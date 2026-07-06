Россиян могут обязать подтверждать действия в сети через MAX или SMS — эксперты сомневаются в надёжности метода

Как узнал Forbes от источников в IT-сфере и телекоммуникационной отрасли, Минцифры может ввести подтверждение значимых действий в интернете через SMS или мессенджер MAX. Требование может стать частью третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Эксперты считают, что отказ от привычных систем аутентификации лишь снизит уровень защиты данных. В ведомстве, в свою очередь, опровергают разработку нормы.

Бизнес опасается дополнительных издержек на рассылку SMS-уведомлений

Как рассказал один из собеседников издания, меру подтверждать значимые действия в интернете через MAX или SMS ведомство рассматривало ещё при подготовке второго антифрод-пакета, который Госдума приняла 9 июня 2026 года. Тогда от этой нормы отказались: как пишет Forbes, против неё выступил «весь бизнес» — за исключением операторов связи и VK, развивающей мессенджер MAX.

Опрошенные Forbes эксперты считают, что к «значимым» действиям в интернете можно отнести огромное количество событий, поэтому пока неясно, что конкретно подразумевает Минцифры. Более того, в случае принятия инициативы банки и платформы понесут дополнительные расходы на рассылку сервисных SMS-сообщений и уведомлений, а сами способы подтверждения — «не самые надежные», указал источник издания.

Некоторые компании считают подобные требования избыточными. Так, в РВБ заявили, что на платформах группы уже используют надёжные методы защиты аккаунтов и операций. Новая мера не повысит уровень безопасности пользователей, но поднимет операционные расходы — и их заложат в конечную стоимость товаров для потребителей.

В Минцифры опровергают информацию Forbes о разработке нового способа подтверждения действий в сети

Представители министерства прокомментировали ситуацию Forbes и заявили, что в настоящее время «такая мера не рассматривается». Как сообщили в ведомстве, третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывают с заинтересованными ведомствами и отраслью.