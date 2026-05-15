Маск получит более 200 млн акций SpaceX в случае колонизации Марса — акционеры не смогут влиять на решения компании

В рамках подготовки к IPO SpaceX представила новую модель управления. Как пишет Financial Times, Илон Маск станет председателем совета директоров и сможет получить более 200 млн акций компании, если под его руководством на Марсе появится колония с населением не менее 1 млн человек. Сейчас миллиардер уже контролирует более 40% акций SpaceX.

Илон Маск уже владеет более 80% голосов в компании

Как сообщает Financial Times, на сегодняшний день Илон Маск владеет не менее 40% акций SpaceX и контролирует более 80% голосов акционеров при принятии решений в компании. После первичной продажи акций широкому кругу инвесторов на фондовом рынке (IPO) миллиардер сохранит эту долю.

После смены модели управления компанией Маск одновременно будет занимать посты генерального директора, технического директора и председателя совета директоров.

Отстранить его от должности можно будет только решением держателей акций класса B — то есть решением самого Маска. Пока он сохраняет свой пакет, он продолжит «контролировать избрание и отстранение» руководства SpaceX.

Споры с акционерами уйдут в обязательный арбитраж

Кроме того, SpaceX намерена включить в корпоративные документы пункт об обязательном арбитраже для всех споров с акционерами. Стороны заранее будут соглашаться на рассмотрение разногласий частным арбитром, а не в государственном суде. Также они лишатся права подавать иск в суд и обжаловать решение.

Решение позволит исключить возможность «затяжных публичных процессов» вроде недавних судебных разбирательств, связанных с Tesla и X (бывший Twitter).

200 млн акций в обмен на колонию на Марсе

Ранее, в январе 2026 года, совет директоров утвердил пакет вознаграждения для Маска, привязанный к амбициозным целям:

200 млн акций класса B — если капитализация компании вырастет до $7,5 трлн и SpaceX создаст на Марсе колонию численностью не менее 1 млн человек;

до 60 млн акций класса B — если компания достигнет оценки в $6,6 трлн и построит в космосе сеть дата-центров суммарной мощностью 100 ТВт.

Таким образом, максимальный бонус Маска может составить 260 млн акций.

Контекст

SpaceX — американская аэрокосмическая компания, основанная Илоном Маском в 2002 году. Она занимается разработкой ракет-носителей, космических кораблей и технологий для межпланетных полётов. Главная цель, которую неоднократно озвучивал Илон Маск, — колонизация Марса и превращение человечества в межпланетный вид.

Слухи о планах SpaceX провести IPO появились ещё в конце 2025 года. Как сообщал Bloomberg в апреле 2026 года, компания рассчитывает на оценку в $2 трлн, что сделает IPO крупнейшим в истории.