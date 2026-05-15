Средняя зарплата в вакансиях в 2026 году достигла 73 тыс. ₽ — мужчины ищут работу на 63% чаще женщин

В начале 2026 года активность пользователей на сайтах по поиску работы выросла на 23% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики МегаФона и Авито Работы. Согласно исследованию, мужчины рассматривают варианты трудоустройства на 63% чаще, чем женщины. Средняя зарплата в вакансиях в России в 2026 году составила 73 111 рублей.

Самый большой рост по числу резюме показывают рабочие специальности

Согласно исследованию, активность соискателей продолжает расти, и этот тренд особенно заметен среди рабочих профессий. Как отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, в период с февраля по март 2026 года рынок труда показал значительный рост вовлечённости среди соискателей в следующих специальностях:

количество резюме для вакансий изолировщика увеличилось на 138% (среднее зарплатное ожидание — 141 726 руб./мес.);

садовника — на 111% (72 417 руб./мес.);

сортировщика — на 80% (73 162 руб./мес.).

Количество вакансий также показывает рост: по специальности изолировщиков их количество увеличилось на 168%, а по специальности электромонтёров — на 130%. Это подтверждает растущий интерес к рабочим специальностям, в которых наблюдается высокая конкуренция за квалифицированные кадры, прокомментировал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Мужчины 35–44 лет проявляют самый высокий интерес к смене работы

Соискатели мужского пола в возрасте 35–44 лет демонстрируют наибольшую активность на сайтах с вакансиями — на них приходится 27% от общего объёма находящихся в поиске работы людей.

Возрастная категория 35–44 оказалась наиболее заинтересованной в смене работы, её доля составляет 43%. Далее следуют соискатели 45–54 лет (26%) и 25–34 лет (18%).

Самый резкий рост интереса к трудоустройству наблюдается у школьников и студентов. За последние полгода они увеличили трафик на сайтах с вакансиями на 27%. Немного меньшую динамику можно заметить у людей 55–64 лет (+24%) и старше 65 лет (+22%).

Россияне чаще всего ищут работу сентябре–октябре

Чаще всего россияне просматривают вакансии и отправляют резюме будущим работодателям во вторник и среду. В воскресенье соискатели предпочитают прерваться на отдых.

Традиционно декабрь и январь являются самыми «тихими» месяцами по вопросу смены работы, зато летом и осенью спрос на свежие вакансии растёт. В прошлом году пиковым периодом стал сентябрь–октябрь, когда трафик был на треть больше среднемесячного значения.