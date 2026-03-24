ФАС вмешалась в конфликт сетей и производителей — поставщикам разрешили не компенсировать убытки ритейлеров

Федеральная антимонопольная служба запретила торговым сетям включать в договоры с поставщиками условия о компенсации недополученной прибыли. Как пишет «Коммерсант», регулятор обязал федеральные сети изменить практики взаимодействия с поставщиками и отчитаться об этом до 27 марта 2026 года. Кроме того, в ФАС обратили внимание, что некоторые сети продлевали промоакции без согласования с поставщиками.

ФАС запретила требовать компенсацию недополученной прибыли

ФАС направила предупредительные письма всем федеральным торговым сетям, сообщает «Коммерсант». Служба указала на недопустимость включения в договоры условий о компенсации недополученной выгоды, фиксации собственной доходности ритейлеров, а также положений о бессрочных промоценах.

В ведомстве подчеркнули, что прибыль от продажи товара, права на который уже перешли сети, не может быть предметом регулирования в отношениях с поставщиками. Такие условия могут рассматриваться как нарушение закона о торговле.

Ритейлерам дали срок до 27 марта на изменение контрактов

ФАС потребовала от сетей добровольно скорректировать практики взаимодействия с поставщиками и направить отчёт о выполнении требований до 27 марта 2026 года.

Ведомство отдельно подчеркнуло, что взимание дополнительных компенсаций может привести к превышению допустимого уровня выплат. Сейчас совокупные выплаты поставщиков ритейлерам ограничены 5% и включают штрафы, услуги по логистике и продвижению.

Представители «Ленты» отказались от комментариев «Коммерсанту», а в X5, «Магните» и Ассоциации компаний розничной торговли на запросы издания оперативно не ответили.

Производители ранее пожаловались на изменённые условия

Предупреждение ФАС стало реакцией на обращения отраслевых объединений производителей. 11 марта 2026-го Национальный союз хлебопечения, Рыбный союз, «Союзнапитки» и «Руспродсоюз» попросили службу оценить действия торговых сетей.

По их данным, в контрактах на 2026 год ритейлеры начали фиксировать собственную доходность и требовать компенсации, если она не достигается. В качестве мер воздействия указывались штрафы или скидки на поставки.

Производители отмечали, что отказ от предложенных условий мог привести к снижению представленности их продукции в сетях. Дополнительные штрафы и скидки увеличивали издержки поставщиков и создавали риск ухудшения финансовых показателей, что и стало причиной обращения в ФАС.

ФАС указала на недопустимость одностороннего продления промоакций

Регулятор также рассмотрел практику продления промоакций без согласования с поставщиками.

По данным производителей, некоторые сети самостоятельно продлевали действие специальных закупочных цен. В ФАС указали, что промоакции должны быть временными и согласованными, а изменение сроков в одностороннем порядке может рассматриваться как создание дискриминационных условий и ограничение доступа на рынок.