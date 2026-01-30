Правительство отрегулирует возврат товаров на маркетплейсах

Минэкономразвития планирует проработать меры защиты продавцов на маркетплейсах в случаях возврата товаров с утратой потребительских свойств. Как сообщили в ведомстве, с проблемой возвратов сталкиваются более 60% продавцов. Министерство формирует «взвешенную позицию» по дальнейшему регулированию возвратов.

Возвраты на маркетплейсах чаще всего касаются категорий одежды и обуви

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что возвраты товаров, утративших потребительский вид, остаются одной из самых острых проблем для бизнеса, работающего через маркетплейсы.

По его словам, опросы отраслевых ассоциаций показывают, что с этой проблемой сталкиваются более 60% продавцов. Почти в половине случаев возвраты касаются одежды и обуви. Эти издержки несут как производители, так и сами платформы, и в итоге они закладываются в цены товаров и комиссии маркетплейсов.

Закон о защите прав потребителей не учитывает роль платформ

Максим Решетников отметил, что действующее законодательство о защите прав потребителей не охватывает ситуации, когда в сделках участвуют посредники — цифровые платформы и пункты выдачи заказов.

Кроме того, в отличие от классической розницы, для онлайн-торговли отсутствуют особенности возврата отдельных категорий товаров, включая медицинские изделия, предметы личной гигиены и текстиль.

По словам министра, Минэкономразвития обсуждает возможные решения проблемы с цифровыми платформами, профильными ассоциациями и Роспотребнадзором.

Ранее правительство предлагало идею о невозвратных категориях товаров

В октябре 2025 года Максим Решетников предлагал рассмотреть возможность введения невозвратных тарифов для отдельных категорий товаров. По его словам, такая мера могла бы защитить бизнес от ситуаций, когда покупатели заказывают дорогие товары, используют их один раз и затем возвращают.

Крупные маркетплейсы сходятся в том, что вопрос возвратов требует аккуратного регулирования и баланса интересов. В Ozon заявили о готовности участвовать в обсуждении невозвратных категорий товаров, в Wildberries также подчеркнули необходимость гибкого подхода с учётом требований регуляторов и интересов всех сторон.

В Яндекс Маркет заявили, что массовой проблемы с возвратами на платформе не наблюдают. Чаще всего возвраты связаны с расхождением ожиданий покупателей с реальными характеристиками товара. В маркетплейсе порекомендовали продавцам более подробно заполнять карточки товаров и добавлять достоверные описания, фото и видео.