Россияне потратят почти 60 тыс. ₽ на онлайн-образование в 2026-м — сильнее всего спрос вырос на курсы по ремонту

В 2026 году россияне планируют потратить на дополнительное образование в среднем 58 тыс. ₽, выяснили аналитики «Выберу.ру». В 2025-м этот показатель составлял только 47 тыс. ₽. Самыми популярными направлениями остаются IT-курсы, однако с начала года всё активнее растёт интерес к рабочим специальностям.

Доля интереса к IT-курсам снизилась на 6%

Согласно опросу, в 2025 году 38% респондентов проходили курсы, связанные с IT. Еще 22% инвестировали в развитие профессиональных навыков в текущей сфере занятости, 18% выбрали иностранные языки, 12% — рабочие специальности, а 10% — творческие направления и программы по личной эффективности.

В 2026 году структура спроса изменилась: доля интереса к IT снизилась до 32%, профессиональные навыки выбрали 24%, иностранные языки — 16%, творческие направления — 10%, а рабочие специальности выросли до 18%.

Интерес к рабочим профессиям удвоился

Курсы по ремонту, сварке, работе с промышленным оборудованием и обслуживанию автомобилей вошли в число наиболее быстрорастущих направлений. Если в 2025 году только 7% респондентов рассматривали рабочие профессии как способ смены карьеры, то в 2026 году этот показатель вырос до 14%.

Россияне выбирают более длинные онлайн-программы

В 2025 году 46% участников опроса выбирали курсы продолжительностью до трех месяцев, 34% проходили программы от трех до шести месяцев, а 20% обучались более полугода.

В 2026 году доля краткосрочных форматов сократилась до 39%, среднесрочные программы выросли до 37%, а долгосрочные курсы выбрали 24% опрошенных.

Россияне 26–45 лет активно планируют увеличить бюджет на обучение

Размер расходов на дополнительное образование в 2025 году заметно различался в зависимости от возраста респондентов:

18–25 лет — в среднем 32 тыс. ₽;

26–35 лет — 54 тыс. ₽;

36–45 лет — 61 тыс. ₽;

46–55 лет — 49 тыс. ₽;

56–65 лет — 28 тыс. ₽.





Группа 26–45 лет чаще других планирует увеличить бюджет на обучение в 2026 году.

IT-специалисты готовы тратить на онлайн-образование 76 тыс. ₽

Больше всего инвестировать в образование планируют специалисты в сфере IT — 76 тыс. ₽, что на 12 п.п. выше показателей прошлого года.

Представители сферы образования и науки готовы тратить в среднем 64 тыс. ₽ — почти на 20% больше, чем годом ранее. В индустрии красоты средний планируемый бюджет составил 56 тыс. ₽, что на треть выше, чем в 2025 году.

64% участников опроса сообщили, что в 2025 году потратили на обучение больше, чем планировали изначально. На 2026 год 41% респондентов уже предусмотрели отдельную статью расходов на дополнительное образование.