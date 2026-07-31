Татьяна Ким анонсировала новые меры поддержки продавцов Wildberries — их представят уже в ближайшие дни

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания совместно с правительством готовит новые меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате пожаров на складах компании. По словам Ким, полный перечень помощи представят уже в ближайшие дни. На момент 31 июля маркетплейс уже провёл два этапа выплат и запустил дополнительные программы поддержки для бизнеса.

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Компания уже перечислила выплаты почти 100 тыс. предпринимателей

По словам Татьяны Ким, компания уже обсудила с правительством комплексную программу помощи пострадавшим предпринимателям.

«Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с Правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен», — заявила Ким.

При этом Татьяна Ким подчеркнула, что атаки на склады являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому по закону такие потери не подлежат возмещению.

Несмотря на это, компания продолжает поддерживать партнёров. По словам предпринимательницы, Wildberries уже провёл два транша поддерживающих выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления.

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Компания встретится с предпринимателями в регионах

С начала августа Wildberries планирует провести очные встречи с продавцами в наиболее пострадавших регионах.

«Со следующей недели мы планируем провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их актуальные проблемы, появившиеся на фоне ситуации», — отметила Татьяна Ким в своём обращении.

По словам основательницы маркетплейса, компания также продолжает перестраивать логистическую инфраструктуру, перераспределяет товары между складами и заключает договоры на аренду дополнительных логистических мощностей в России и за её пределами.

В ближайшее время Wildberries планирует ввести в эксплуатацию новые объекты в странах присутствия.

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Контекст

После серии пожаров на логистических объектах Wildberries компания начала поэтапно расширять меры поддержки продавцов. Ранее маркетплейс совместно с WB Банком и МКК WB Финанс предоставил кредитные каникулы представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак.

Продавцы с небольшими оборотами также получили возможность компенсировать до 90% расходов на рекламу за счёт промобонусов в сервисах WB Продвижение и WB Медиа.

Кроме того, Wildberries направила более 40 млн рублей на выплаты сотрудникам и их семьям, пострадавшим в результате пожаров.