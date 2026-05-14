Росстандарт пересмотрел ГОСТ для оценки деловой репутации компаний — новый стандарт заработает с 13 июня 2026 года

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для ЭКГ-рейтинга — системы оценки благонадёжности и ответственности бизнеса, сообщает «Коммерсант». Обновлённый стандарт начнёт действовать с 13 июня 2026 года вместо редакции, принятой в 2023-м. Пока внесённые изменения не раскрываются.

Предыдущая редакция ЭКГ-стандарта утратит силу

ЭКГ-рейтинг — это национальный стандарт оценки деловой репутации компаний в России. Он позволяет определить уровень благонадежности, как компания заботится об окружающей среде и взаимодействует с государственными органами. ЭКГ-рейтинг назван так по трём первым буквам направлений, вовлечённость в которые оценивают эксперты при составлении списка: экология, кадры и государство.

Пока что ведомство не уточнило, какие именно положения были скорректированы в новой версии стандарта.

После вступления документа в силу с 13 июня 2026 года действующий с 2023 года ГОСТ Р 71198–2023 утратит актуальность.

ЭКГ-рейтинг строится на данных госорганов и самооценке компаний

Рейтинг формируется в два этапа.

Сначала система автоматически анализирует информацию из государственных источников: данные ФНС, Росфинмониторинга, ФАС, Социального фонда и других ведомств. После компания может пройти добровольное анкетирование, где учитываются дополнительные показатели: участие в социальных инициативах, проекты в области экологии и благотворительность.

Россия первой закрепила оценку ответственности бизнеса через ГОСТ

Российская система ЭКГ стала первым в России механизмом оценки благонадёжности бизнеса, закреплённым в формате национального стандарта.. Сам рейтинг постепенно интегрируется в государственные механизмы взаимодействия с бизнесом.

По словам представителя Росстандарта Антона Шалаева, стандарт ЭКГ — это один из важнейших ГОСТов в стране,на его основе российские регионы разрабатывают программы поддержки предпринимательства.