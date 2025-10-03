Возврат товаров на маркетплейсах могут ограничить

Возвраты на маркетплейсах могут попасть под новые правила. Министр экономического развития Максим Решетников предложил рассмотреть возможность введения невозвратных тарифов на отдельные категории товаров. По его словам, это должно защитить бизнес от покупателей, которые заказывают дорогую одежду или технику, используют их один раз, а затем возвращают в магазин.

Возвраты отражаются на продавцах

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что практика возвратов в праздничные периоды особенно сильно отражается на продавцах.

По его словам, пользователи нередко товары заказывают в больших объёмах, не выкупают или возвращают после праздников уже с признаками использования, и в итоге эти издержки закладываются в конечную цену.

Он предложил обсудить введение невозвратных категорий по аналогии с авиабилетами. Сенаторы поддержали идею и заявили, что до Нового года необходимо определить список товаров, которые можно будет включить в эту практику.

Ozon поддерживает новые правила

В Ozon отметили, что поддерживают усилия государства по укреплению добросовестной торговли.

«На розничном рынке есть примеры применения невозвратных категорий товаров, и мы готовы участвовать в обсуждении подобных механик в онлайне», — заявили в пресс-службе Ozon.

В компании подчеркнули, что при этом важно сохранить баланс интересов продавцов и покупателей. В Ozon также рассказали о действующих мерах контроля: сотрудники пунктов выдачи проверяют товары при приёме возврата, а клиенты должны загружать фото товара и упаковки, что снижает риск злоупотреблений.

«Яндекс Маркет» нейтрален к возвратам

В «Яндекс Маркете» отметили, что массовой проблемы с возвратами они не фиксируют. Чаще всего недовольство связано с тем, что покупатель получает вещь, которая не совпадает с ожиданиями.

«Если возвраты и происходят, то чаще всего тогда, когда ожидания покупателей расходятся с реальностью. Например, на фотографии в карточке товара цвет платья кажется бирюзовым, а на деле он серый. Поэтому мы рекомендуем детально заполнять карточку, указывая там достоверную и точную информацию о товаре, добавлять больше фото и видео», — советуют в «Яндекс Маркете».

В этом году маркетплейс предоставил продавцам по моделям FBY и FBS возможность самостоятельно решать вопросы, связанные с возвратами сложных товаров. К примеру, если в заказанной мебели не хватает пары шурупов, покупателю больше не нужно возвращать товар или оформлять новый заказ — с продавцом можно связаться напрямую, чтобы тот прислал недостающие детали.

У Wildberries более сдержанная позиция

В маркетплейсе заявили, что вопрос возвратов требует комплексного подхода и должен учитывать интересы всех сторон: покупателей, продавцов и регуляторов.

«Wildberries постоянно совершенствует бизнес-процессы, чтобы поддерживать высокий уровень удовлетворенности всех сторон платформенного бизнеса. Вопрос отказа от товара и его возврата — не исключение: с нашей точки зрения, соблюдение баланса между правами покупателя на возврат и интересами продавца в части сохранности товара является приоритетом при принятии решений», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

В компании отметили, что вопрос невозвратности товаров должен учитывать разные факторы. Регламент такого процесса не стоит жёстко закреплять на уровне федерального закона — необходима гибкая система, которая будет учитывать требования Роспотребнадзора и других профильных регуляторов.

Отдельно в Wildberries подчеркнули, что количество возвратов на платформе всегда остаётся небольшим по сравнению с масштабом всего бизнеса.

Контекст

Вопрос возвратов остаётся острым для российского e-commerce. По данным участников рынка, в праздничные периоды возвраты действительно растут, но их доля остаётся небольшой относительно масштабов бизнеса. Для маркетплейсов ключевой вызов — предоставить покупателю право на возврат, при этом защитив продавцов от злоупотреблений.

Фото: Roberta Sant'Anna / Getty Images