, по которым инструменты лояльности позволяют экономить до 54 тыс. рублей в год на одно домохозяйство.

По словам Татьяны Ким, скидки при оплате картами банков маркетплейсов — часть мировой практики, а маркетплейсы остаются социально значимым сервисом, особенно в регионах.

Ozon указал на несоответствие между требованиями банков и их собственной практикой

В пресс-службе Ozon также заявили, что требования банков направлены на ограничение «значимых цифровых платформ». В компании отметили, что банки сами активно продвигают свои кешбэки, в том числе без предоставления выгод при оплате через СБП.

В Ozon напомнили, что в октябре 2025 года маркетплейс предложил всем банкам на равных условиях участвовать в открытой программе лояльности. Сейчас в ней задействованы 17 банков и «Озон Банк участвует в программе на равных условиях с другими банками».

