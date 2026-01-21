Телемост Яндекса, МТС Линк и другие сервисы видеосвязи в России: как бизнесу делать онлайн-встречи в 2026 году
Чек-лист экспертов: как выбрать аналог Zoom для бизнеса
В 2026 году рынок видеосвязи окончательно вышел из режима «срочно заменить Zoom». Бизнес теперь выбирает платформы по конкретным критериям: стабильность под большой нагрузкой, безопасность, интеграции и ИИ-функции. Мы поговорили с крупными игроками рынка и выяснили, какие требования к сервисам видеосвязи уже стали золотым стандартом, сколько компании тратят на это и что изменится в 2026 году.
Уход от Zoom к импортозамещению: что изменилось на рынке сервисов видеосвязи
По информации пресс-службы разработчика корпоративного программного обеспечения VK Tech, сегмент корпоративной связи в 2022–2023 годах вырос с 13 до 19 млрд рублей, в 2024-м — вырос до 29 млрд рублей. По оценке аналитиков консалтинговой компании Strategy Partners, по итогам 2025 года объём рынка видеосвязи мог составить около 31 млрд рублей, а прогноз на 2026 год — рост до 35 млрд.
В VK Tech добавляют, что среднегодовой темп роста в 2022–2026-х составит 28%.
Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, утверждает, что в 2022 году российские сервисы видеосвязи занимали небольшую долю, а после ухода зарубежных решений компании начали тестировать и покупать отечественные аналоги. Поначалу это была вынужденная мера, но за несколько лет, по словам Пашукевича, российским разработчикам удалось существенно улучшить продукты, а крупные заказчики к 2025 году успели убедиться в их качестве и надёжности.
«В 2022 году рынок находился в фазе экстренной адаптации: ключевыми были стабильность, доступность и сама возможность проводить видеовстречи. К 2026 году ситуация принципиально изменилась. Видеосвязь перестала быть простым сервисом — сегодня это часть единой коммуникационной среды», — дополняет Сергей Педченко, руководитель по технологическому развитию облачных сервисов «Яндекс 360».
Что бизнесу нужно от видеосвязи в 2026 году: критерии выбора по сегментам
Опрошенные Russian Business эксперты поделились требованиями бизнеса к сервисам онлайн-звонков.
Малый и средний бизнес
В пресс-службе VK Tech утверждают, что представители микро- и малого бизнеса выбирают простые сервисы, которые можно быстро внедрить и легко настроить. Для среднего бизнеса важны доступ с разных устройств и возможность совместной работы.
«Cредний бизнес отдаёт предпочтение проверенным коммуникационным сервисам с хорошей репутацией, при выборе опираясь на рекомендации коллег», — поясняют в пресс-службе VK Tech.
Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, добавляет, что фокус СМБ на гибкости тарифов и простоте инсталляции, а также подчёркивает важность качественной поддержки — чтобы экономить ресурс внутренних IT-специалистов. По его словам, компании такого размера чаще выбирают облачные решения.
Крупный бизнес
В пресс-службе VK Tech объясняют, что крупному бизнесу нужны продвинутые функции в сервисах видеосвязи и интеграция с другими сервисами внутри компании.
Андрей Нестеренко, руководитель сервиса для видеоконференций «Контур.Толк», добавляет: крупный бизнес ориентируется на масштабируемость, SLA, интеграции и управление пользователями.
Банки и госсектор
Сергей Педченко, руководитель по технологическому развитию облачных сервисов «Яндекс 360», отмечает, что базовые приоритеты у всех сегментов схожи, но различия проявляются на уровне инфраструктуры и регулирования. По его словам, для банков и госсектора критично иметь полный контроль над IT-контуром.
Андрей Нестеренко, руководитель сервиса для видеоконференций «Контур.Толк», добавляет, что в требования от госсектора также входят: сертификация, безопасность данных, управление доступами и стабильность.
Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, рассказывает, что крупные компании с чувствительными данными, такие как госструктуры, часто выбирают решения на собственных серверах.
«Чтобы охватить больше заказчиков, разработчикам необходимо развивать одновременно и облачные, и серверные версии своих продуктов. Это характерная особенность российского рынка: за рубежом ведущие вендоры всё чаще фокусируются только на облачных решениях», — поясняет Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк.
Общие стандарты для рынка
Если резюмировать, картина требований компаний к сервисам онлайн-звонков выглядит так: стабильность даже под нагрузкой, безопасность, удобство для сотрудников и ИИ-функции, которые экономят время.
В пресс-службе VK Tech базовыми требованиями называют шифрование трафика и возможность развернуть решение в контуре компании. При этом VK Tech отмечает новые запросы: обнаружение дипфейков и возможность транскрибации встречи с отправкой расшифровки.
Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, перечисляет то, что, по его словам, уже стало золотым стандартом: двухфакторная аутентификация, защита от DDoS, современные протоколы шифрования, продвинутое администрирование и логирование. Пашукевич также говорит, что МТС Линк тестирует дипфейк-детектор, который распознаёт и предупреждает пользователей, если к видеозвонку подключился сгенерированный двойник.
Юрий Волошин, директор по продукту Битрикс24, отдельно акцентирует внимание на проблеме внешних сервисов — идентификации: компания несёт риск, что на встрече окажется посторонний человек. Волошин считает, что у видеозвонков внутри корпоративного сервиса такой проблемы нет: на созвон могут попасть только авторизованные пользователи. Он также подчёркивает важность размещения серверов в России.
ИИ как обязательная функция
В VK Tech считают, что саммаризация и транскрибация встречи уже становятся обязательной функциональностью наравне с шумоподавлением и заменой фона, и отмечают появление новых AI-функций, которые рынок пока только пробует, например генерацию повестки до встречи.
Юрий Волошин, директор по продукту Битрикс24, говорит, что спрос на ИИ сдвинулся к эффективности: компаниям нужны AI-сценарии, которые делают саммари, оценивают эффективность звонка и дают персональные рекомендации участникам.
Частота применения ИИ-саммаризации встреч на платформе «МТС Линк» в первом полугодии 2025 года выросла в 14 раз по сравнению с первым полугодием 2024-го. По словам Олега Пашукевича, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк, в 95% случаев ИИ использовали для подготовки и отправки участникам договорённостей и для фиксации результатов обсуждений.
Кто на рынке: обзор крупных игроков
Телемост (Яндекс 360)
Количество пользователей: более 1 млн ежедневно.
Цена: для личных сценариев — бесплатно, для бизнеса действует тарифная линейка «Яндекс 360». Тариф «Минимальный» — 299 ₽ в месяц за сотрудника, «Основной» — 519 ₽ в месяц за сотрудника и «Продвинутый» — 1399 ₽ в месяц за сотрудника.
На что делают ставку: на экосистемный подход. Телемост встроен в корпоративные сервисы Яндекса 360: «Яндекс Календарь» и «Яндекс Почту». Поэтому если пользоваться Яндексом 360 и назначить встречу в календаре, то приглашение со ссылкой на созвон автоматически уйдёт участникам и продублируется по почте: не нужно вручную собирать людей и пересылать ссылку по разным каналам внутри виртуального офиса.
Планы на 2026 год: Телемост будут развивать как универсальный инструмент коммуникации: расширять ИИ-функции, сценарии использования, поддержку on-premises и интеграцию с экосистемой «Яндекс 360». Также сервису планируют добавить функции мессенджера, чтобы закрывать и рабочие, и личные сценарии общения.
МТС Линк
Количество пользователей: 50 млн в 2025 году. Это на 15 млн больше, чем в 2024-м.
Цена: зависит от нужной функциональной и количества лицензий. Например, для команды из 500 человек — 300 рублей на одного пользователя в месяц при покупке на год.
На что делают ставку: на унифицированные коммуникации. МТС Линк закрывает разные сценарии, от рабочих встреч и вебинаров до обучения и мероприятий, и собирает в одном приложении чаты, созвоны, онлайн-доски, формы для опросов и другие инструменты. Отдельно сервис развивает интеграции с переговорным оборудованием и корпоративной телефонией. В компании также подчёркивают, что решение полностью самописное и не использует открытый код. Для части заказчиков это важно с точки зрения контроля и безопасности.
Планы в 2026 году: развивать ИИ-ассистента и расширять коммуникационные сценарии. Отдельный фокус — на возможностях для крупных организаций: улучшение управления ролями и доступами, сервисы безопасности и апгрейд серверной версии для установки в контуре компании.
Контур.Толк
Количество пользователей: MAU — более 2,5 млн активных пользователей в месяц.
Цена: вилка — от нескольких сотен рублей за пользователя в месяц в базовых тарифах до индивидуальных контрактов для крупных организаций.
На что делают ставку: на эффективность встреч. В Контур.Толк работают над тем, чтобы сократить время на созвоны, фиксировать договорённости, встраивать коммуникации в бизнес-процессы и контролировать качество коммуникаций.
Планы на 2026 год: в рамках развития ИИ будут группировать встречи, сообщения и документы по проектам и отвечать на прикладные вопросы по ходу работы: кто берёт задачу, какие решения приняты и что делать дальше.
VK WorkSpace (VK Tech)
Количество пользователей: текущий размер клиентской базы — 26,8 тыс. на 2025 год.
Цена: от 207 ₽ за пользователя в месяц при оплате за год на тарифе «Базовый» и от 367 ₽ на тарифе «Расширенный» в облачной версии платформы.
На что делают ставку: на модель единой платформы для корпоративных коммуникаций и совместной работы. Сервисы в VK WorkSpace связаны между собой и поддерживают сквозные сценарии. В результате сотрудник работает в одном интерфейсе, а компания управляет сервисами и доступами через единую административную панель.
