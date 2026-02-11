ЦБ предложил решение в споре между банками и маркетплейсами

Банк России представил вариант урегулирования конфликта между банками и цифровыми платформами, сообщили «Ведомости». Регулятор предлагает сохранить единую цену товара и сделать программы скидок маркетплейсов открытыми для всех кредитных организаций на равных условиях. Предложение ЦБ — новый виток в споре между банками и маркетплейсами, разгоревшемся из-за привязки размера скидки к платёжному инструменту самих платформ.

ЦБ предложил унифицировать доступ банков к скидочным программам

Директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева заявила, что регулятор предлагает перейти к «открытой модели» участия банков в скидочных программах маркетплейсов. Это означает, что все кредитные организации смогут размещать свои предложения на платформе на одинаковых условиях.

По предложению ЦБ, покупатель будет видеть единую цену товара, пишут «Ведомости». При нажатии на отдельное окно рядом с ценой откроется список банков и тех скидок, которые они предлагают.

Банк России настаивает на отсутствии преимуществ в выдаче

ЦБ считает, что банки должны представлять свои предложения на равных условиях. В качестве примера регулятор привёл отображение участников программы в алфавитном порядке, чтобы ни один из них не получал преимущество. Кроме того, критерии допуска кредитных организаций к таким программам должны быть публичными и прозрачными.

Детали регулирования ещё прорабатываются. Банк России допускает, что вопрос может быть решён не только через изменения в законе, но и в формате «мягкого регулирования», например через совместный меморандум участников рынка.

Минэкономразвития поддержало принцип единой цены

Позицию Банка России поддерживают и в Минэкономразвития. Директор департамента цифрового развития и экономики данных Владимир Волошин сообщил «Ведомостям», что потребителю должна быть представлена достоверная и понятная информация о цене вне зависимости от действующих скидок и применяемых платёжных инструментов.

По его словам, решения по этому вопросу должны приниматься одновременно для крупнейших цифровых платформ, традиционного ритейла и банковского сектора.

Маркетплейсы заявили о необходимости баланса условий

Представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что программа лояльности «Зелёная цена» уже построена по принципу открытого доступа для всех банков. Сейчас компания обсуждает участие более чем с 25 кредитными организациями, включая региональные.

В Wildberries заявили изданию, что предложение Банка России выглядит более сбалансированным по сравнению с мерами вроде полного запрета скидок. При этом в компании подчеркнули, что важно не усложнить клиентский путь: необходимость открывать список и выбирать из полного перечня банков может сделать программы лояльности неэффективными, а условия, по мнению представителя маркетплейса, должны работать в обе стороны.

Конфликт между банками и маркетплейсами начался осенью 2025 года

Публичный спор банков и цифровых платформ разгорелся осенью 2025 года. Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк направили в правительство письмо с призывом запретить маркетплейсам вкладываться в скидки на товары. Банки уточнили, что выступают против привязки размера скидки к конкретному способу оплаты.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала ограничение дифференциации цен в зависимости от способа оплаты. После этого глава Wildberries & Russ Татьяна Ким направила открытое письмо в ЦБ, правительство и парламент, заявив о рисках для бизнеса селлеров.

В декабре к урегулированию подключился президент России Владимир Путин, призвав стороны найти справедливое решение на основе конкуренции. 8 декабря «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», «DNS» и другие ритейлеры направили письмо премьер-министру с требованием ограничить механики маркетплейсов.