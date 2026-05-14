Honda Motor впервые за свою историю вышла в убыток — потери за финансовый год составили $2,63 млрд

Honda Motor впервые с момента выхода на биржу в 1957 году завершила финансовый год с убытком, следует из финансовой отчётности компании. Японский автопроизводитель зафиксировал операционный минус в $2,63 млрд. В связи с потерями компания приостановила строительство завода электромобилей в Канаде стоимостью $11 млрд и отказалась от некоторых целей по развитию сегмента машин на электродвигателях.

Аналитики допускали убыток до $4,3 млрд — Honda потеряла всего $2,63 млрд

Согласно финансовой отчётности Honda, операционный убыток за финансовый год, который закончился в марте 2026 года, составил $2,63 млрд. Ранее аналитики компании ожидали, что годовой убыток бизнеса может составить от $2,6 до 4,3 млрд. Чистый убыток автоконцерна достиг $2,2 млрд против чистой прибыли в размере $5,7 млрд годом ранее. Honda впервые за 70 лет закроет финансовый год с убытком — потери могут достигнуть $4,3 млрд Читать

Для сравнения: годом ранее компания показывала прибыль на уровне $7,6 млрд.

В компании связали ухудшение результатов с переориентацией бизнеса на выпуск электромобилей. Из-за пересмотра стратегии развития направления электромобилей компании пришлось списать часть уже вложенных в него средств.

В частности, речь идет о переоценке доходности действующих проектов, а также пересчете убытков, связанных с закупкой оборудования, разработками и контрактами, которые могут не окупиться. По оценкам аналитиков, потери компании могут превысить $9 млрд.

Honda не уточняет, когда продолжит строить завод электромобилей в Канаде

Из-за убытков компании руководство Honda приняло решение пересмотреть долгосрочную стратегию развития электротранспорта в бизнесе. Компания отказалась от планов увеличить долю электромобилей в продажах до 20%.

Кроме того, Honda больше не собирается переходить на выпуск исключительно электрических и гибридных автомобилей к 2040 году.

Автопроизводитель также заморозил реализацию крупного проекта в Канаде. Речь идёт о строительстве завода по производству электромобилей и аккумуляторов с общим объёмом инвестиций $11 млрд. В компании не уточнили, когда проект может быть возобновлён.

Honda рассчитывает вернуться к прибыли по итогам текущего финансового года

Несмотря на рекордный убыток, в Honda ожидают улучшения финансовых результатов в новом финансовом году. Компания планирует восстановить прибыльность за счёт сокращения расходов и расширения бизнеса по производству мотоциклов, который остаётся одним из наиболее доходных направлений группы.

Несмотря на отрицательные результаты финансового года, после публикации отчётности акции Honda выросли почти на 4%. Однако с начала 2026 года бумаги компании при этом потеряли более 15% стоимости.

Контекст

На фоне ухудшения финансовых прогнозов, о которых стало известно еще в марте 2026 года, руководство Honda согласилось добровольно сократить свои зарплаты.

Президент и исполнительный вице-президент компании на три месяца откажутся от 30% ежемесячного вознаграждения, а остальные топ-менеджеры, связанные с автомобильным направлением, — от 20%. Кроме того, руководство не получит бонусы по итогам 2026 финансового года.