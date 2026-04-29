84% россиян планируют поехать в путешествие в 2026 году — чаще всего для отдыха выбирают Краснодарский край

В 2026 году 84% россиян планируют съездить в путешествия по другим городам и странам, сообщила директор по развитию бизнеса Яндекс Путешествия Анна Очеретько на конференции «Всё включено». Исследование показало, что большинство пользователей принимает решение о бронировании в день поиска. Самое популярное направление для отдыха — Краснодарский край.

Каждый пятый путешественник отправляется в Крым или Кавказские Минеральные Воды

Среди планирующих путешествия в 2026 году около 70% рассматривают только внутренние направления. Лидером стал Краснодарский край — его выбирают 38% опрошенных.

В число популярных направлений также вошли:

Санкт-Петербург — 23%,

Крым — 18%,

Кавказские Минеральные Воды — 17%,

Москва — 16%.

Большинство пользователей не ограничиваются привычными маршрутами. 85% планирующих поездки рассматривают новые направления — полностью новые или в сочетании с уже знакомыми.

Среди зарубежных поездок наибольший спрос сохраняется на массовые направления. Турцию выбирают 32% опрошенных, планирующих поездки за границу. В числе популярных стран также Таиланд (21%), Египет (20%) и Вьетнам (15%).

40% россиян рассматривают поездки внутри своего региона

Отдельной тенденцией в 2026 году стал рост интереса к локальным туристическим маршрутам. Среди тех, кто путешествует по России, 40% рассматривают поездки внутри собственного региона.

В Яндекс Путешествиях отмечают, что рост интереса к своим регионам связано с развитием коротких поездок и стремлением сэкономить средства и время в пути.

Большинство предпочитает ездить в путешествия на неделю

Наиболее востребованным форматом остаются поездки средней продолжительности:

Около 32% планируют путешествия на 6–7 дней,

30% — на 4–5 дней,

26% — короткие поездки на 1–2 дня.

Пик спроса приходится на летний сезон: 33% планируют поездки в мае, 38% — в июле и 36% — в августе.

Пляжный и экскурсионный отдых — самая популярная деятельность во время путешествий

Среди видов отдыха лидируют пляжные и экскурсионные поездки — их выбирают 58% и 57% пользователей соответственно. Одновременно растёт интерес к нишевым форматам:

культурные поездки — 24%,

активный отдых — 24%,

гастрономический туризм — 16%,

шопинг — 15%.

69% бронируют поездки в день поиска

Одним из ключевых трендов стала высокая скорость принятия решений. По данным опроса, 69% пользователей оформляют бронирование в день поиска, ещё 11% — в течение суток.

Треть уже путешествовавших в 2026 году отметили, что начали планировать поездки заранее.