Доля магазинов одежды в ТЦ сократилась на 15% в 2025-м

По итогам 2025 года доля площадей, занимаемых магазинами одежды, обуви и аксессуаров в российских торговых центрах, сократилась на 10–15%. По данным «Коммерсанта», более четверти управляющих ТЦ зафиксировали снижение присутствия fashion-ритейлеров. Освободившиеся площади всё чаще занимают кафе, рестораны и сервисный формат.

Только в 5% ТЦ магазины одежды занимают половину площадей

По данным опроса Союза торговых центров, на которые ссылается «Коммерсантъ», больше 25% управляющих ТЦ отметили сокращение доли площадей, занимаемых магазинами одежды, обуви и аксессуаров по итогам 2025 года.

В 21% торговых центров fashion-ритейлеры занимают 30–50% арендопригодных площадей. В 15% объектов их доля составляет менее половины. Торговых центров, где магазины одежды и обуви занимают более 50% площадей, заметно меньше — всего 5% от общего числа.

Как отмечает «Коммерсантъ», даже в объектах, традиционно ориентированных на торговлю одеждой и обувью, растёт доля форматов, не связанных с fashion-розницей. Так, в аутлете «Fashion House Шереметьево» по итогам 2025 года доля таких арендаторов достигла 30–32%, тогда как годом ранее составляла 25%.

В 2025-м рынок fashion-ритейла покинули 25 брендов

По данным издания, сокращение присутствия fashion-ритейлеров в ТЦ наблюдается не первый год, однако в 2025-м тенденция усилилась на фоне ухода брендов с рынка. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала «Коммерсанту», что в 2025 году рынок покинули как минимум 28 марок.

Часть брендов полностью закрылись. Среди них:

Incity,

Deseo,

Etam,

Mudo,

Megatop.

Некоторые находятся в процессе закрытия:

Yollo,

Face Code,

Cosareve,

Button Blue.

Ряд игроков перешёл в онлайн-формат, в том числе I Am Studio, Prav.da и Inspire Girls.

Средний чек за одежду и обувь достиг 3 тыс. ₽

По данным «Коммерсантъ», в 2025 году количество покупок одежды и обуви сократилось на 11% год к году. В офлайне падение составило 17%, тогда как онлайн-продажи выросли на 9%. Средний чек на одежду и обувь достиг около 3 тыс. рублей — на 5% выше, чем годом ранее, и примерно на уровне инфляции.

Посещаемость магазинов одежды в торговых центрах по итогам 2025 года также снизилась, но менее заметно. За почти полный год fashion-ритейлеры потеряли 6% трафика. В период с 29 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года показатель сократился ещё на 3% год к году.

Освободившиеся площади занимают еда, досуг и сервисы

Эксперты «Коммерсантъ» рассказали, что освобождающиеся после закрытия fashion-магазинов площади перераспределяются в пользу фундкортов, кафе, ресторанов, досуговых и сервисных форматов.

Трафик у таких форматов более предсказуемый, поэтому даже торговые центры, ориентированные на одежные бренды, стремятся сбалансировать ими состав арендаторов.

Крупноформатные ТЦ всё же стремятся удерживать долю fashion-арендаторов. Если магазин одежды закрывается, его стараются заменить аналогичным форматом. В ряде случаев площади остаются вакантными или передаются другим сетям с понижением арендной ставки.