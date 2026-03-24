Louis Vuitton, Gucci и Cartier активно наращивают число новых бутиков в Европе, хотя спрос на люкс снижается
Число новых бутиков люксовых брендов в Европе в 2025-м выросло на 13% по сравнению с 2024-м
По данным международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, в 2025 году на главных люксовых торговых улицах Европы открылось 96 новых бутиков — на 13% больше, чем годом ранее. Больше всего новых точек открыли бренды группы LVMH, за ней следуют Kering и Richemont. При этом покупатели стали меньше тратить на товары класса люкс.
Люксовые бренды делают ставку на офлайн-магазины, несмотря на спад интереса на товары класса люкс
Мировая экономическая неопределенность давит на спрос — покупатели товаров класса люкс стали меньше тратить на одежду. Несмотря на экономическую неопределённость, бренды продолжают открывать новые офлайн-бутики. Как пишет Bloomberg со ссылкой на Cushman & Wakefield, роль офлайн-бутиков в продажах и привлечении клиентов только растт.
LVMH,которой принадлежат Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co., Fendi и Bulgari, агрессивнее всех наращивает розницу — у группы больше всего новых бутиков.. Следом идет Kering, в которую входит Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и Balenciaga. И только Richemont, владеющая Cartier, Van Cleef & Arpels и Montblanc, после нескольких лет активного расширения снизила темп.
Около половины всех новых точек в Европе пришлось на сегмент одежды и аксессуаров. Парфюмерные магазины тоже показали рост числа открытий бутиков, потому что их формат выигрывает за счет более низкого чека по сравнению с ювелирными изделиями и часами и помогает привлекать более широкую аудиторию.
Париж стал лидером по числу новых люксовых магазинов в Европе
Именно в Париже за год открылось более 20 новых люксовых магазинов. В 2024 году из-за проведения Олимпиады в столице Франции брендам было сложно открывать новые магазины из-за перегрузки города и организационных ограничений. Число открытий новых бутиков вернулось, но в Cushman & Wakefield отмечают, что свободных помещений на главных улицах мало, поэтому аренда дорожает. По итогам прошлого года ставка по аренде выросла примерно на 3,5%.
Участники рынка недвижимости в беседе с Bloomberg говорят, что спрос на лучшие помещения под люксовые магазины в Париже в 2026 году не ослаб. Если объём сделок и снизится, это скорее будет связано с нехваткой площадей, чем с падением спроса со стороны брендов.
Контекст
В конце января 2026 года крупнейшая в мире группа товаров класса люкс LVMH, разочаровала инвесторов слабыми результатами и осторожным прогнозом на 2026 год. В феврале 2026 года группа Kering, отчиталась о снижении продаж Gucci на 10% в четвертом квартале 2025 года, хотя результат оказался лучше ожиданий рынка. Глава Kering Лука де Мео тогда признал, что группа слишком агрессивно расширяла сеть магазинов в прошлые годы.
