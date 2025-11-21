Глава РВБ Татьяна Ким: банки пытаются ограничить конкурентов

Глава Wildberries&Russ Татьяна Ким заявила, что действия банков направлены на попытку ограничить конкурентов. Она подчеркнула, что попытка запретить скидки, которые зависят от того, какой картой пользуется покупатель, ударит по миллионам покупателей. Ранее банки предложили запретить на маркетплейсах привязку скидок к конкретному способу оплаты.

Татьяна Ким указала на собственные скидочные программы банков

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что в последние месяцы российские банки направляют письма в Госдуму и проводят закрытые встречи с регуляторами с целью запретить оплату товаров картами банков маркетплейсов и ограничить предоставление скидок.

«При этом банки строят экосистемы и не всегда удачно», — подчеркнула глава Wildberries&Russ Татьяна Ким.

По ее словам, у Сбера, Т-банка и Альфы есть собственные маркетплейсы и онлайн-магазины со своими скидочными программами.

«У Сбера – Мегамаркет, Самокат, Купер, в программы лояльностей которых были влиты сотни миллиардов рублей. У Т-банка и Альфы – внутренние маркетплейсы, крупнейшие продуктовые онлайн-площадки, где пессимизируются другие средства оплаты кроме их собственных», — указала Татьяна Ким.

Она добавила, что почти все банки предлагают скидки на ипотеку и начисляют повышенный кешбэк своим зарплатным клиентам.

Татьяна Ким: банки хотят «наказать» Ozon и Wildberries

Основательница Wildberries подчеркнула, что в банковских экосистемах используются те же инструменты, которые предлагается ограничить для маркетплейсов.

«Альфа Групп улучшает цены для клиентов экосистемы — банка, Билайна, Пятёрочки и Перекрёстка. Совкомбанк по карте Халва даёт льготные рассрочки и повышенные кешбэки. Т-банк в своей экосистеме Город вообще разрешает платить только картами Т-банка», — заявила Татьяна Ким.

По её словам, многие банки пытались создать собственные маркетплейсы, но безуспешно.

«Маркетплейсы научились убирать посредников из цепочек поставок товаров. Поэтому товары на маркетплейсах дешевле. Людям важны низкие цены на товары. Но за это, конечно, надо «наказать» Озон и WB?», — задалась вопросом Татьяна Ким.

РВБ обвинила банки в попытке ограничить конкурентов

Татьяна Ким заявила, что действия банков направлены на «циничное уничтожение конкурентов» и приведут к разгону инфляции.

«Избирательно на правах сильного одним участникам экономических отношений – то есть банкам – разрешены и собственные маркетплейсы, и программы лояльности, и даже пессимизация других средств оплаты, а у других – маркетплейсов – пытаются право на собственные банки отобрать», — отметила Татьяна Ким.

По ее словам, подобный подход не соответствует принципам справедливости, конкуренции и заботы о потребителях.

Ozon: смена риторики банков направлена против маркетплейсов

Ozon присоединился к позиции Татьяны Ким. В пресс-службе маркетплейса заявили, что резкая смена риторики со стороны банков «за ночь» показывает, что требования направлены прежде всего на ограничение значимых цифровых платформ. Компания подчеркнула, что банки сами активно продвигают свои условия лояльности.

«При этом сами банки постоянно продвигают свои кэшбеки, не предоставляя их, например, при оплате через СБП», — заявили в пресс-службе Ozon.

В Ozon также напомнили, что в октябре 2025 года предложили всем банкам на равных условиях участвовать в открытой программе лояльности и инвестировать в прямую выгоду для покупателя. По данным компании, в конструктивном диалоге находятся уже 17 банков, и «Озон Банк участвует в программе на равных условиях с другими банками».

Доступность цен важна для семейных бюджетов

Основательница Wildberries Татьяна Ким подчеркнула, что российские цифровые платформы работают на принципах прозрачности и доверия. Каждый месяц ими пользуются более 80 миллионов человек, а на одной Wildberries — свыше миллиона предпринимателей.

Маркетплейсы, по её словам, остаются социально значимым сервисом, особенно для удалённых регионов. В своем заявлении Татьяна Ким сослалась на оценки экспертов, согласно которым инструменты лояльности позволяют экономить до 54 тысяч рублей в год на одно домохозяйство.

По словам основательницы Wildberries, скидки при оплате картами банков маркетплейсов — часть распространённой мировой практики.

Контекст

20 ноября 2025 года стало известно, что Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк направили в Госдуму обращение, в котором предложили пересмотреть действующие правила предоставления скидок и бонусных программ на маркетплейсах.

После публикации письма цифровые платформы заявили, что подобные изменения могут привести к удорожанию товаров для миллионов покупателей, прежде всего в регионах.

Позднее банки уточнили свою позицию, подчеркнув, что речь идёт только о запрете привязки размера скидки к выбранному способу оплаты, а не об ограничении самих акций и спецпредложений.