Количество круглосуточных магазинов в России сократилось на 6–8%: ритейлеры не могут соперничать с онлайн-доставкой

Количество круглосуточных магазинов в России сократилось на 6–8%: ритейлеры не могут соперничать с онлайн-доставкойСейчас в Москве доля круглосуточных точек составляет 13,8% от всех продуктовых магазинов, в Петербурге — 22,6%
Количество круглосуточных магазинов сократилось на 6,4–8% за год, сообщает «Коммерсант». Основными причинами ухода от формата эксперты называют дорогие ночные смены и растущую популярность онлайн-доставки продуктов. Тем не менее, круглосуточные магазины пока сохраняют популярность в курортных и густонаселенных городах.
Больше всего круглосуточных магазинов работает в Санкт-Петербурге и Краснодаре
По данным сервиса 2ГИС, которыми поделился «Коммерсантъ», в марте 2026 года в крупнейших городах России работало более 4,8 тыс. круглосуточных продуктовых точек. Это на 6,4% меньше, чем годом ранее. По стране доля таких объектов составляет 12,3% от всех продуктовых магазинов, но распределение по городам неравномерное:
- Санкт-Петербург — 22,6% (1,3 тыс. точек);
- Краснодар — 20,4% (481 точка);
- Омск — 15,5% (228 точек);
- Москва — 13,8% (1,3 тыс. точек).
Меньше всего круглосуточных магазинов в следующих городах:
- Воронеж — 4,3% (50 точек);
- Новосибирск — 4,9% (106 точек);
- Самара — 5,7% (97 точек).
Ночная доставка выигрывает у классических походов в магазин
В ночные часы количество посетителей остается значительно ниже дневного, к тому же среди потребителей сейчас наблюдается склонность к экономии, рассказал «Коммерсанту» председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, одна из причин падения спроса — развитие онлайн-доставки.
Сейчас, по данным «Коммерсанта», ночную доставку уже предоставляют «Вкусвилл», Ozon Fresh и «Яндекс Лавка». В «Яндекс Лавке» при запуске направления рассчитывали, что на ночные часы будет приходиться до 20% всех заказов.
Ночные смены обходятся дорого из-за дефицита кадров
Часть экспертов «Коммерсанта» считают основной причиной для закрытия круглосуточных точек рост расходов на их содержание. По Трудовому кодексу, ночные смены оплачиваются в повышенном размере — минимальная доплата составляет 20% часовой ставки за каждый час работы с 22:00 до 06:00.
Как отмечают эксперты издания, ритейлеры вынуждены либо закрывать магазины, либо переводить их на сокращённый график работы — до 22:00 или 23:00.
Несмотря на падение популярности, круглосуточные магазины не исчезнут
Эксперты «Коммерсанта» прогнозируют дальнейшее сокращение круглосуточных магазинов — ещё на 10% в перспективе. Однако формат будет востребован в городах с высокой плотностью населения, активной ночной жизнью и развитым туристическим потоком.
По данным «Коммерсант», из крупных сетей круглосуточно сейчас работают гипермаркеты («Ашан», «Глобус», «О’кей»), а также часть супермаркетов («Азбука вкуса», «Магнолия», «Дикси»). Отдельные круглосуточные точки встречаются у «Перекрёстка», «Магнита» и у несетевой розницы.
«Вкусвилл» развивает альтернативный подход: некоторые магазины работают круглосуточно, но по ночам покупатель попадает внутрь по QR-коду и расплачивается на кассе самообслуживания. Приоритет сеть отдаёт дарксторам и онлайн-продажам.