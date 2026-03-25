Влияние маркетплейсов на цены товаров хотят ограничить — в Wildberries выступили против, эксперты увидели риски

Минпромторг предложил ограничить влияние маркетплейсов на цены товаров: сначала обязать согласовывать скидки с продавцами, а затем полностью вывести платформы из ценообразования. В Ассоциации цифровых платформ раскритиковали проект и указали на неравные условия для разных игроков рынка. А в Wildberries указали на риски для развития онлайн-торговли.

Wildberries считает инициативу избыточным регулированием

В Wildberries заявили, что не поддерживают предложенную модель Минпромторга в текущем виде.

«[Модель] направлена на дерегулирование продовольственного офлайн-ритейла, что может привести к ослаблению защиты прав поставщиков», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

В маркетплейсе подчеркнули, что действующая система уже сбалансирована и учитывает интересы всех участников рынка. Введение дополнительных мер, по оценке компании, может нарушить этот баланс и замедлить развитие электронной коммерции без значимого эффекта для рынка.

Вклад маркетплейсов в экономику недооценён

В Ассоциации цифровых платформ заявили Russian Business, что знакомы с инициативой и не поддерживают её в текущей редакции.

«Мы выступаем за идею выравнивания конкурентных условий между цифровыми платформами и традиционным ритейлом, но предлагаемые меры в значительной степени сводятся к дополнительным ограничениям для маркетплейсов, а не к созданию новых возможностей для развития офлайна», — подчеркнул президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

По его словам, документ формирует перекос в оценке роли маркетплейсов, рассматривая их преимущественно как фактор давления на офлайн-ритейл. Вклад цифровых платформ в развитие инфраструктуры остаётся недооценённым.

Ограничение на скидки может снизить гибкость рынка

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев отметил, что цены на маркетплейсах устанавливают сами продавцы, а площадки лишь дают инструменты для продвижения. Участие в акциях и скидках остаётся добровольным, но продавцы не спешат от отказываться от этой опции — ведь именно она помогает увеличивать продажи.

«Полный запрет подобных инструментов снизит гибкость рынка, от чего пострадают и предприниматели, и покупатели», — заявил Ораз Дурдыев.

Влияние маркетплейсов распространилось на весь рынок

Эксперты связывают инициативу Минпромторга с усилившимся влиянием маркетплейсов на рынок и ценовую политику: платформы всё чаще формируют условия конкуренции и могут создавать неравные условия для продавцов.

«За последние годы [маркетплейсы] перестали быть просто каналом продаж и фактически стали инфраструктурой, которая управляет спросом, трафиком и условиями конкуренции», — отметила основатель сообщества предпринимателей в онлайн-торговле EW Club Ирина Поддубная.

Главный исполнительный директор платформы inSales, которая помогает бизнесу создавать интернет-магазины, Алексей Бойко отмечает, что причиной инициатив Минпромторга стало нарушение механизмов конкуренции.

«Действия маркетплейсов приводят к разницам в ценах у продавцов с похожими или даже одинаковыми товарами, различия могут достигать 20%, а в ряде случаев ­даже 30%», — указал Алексей Бойко.

По его словам, маркетплейс ставит в неравные условия одного продавца относительно другого.

Рынок вероятно перейдёт к более прозрачной модели ценообразования

Эксперты сходятся во мнении, что в случае введения регулирования рынок онлайн-торговли столкнётся с пересборкой текущей модели: изменится баланс между платформами, продавцами и потребителями.

Маркетплейсы могут пересмотреть комиссии и условия продвижения, продавцы — получить больше контроля над ценами, но потерять часть трафика. Для покупателей это означает снижение глубины скидок и возможный рост цен, а сами платформы, вероятно, начнут искать новые инструменты монетизации взамен текущих.

Бренды смогут переманить часть покупателей у маркетплейсов

Главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко считает, что изменения затронут и прямые продажи брендов.

«Бренды с собственными интернет-магазинами могут получить приток покупателей: исчезнет проблема, когда на официальном сайте товары стоят дороже, чем на маркетплейсе», — подчеркнул Алексей Бойко.

По его прогнозу, запуск собственных онлайн-магазинов станет более целесообразным. Продавцы смогут привлекать аудиторию через маркетплейсы, а сами продажи переводить на свои площадки с более выгодной экономикой. В этой модели также могут выиграть банки — платежи будут проходить через их инфраструктуру.