ФАС вмешалась в конфликт сетей и производителей — поставщикам разрешили не компенсировать убытки ритейлеров
Федеральные сети обязаны пересмотреть договора с поставщиками до 27 марта 2026-го
Федеральная антимонопольная служба запретила торговым сетям включать в договоры с поставщиками условия о компенсации недополученной прибыли. Как пишет «Коммерсант», регулятор обязал федеральные сети изменить практики взаимодействия с поставщиками и отчитаться об этом до 27 марта 2026 года. Кроме того, в ФАС обратили внимание, что некоторые сети продлевали промоакции без согласования с поставщиками.
ФАС запретила требовать компенсацию недополученной прибыли
ФАС направила предупредительные письма всем федеральным торговым сетям, сообщает «Коммерсант». Служба указала на недопустимость включения в договоры условий о компенсации недополученной выгоды, фиксации собственной доходности ритейлеров, а также положений о бессрочных промоценах.
В ведомстве подчеркнули, что прибыль от продажи товара, права на который уже перешли сети, не может быть предметом регулирования в отношениях с поставщиками. Такие условия могут рассматриваться как нарушение закона о торговле.
Ритейлерам дали срок до 27 марта на изменение контрактов
ФАС потребовала от сетей добровольно скорректировать практики взаимодействия с поставщиками и направить отчёт о выполнении требований до 27 марта 2026 года.
Ведомство отдельно подчеркнуло, что взимание дополнительных компенсаций может привести к превышению допустимого уровня выплат. Сейчас совокупные выплаты поставщиков ритейлерам ограничены 5% и включают штрафы, услуги по логистике и продвижению.
Представители «Ленты» отказались от комментариев «Коммерсанту», а в X5, «Магните» и Ассоциации компаний розничной торговли на запросы издания оперативно не ответили.
Производители ранее пожаловались на изменённые условия
Предупреждение ФАС стало реакцией на обращения отраслевых объединений производителей. 11 марта 2026-го Национальный союз хлебопечения, Рыбный союз, «Союзнапитки» и «Руспродсоюз» попросили службу оценить действия торговых сетей.
По их данным, в контрактах на 2026 год ритейлеры начали фиксировать собственную доходность и требовать компенсации, если она не достигается. В качестве мер воздействия указывались штрафы или скидки на поставки.
Производители отмечали, что отказ от предложенных условий мог привести к снижению представленности их продукции в сетях. Дополнительные штрафы и скидки увеличивали издержки поставщиков и создавали риск ухудшения финансовых показателей, что и стало причиной обращения в ФАС.
ФАС указала на недопустимость одностороннего продления промоакций
Регулятор также рассмотрел практику продления промоакций без согласования с поставщиками.
По данным производителей, некоторые сети самостоятельно продлевали действие специальных закупочных цен. В ФАС указали, что промоакции должны быть временными и согласованными, а изменение сроков в одностороннем порядке может рассматриваться как создание дискриминационных условий и ограничение доступа на рынок.
