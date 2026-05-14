Яндекс запустил единую подписку на Нейроюриста и справочную систему Гарант — сервис ускорит работу с правовой базой

Яндекс запустил единую подписку на Нейроюриста и справочно-правовую систему «Гарант», сообщили в компании. Теперь Нейроюрист сможет выдавать ответы со ссылками на материалы правовой базы «Гаранта», а пользователи получат доступ к этим документам без дополнительной регистрации в системе. Цена единой подписки начинается от 5 тыс. рублей.

Нейроюрист собирает данные как из системы «Гарант», так и из загруженных файлов

При оформлении подписки пользователи получают доступ сразу к двум сервисам — модулю «Гарант-Лайт» со справочно-правовой базой и Нейроюристу, ИИ-помощнику Яндекса для работы с юридическими задачами.

Нейроюрист анализирует договоры и другие документы, подбирает правовые нормы и готовить ответы на запросы. Нейроюрист работает с девятью направлениями права, включая:

трудовое право;

корпоративное и информационное право;

вопросы интеллектуальной собственности;

защиту прав потребителей;

арбитражные и гражданские процессы.

Для подготовки ответов ИИ-помощник может использовать не только материалы системы «Гарант», но и данные от пользователя — документы, презентации, изображения, аудио- и видеозаписи.

В основе Нейроюриста — Alice AI, её обучали юристы

В основе Нейроюриста лежит языковая модель Alice AI, дообученная юристами. В Яндексе отметили, что для работы с сервисом не требуется опыт написания промптов — задавать вопросы можно в свободной форме.

Директор по правовым вопросам Яндекса Юлия Попелышева заявила, что подписка стала одним из первых решений на российском рынке, объединивших специализированную ИИ-модель и материалы справочно-правовой системы. По внутренним оценкам Яндекса, пользователи смогут экономить до 40% времени.

Всем пользователям сервиса доступны 20 бесплатных запросов в месяц. Пробный период по тарифу «Старт» можно оформить на 30 дней за 1 рубль — него входят 50 запросов к Нейроюристу. Далее стоимость подписки варьируется — цена начинается от 5 тыс. рублей.

Россияне стали чаще обращаться к юристам

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года в России резко вырос спрос на юридические услуги. Сильнее всего увеличился интерес к оценке имущества и автоэкспертизе — число запросов выросло в шесть раз год к году, а услуги по регистрации товарных знаков стали популярнее в пять раз.

Также россияне стали чаще обращаться за сопровождением сделок, проверкой документов, защитой авторских прав и консультациями по интеллектуальному праву. В компании отметили, что вырос спрос и на услуги в сфере жилищного, автомобильного, семейного и трудового права.