Планы на 2026 год: фокусироваться на качестве видеосвязи и развитии функциональности, включая внедрение ИИ.
Битрикс24
Количество пользователей: компания работает только с B2B-аудиторией; по внутренней оценке в компании, Битрикс24 занимает третье место по объёму обслуживаемой B2B-аудитории среди сервисов видеосвязи. Конкретные численные показатели аудитории компания не называет.
Цена: видеосвязь уже входит во все тарифы платформы для совместной работы и управления бизнесом. Тариф Pro — около 10 000 ₽ в месяц. Для компании в 100 человек это примерно 100 ₽ на пользователя за весь функционал, включая видеозвонки. В тарифе Enterprise стоимость на пользователя будет ниже: на 250 пользователей — 27 190 ₽ в месяц, то есть около 109 ₽ на пользователя в месяц.
На что делают ставку: на экосистемность. Видеозвонки уже встроены в систему Битрикс24, и, например, когда созвон запускается внутри платформы, то все материалы и итоги автоматически сохраняются в общем чате: ИИ-расшифровка, саммари и рекомендации участникам.
Планы на 2026 год: внедрить совместную работу внутри видеозвонков, в том числе ИИ-постановку задач прямо из созвона, а также улучшать качество записи и обработки звонков и совершенствовать шумоподавление.
Как выбирать замену Zoom: чек-лист для бизнеса
Чек-лист основан на рекомендациях, которые дали эксперты для Russian Business.
1. Собрать реальный список функций, которыми пользуются ваши сотрудники.
В VK Tech предлагают начинать с инвентаризации: какие функции используются ежедневно и какие реально нужны.
2. Сузить рынок до нескольких вариантов и тестировать в реальных условиях.
В VK Tech рекомендуют тестирование в реальной эксплуатации и для быстрого старта использовать систему — пилот SaaS.
3. Провести пилоты с реальными пользователями, а не только с IT-департаментом.
Андрей Нестеренко, руководитель Контур.Толка, подчёркивает, что продукт может соответствовать техническим требованиям, но проиграть из-за неудобного интерфейса, и наоборот.
4. Проверить, насколько продукт вписывается в IT-ландшафт компании и закрывает сценарии.
Сергей Педченко, руководитель по технологическому развитию облачных сервисов «Яндекс 360», говорит, что компании часто были вынуждены собирать коммуникации из нескольких сервисов, отдельно для видеовстреч, чатов, фиксации договорённостей, что приводило к потере контекста и лишним затратам времени. Он рекомендует смотреть сервисы со способностью выстраивать единые сценарии.
5. Для банков и госсектора сразу определиться с требованиями к безопасности.
Сергей Педченко из Яндекс 360 и Олег Пашукевич из МТС Линк говорят, что для регулируемых сегментов критичен контроль контура и наличие серверной версии.
Будущее видеосвязи: что нас ждёт в ближайшие несколько лет
По мнению опрошенных Russian Business экспертов, в ближайшие годы видеосвязь окончательно перестанет быть отдельным сервисом и будет встроена в рабочие и повседневные сценарии. Уже сейчас вендоры расширяют свои продукты в сторону универсальности: добавляют новые сценарии, усиливают интеграцию с экосистемами и готовят локальные установки для компаний, которым важен полный контроль над IT-контуром.
Тренд на безопасность усиливается, и, помимо шифрования, вендоры развивают интеграции с системами защиты от утечек данных и системами мониторинга и анализа событий информационной безопасности. Эксперты также ожидают рост доли асинхронной коммуникации: не всё будет решаться в реальном времени, часть вопросов эффективнее закрывать в переписке при поддержке ИИ, который фиксирует выводы и договорённости.
Главным драйвером развития называют ИИ и прогнозируют появление ИИ-агентов, которые будут выполнять рутинные действия: назначать встречи и координировать задачи в CRM, почте и мессенджерах.
- 1 Почти половина телеком-компаний имеют пробелы в ИТ-безопасности: лучше всех от киберугроз защищён финансовый сектор 48% телеком-компаний имеют проблемы с кибербезопасностью 14 января 2026, 18:30
- 2 Кибербезопасность в России в 2026-м: актуальные тренды, угрозы и методы защиты Фишинг без опечаток, дипфейки и ransomware: чему противостоять и чем, кроме технологий 01 января 2026, 00:30
- 3 40 задержанных мошенников и 700 заблокированных аккаунтов — мессенджер MAX опубликовал итоги 2025 года Мессенджер MAX подвёл итоги 2025-го по безопасности сервиса 25 декабря 2025, 19:30
- 4 Фальшивый «Тайный Санта» и «икра от производителя»: какие схемы используют мошенники перед Новым годом — 2026 Названы популярные схемы мошенников перед Новым годом — 2026 24 декабря 2025, 12:25