Телемост Яндекса, МТС Линк и другие сервисы видеосвязи в России: как бизнесу делать онлайн-встречи в 2026 году

По информации пресс-службы разработчика корпоративного программного обеспечения VK Tech, сегмент корпоративной связи в 2022–2023 годах вырос с 13 до 19 млрд рублей, в 2024-м — вырос до 29 млрд рублей. По оценке аналитиков консалтинговой компании Strategy Partners, по итогам 2025 года объём рынка видеосвязи мог составить около 31 млрд рублей, а прогноз на 2026 год — рост до 35 млрд.

В VK Tech добавляют, что среднегодовой темп роста в 2022–2026-х составит 28%.

Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, утверждает, что в 2022 году российские сервисы видеосвязи занимали небольшую долю, а после ухода зарубежных решений компании начали тестировать и покупать отечественные аналоги. Поначалу это была вынужденная мера, но за несколько лет, по словам Пашукевича, российским разработчикам удалось существенно улучшить продукты, а крупные заказчики к 2025 году успели убедиться в их качестве и надёжности.

«В 2022 году рынок находился в фазе экстренной адаптации: ключевыми были стабильность, доступность и сама возможность проводить видеовстречи. К 2026 году ситуация принципиально изменилась. Видеосвязь перестала быть простым сервисом — сегодня это часть единой коммуникационной среды», — дополняет Сергей Педченко, руководитель по технологическому развитию облачных сервисов «Яндекс 360».

Что бизнесу нужно от видеосвязи в 2026 году: критерии выбора по сегментам

Опрошенные Russian Business эксперты поделились требованиями бизнеса к сервисам онлайн-звонков.

Малый и средний бизнес

В пресс-службе VK Tech утверждают, что представители микро- и малого бизнеса выбирают простые сервисы, которые можно быстро внедрить и легко настроить. Для среднего бизнеса важны доступ с разных устройств и возможность совместной работы.

«Cредний бизнес отдаёт предпочтение проверенным коммуникационным сервисам с хорошей репутацией, при выборе опираясь на рекомендации коллег», — поясняют в пресс-службе VK Tech.

Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, добавляет, что фокус СМБ на гибкости тарифов и простоте инсталляции, а также подчёркивает важность качественной поддержки — чтобы экономить ресурс внутренних IT-специалистов. По его словам, компании такого размера чаще выбирают облачные решения.

Крупный бизнес

В пресс-службе VK Tech объясняют, что крупному бизнесу нужны продвинутые функции в сервисах видеосвязи и интеграция с другими сервисами внутри компании.

Андрей Нестеренко, руководитель сервиса для видеоконференций «Контур.Толк», добавляет: крупный бизнес ориентируется на масштабируемость, SLA, интеграции и управление пользователями.

Банки и госсектор

Сергей Педченко, руководитель по технологическому развитию облачных сервисов «Яндекс 360», отмечает, что базовые приоритеты у всех сегментов схожи, но различия проявляются на уровне инфраструктуры и регулирования. По его словам, для банков и госсектора критично иметь полный контроль над IT-контуром.

Андрей Нестеренко, руководитель сервиса для видеоконференций «Контур.Толк», добавляет, что в требования от госсектора также входят: сертификация, безопасность данных, управление доступами и стабильность.

Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, рассказывает, что крупные компании с чувствительными данными, такие как госструктуры, часто выбирают решения на собственных серверах.

«Чтобы охватить больше заказчиков, разработчикам необходимо развивать одновременно и облачные, и серверные версии своих продуктов. Это характерная особенность российского рынка: за рубежом ведущие вендоры всё чаще фокусируются только на облачных решениях», — поясняет Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк.

Общие стандарты для рынка

Если резюмировать, картина требований компаний к сервисам онлайн-звонков выглядит так: стабильность даже под нагрузкой, безопасность, удобство для сотрудников и ИИ-функции, которые экономят время.

В пресс-службе VK Tech базовыми требованиями называют шифрование трафика и возможность развернуть решение в контуре компании. При этом VK Tech отмечает новые запросы: обнаружение дипфейков и возможность транскрибации встречи с отправкой расшифровки.

Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, перечисляет то, что, по его словам, уже стало золотым стандартом: двухфакторная аутентификация, защита от DDoS, современные протоколы шифрования, продвинутое администрирование и логирование. Пашукевич также говорит, что МТС Линк тестирует дипфейк-детектор, который распознаёт и предупреждает пользователей, если к видеозвонку подключился сгенерированный двойник.

Юрий Волошин, директор по продукту Битрикс24, отдельно акцентирует внимание на проблеме внешних сервисов — идентификации: компания несёт риск, что на встрече окажется посторонний человек. Волошин считает, что у видеозвонков внутри корпоративного сервиса такой проблемы нет: на созвон могут попасть только авторизованные пользователи. Он также подчёркивает важность размещения серверов в России.

ИИ как обязательная функция

В VK Tech считают, что саммаризация и транскрибация встречи уже становятся обязательной функциональностью наравне с шумоподавлением и заменой фона, и отмечают появление новых AI-функций, которые рынок пока только пробует, например генерацию повестки до встречи.

Юрий Волошин, директор по продукту Битрикс24, говорит, что спрос на ИИ сдвинулся к эффективности: компаниям нужны AI-сценарии, которые делают саммари, оценивают эффективность звонка и дают персональные рекомендации участникам.

Частота применения ИИ-саммаризации встреч на платформе «МТС Линк» в первом полугодии 2025 года выросла в 14 раз по сравнению с первым полугодием 2024-го. По словам Олега Пашукевича, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, в 95% случаев ИИ использовали для подготовки и отправки участникам договорённостей и для фиксации результатов обсуждений.