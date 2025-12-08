Крупные сети магазинов выступили против маркетплейсов

Крупнейшие российские ритейлеры требуют ограничить механики маркетплейсов, которые, по их мнению, создают неравные условия конкуренции. Как сообщает «Коммерсантъ», «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие компании направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Таким образом они поддержали позицию банков, которые ранее высказались против скидок на маркетплейсах по способу оплаты.

Ритейлеры обвиняют маркетплейсы в навязывании банковских услуг

Как стало известно «Коммерсанту», письмо от 3 декабря 2025 года подписали топ-менеджеры «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО» (бывшая сеть «Леруа Мерлен»), Hoff, «Леонардо», «Всеинструменты.ру» и Inventive Retail Group (reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков»).

В письме Михаилу Мишустину офлайн-ритейлеры поддержали позицию «Сбера», ВТБ, Альфа-банка, Т-Банка и Совкомбанка. Крупнейшие российские банки требуют запретить маркетплейсам субсидировать скидки и привязывать цены к картам своих дочерних финансовых структур.

В письме ритейлеров говорится, что маркетплейсы «навязывают потребителям и продавцам услуги своих банков» и что в ряде стран онлайн-площадки обязаны выводить финансовые сервисы в отдельный регулируемый контур.

Ритейлеры критикуют ценовые механики маркетплейсов

Ритейлеры считают, что маркетплейсы создают цену ниже рынка за счёт роста комиссий и штрафов для селлеров. При этом платформы публично заявляют, что инвестируют в снижение стоимости товаров в интересах покупателей. Компании предлагают государству установить предел средств, которые доминирующие площадки могут направлять на снижение цен за свой счёт.

Гендиректор «М.Видео» Феликс Либ заявил «Коммерсанту», что скидки должны оставаться обычным коммерческим инструментом, а не превращаться в механизм вытеснения конкурентов за счёт кросс-субсидирования.

В Hoff «Коммерсанту» указали, что проблема ценообразования усугубляется: платформы продвигают самые ходовые товары, а не социально значимые.

Сети фиксируют преимущество иностранных продавцов

По мнению ритейлеров, маркетплейсы предоставляют иностранным продавцам, преимущественно из Китая, более выгодные условия — комиссии могут быть в разы ниже, чем для российских селлеров. В обращении утверждается, что такая практика «наносит прямой ущерб российским производителям».

Розница просит ускорить введение НДС на ввоз товаров

Ещё одна инициатива ритейлеров касается беспошлинного порога для ввоза товаров физлицами (€200). По их словам, небольшие продавцы используют эту норму для перепродажи импортной продукции на маркетплейсах. В письме предлагается ускорить введение НДС на товары, заказанные в онлайне и ввозимые физическими лицами.

Контекст

Конфликт между банками и маркетплейсами начался 18 ноября 2025 года, когда глава «Сбера» Герман Греф заявил, что онлайн-площадки якобы «недоплатили» 1,5 трлн рублей налогов из-за скидочных схем.

Спустя несколько дней российские банки выступили с предложением запретить скидки, привязанные к банковским картам цифровых платформ. В ответ глава Wildberries&Russ Татьяна Ким резко раскритиковала эту инициативу, указав, что запрет ударит по конкуренции и малому бизнесу.

24 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала предложение банков о запрете устанавливать разные цены на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты. После этого Татьяна Ким направила открытое письмо в ЦБ, правительство и Федеральное собрание, отметив, что ограничение скидок и способов оплаты ставит под угрозу бизнес тысяч селлеров.