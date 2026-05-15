Количество круглосуточных магазинов в России сократилось на 6–8%: ритейлеры не могут соперничать с онлайн-доставкой

Количество круглосуточных магазинов сократилось на 6,4–8% за год, сообщает «Коммерсант». Основными причинами ухода от формата эксперты называют дорогие ночные смены и растущую популярность онлайн-доставки продуктов. Тем не менее, круглосуточные магазины пока сохраняют популярность в курортных и густонаселенных городах.

Больше всего круглосуточных магазинов работает в Санкт-Петербурге и Краснодаре

По данным сервиса 2ГИС, которыми поделился «Коммерсантъ», в марте 2026 года в крупнейших городах России работало более 4,8 тыс. круглосуточных продуктовых точек. Это на 6,4% меньше, чем годом ранее. По стране доля таких объектов составляет 12,3% от всех продуктовых магазинов, но распределение по городам неравномерное:

Санкт-Петербург — 22,6% (1,3 тыс. точек);

Краснодар — 20,4% (481 точка);

Омск — 15,5% (228 точек);

Москва — 13,8% (1,3 тыс. точек).

Меньше всего круглосуточных магазинов в следующих городах:

Воронеж — 4,3% (50 точек);

Новосибирск — 4,9% (106 точек);

Самара — 5,7% (97 точек).

Ночная доставка выигрывает у классических походов в магазин

В ночные часы количество посетителей остается значительно ниже дневного, к тому же среди потребителей сейчас наблюдается склонность к экономии, рассказал «Коммерсанту» председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, одна из причин падения спроса — развитие онлайн-доставки.

Сейчас, по данным «Коммерсанта», ночную доставку уже предоставляют «Вкусвилл», Ozon Fresh и «Яндекс Лавка». В «Яндекс Лавке» при запуске направления рассчитывали, что на ночные часы будет приходиться до 20% всех заказов.

Ночные смены обходятся дорого из-за дефицита кадров

Часть экспертов «Коммерсанта» считают основной причиной для закрытия круглосуточных точек рост расходов на их содержание. По Трудовому кодексу, ночные смены оплачиваются в повышенном размере — минимальная доплата составляет 20% часовой ставки за каждый час работы с 22:00 до 06:00.

Как отмечают эксперты издания, ритейлеры вынуждены либо закрывать магазины, либо переводить их на сокращённый график работы — до 22:00 или 23:00.

Несмотря на падение популярности, круглосуточные магазины не исчезнут

Эксперты «Коммерсанта» прогнозируют дальнейшее сокращение круглосуточных магазинов — ещё на 10% в перспективе. Однако формат будет востребован в городах с высокой плотностью населения, активной ночной жизнью и развитым туристическим потоком.

По данным «Коммерсант», из крупных сетей круглосуточно сейчас работают гипермаркеты («Ашан», «Глобус», «О’кей»), а также часть супермаркетов («Азбука вкуса», «Магнолия», «Дикси»). Отдельные круглосуточные точки встречаются у «Перекрёстка», «Магнита» и у несетевой розницы.

«Вкусвилл» развивает альтернативный подход: некоторые магазины работают круглосуточно, но по ночам покупатель попадает внутрь по QR-коду и расплачивается на кассе самообслуживания. Приоритет сеть отдаёт дарксторам и онлайн-продажам.