Выручка HeadHunter снизилась на фоне охлаждения рынка труда: компания выкупит свои акции на сумму до 15 млрд ₽

HeadHunter раскрыл финансовые итоги первого квартала 2026 года и зафиксировал снижение выручки на 1,5% год к году — до 9,49 млрд рублей. Число клиентов компании в малом и среднем бизнесе сократилось на 16,2%. На фоне охлаждения рынка труда и замедления найма компания объявила программу обратного выкупа акций объёмом до 15 млрд рублей.

Выручка HeadHunter зависит от количества рабочих дней

Как следует из отчётности HeadHunter, выручка снизилась из-за сокращения найма в малом и среднем бизнесе. Доходы от небольших компаний снизилась в I квартале 2026 года на 14,1% год к году, а число платящих клиентов — на 16,2%.

Так как клиенты HeadHunter пользуются услугами по размещению вакансий и просмотру контактных данных соискателей в основном в будние дни, число рабочих дней в квартале сильно влияет на квартальную выручку компании.

В первом квартале 2026 года оказалось на три рабочих дня меньше, чем годом ранее, что снизило динамику выручки примерно на 2%. Общая выручка, полученная компанией от малого и среднего бизнеса, составила 9,49 млрд рублей — против 9,64 млрд рублей годом ранее.

Кроме того, на снижение показателей влияет сокращение найма из-за высокой ключевой ставки.

Выручка от публикации вакансий крупного бизнеса выросла

Несмотря на общее охлаждение рынка, сегмент крупных клиентов продолжает расти. Выручка, полученная HeadHunter от крупных компаний, увеличилась на 9% год к году, а средняя выручка на клиента выросла на 9,4%.

Одновременно продажи доступа к базе резюме снизились на 24,1%. При этом выручка от публикации вакансий выросла на 6,6%.

Расходы на персонал выросли, а на маркетинг — снизились

Чистая прибыль HeadHunter в начале 2026 года составила 3,72 млрд рублей против 3,43 млрд рублей годом ранее.

Расходы на персонал выросли на 14% и достигли 2,78 млрд рублей. В компании пояснили, что рост связан с наймом сотрудников в прошлом году и увеличением страховых взносов. Одновременно сократились маркетинговые расходы — сразу на 15,5%, до 1,27 млрд рублей.

HeadHunter запускает обратный выкуп акций на ₽15 млрд

Совет директоров HeadHunter одобрил программу обратного выкупа акций объёмом до 15 млрд рублей сроком на 12 месяцев. Выкуп будет проводить дочерняя структура компании на Московской бирже.

Генеральный директор компании Дмитрий Сергиенков заявил, что компания реализует потенциал в будущем.