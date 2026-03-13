Honda впервые за 70 лет закроет финансовый год с убытком — потери могут достигнуть $4,3 млрд

Honda представила предварительные итоги финансового года, который завершится 31 марта 2026 года. По прогнозу компании, годовой убыток может составить от $2,6–4,3 млрд, что станет первым отрицательным финансовым результатом почти за 70 лет. Как отмечает Reuters, на ситуацию повлияли крупные вложения в обновление автомобильного бизнеса и сложности с конкуренцией на рынке.

Расходы Honda в 2025-м достигли $15,7 млрд

Главным фактором убытка стали расходы на перестройку бизнеса в сфере электромобилей — они достигли $15,7 млрд. Ранее, в мае 2025 года, компания уже объявляла о сокращении инвестиций в это направление на $21 млрд и пересмотре планов по расширению производства электромобилей.

Кроме того, производитель списал часть стоимости китайского бизнеса на фоне высокой конкуренции со стороны местных брендов, включая BYD.

На этом фоне акции Honda упали на 5,6% и закрыли торговый день на отметке $9,1. Это стало вторым по величине снижением среди компаний индекса Nikkei 225*ключевой индекс Токийской фондовой биржи TSE, включающий 225 акций крупнейших компаний Японии. за день и крупнейшим падением бумаг с февраля 2025 года.

Honda отменила запуск трёх электромобилей для американского рынка

Сейчас Honda пересматривает стратегию в сегменте электромобилей на фоне замедления роста EV-рынка в США. Компания отказалась от выпуска трёх моделей — Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX, чтобы сократить долгосрочные убытки. Параллельно автопроизводитель планирует усилить позиции гибридных моделей и повысить конкурентоспособность на рынках Индии и других стран Азии.

По предварительной оценке, расходы на реструктуризацию в текущем финансовом году составят $5,5–$7,5 млрд. Потери от переоценки инвестиций в китайский бизнес оцениваются в $733 млн–$1 млрд, специальные убытки — в $2,3–$3,8 млрд. В совокупности общий объём убытков может достигнуть $16,7 млрд.

Топ-менеджеры Honda урезают себе до 30% зарплаты на фоне убытков

В ответ на негативные финансовые прогнозы топ-менеджеры Honda согласились на добровольное снижение зарплат. Президент и исполнительный вице-президент вернут 30% ежемесячного вознаграждения за три месяца, остальные члены правления, участвовавшие в автомобильных проектах, — 20%. Кроме того, руководство не получит бонусы по итогам 2026 финансового года.

Детальный план средне- и долгосрочной стратегии развития автомобильного бизнеса компания намерена представить на пресс-конференции в мае 2026 года. В Honda планируют сосредоточиться на сбалансированном развитии гибридных моделей, оптимизации расходов и сохранении стабильных дивидендов для акционеров.