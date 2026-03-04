Россияне стали чаще обращаться к юристам: спрос на оценку имущества и регистрацию товарных знаков вырос в 5-6 раз

Спрос на юридические услуги в России резко вырос в начале 2026 года. По данным «Авито Услуг», запросы на оценку имущества увеличились в шесть раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, а регистрация товарных знаков стала популярнее в пять раз. В разговоре с Russian Business юристы отмечают: всплеск связан не только с сезонностью начала года, но и с более глубокими экономическими и законодательными изменениями.

Спрос на автоэкспертизу вырос на фоне изменений внутри рынка

Согласно исследованию «Авито Услуг», наиболее заметный рост в январе–феврале 2026 года зафиксирован в сегменте услуг, связанных с оценкой имущества и экспертизой. Запросы на определение рыночной стоимости транспорта увеличились в шесть раз.

Такие услуги чаще всего используют при подготовке сделок, оформлении наследства, страховании и других юридически значимых процедурах.

Адвокат Елена Якушева отмечает, что рост спроса связан с глубокими экономическими процессами.

«Рынок оценки начал расти еще с 2023 года на фоне консолидации активов и передела собственности. В автосегменте свою роль сыграло существенное удорожание автомобилей и ужесточение контроля со стороны государства», — рассказала адвокат, партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры» Елена Якушева.

Адвокат Мухамед Афаунов в свою очередь отметил, что рост интереса к автоэкспертизе и урегулированию споров связан с изменениями правил дорожного движения, которые вступили в силу с 1 января 2026 года. По его словам, новые дорожные знаки, разметка и повышение штрафов за нарушения привели к увеличению числа ДТП и споров со страховыми компаниями, что усилило спрос на юридическую экспертизу.

Предприниматели массово оформляют права на бренды

Спрос на услуги регистрации товарных знаков увеличился в пять раз. По данным «Авито Услуг», это может отражать рост предпринимательской активности и стремление пользователей защитить свои бренды.

Юристы связывают тренд с изменениями в законодательстве и активным появлением новых наименований.

Партнёр консалтинговой компании Legal principles Елена Ковалева отмечает, что на спрос повлияли сразу несколько факторов:

вступление в силу законодательства, ограничивающего использование иностранных языков в публичном пространстве, из-за чего бизнес начал активно перерегистрировать вывески и бренды;

активность иностранных компаний, которые превентивно регистрируют товарные знаки, защищая бренды от возможных претензий «патентных троллей»;

рост регистрации брендов самозанятыми — по данным Роспатента, в 2025 году подано более 156 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, из которых 55% пришлись на физических лиц.



Компании стали чаще юридически проверять сделки и документы

Исследование «Авито Услуг» также зафиксировало, что пользователи стали чаще заказывать сопровождение сделок и проверку юридической корректности документов. Спрос на услуги урегулирования споров по сделкам с недвижимостью, защите авторских прав, рецензированию отчетов и автоэкспертизу вырос в три раза.

Адвокат Мухамед Афаунов отмечает, что начало года традиционно становится периодом пересмотра активов, структурирования бизнеса и подготовки компаний к новым проектам.

При этом эксперт подчёркивает, что текущий рост спроса связан не только с сезонностью.

«[Это можно назвать] реакцией на конкретные “регуляторные шоки”: налоговые реформы (НДС до 22%), импортозамещение и цифровизация, усилившие нужду в защите активов и спорах», — говорит адвокат, партнёр АБ «Бартолиус» Мухамед Афаунов.

Осознанность — главная причина роста спроса на юридические услуги

Помимо оценки имущества, заметно увеличился интерес и к другим юридическим услугам. Консультации по интеллектуальному праву стали востребованнее на 67%, услуги по жилищному праву — на 57%, по автомобильному праву — на 51%.

Также вырос спрос на услуги семейного права — на 23% и трудового права — на 21%. Кроме того, вдвое увеличился интерес к аудиту интеллектуальной собственности, строительной экспертизе и составлению договоров аренды.

«Люди стали осознаннее подходить к сделкам и оформлению документов — им проще доверить экспертизу профессионалам, чем рисковать деньгами», — отметил руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

Контекст

Юристы отмечают, что рост спроса на юридические услуги отражает более широкий сдвиг в поведении бизнеса и частных пользователей. Компании активнее структурируют активы, регистрируют бренды и проверяют сделки, а частные клиенты всё больше полагаются на оценку специалистов.

Эксперты также говорят о росте превентивного спроса на юридические услуги. Пользователи стараются заранее проверять документы, оформлять права и защищать активы, чтобы снизить риски споров и финансовых потерь.