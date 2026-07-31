«Нишевый» может стать словом года — термин стали употреблять в СМИ вдвое чаще за 6 лет

Слово «нишевый» может претендовать на звание «слово года», заявила ТАСС эксперт Минпросвещения, профессор Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Наталия Козловская. За первую половину 2026-го слово встретилось в публикациях СМИ уже более 60 тыс. раз. Для сравнения: за весь 2019 год слово «нишевый» использовалось в российских СМИ около 30,8 тыс. раз.

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Термин стал употребляться в 4 раза чаще по сравнению с 2019 годом

По данным медиабанка «Интегрум», в 2019 году слово «нишевый» использовалось в российских СМИ около 30,8 тыс. раз. В 2025 году показатель превысил 60 тыс. упоминаний, а только за первое полугодие 2026 года слово встретилось в публикациях уже 60 188 раз.

По словам Наталии Козловской, изначально слово обозначало товары, проекты или издания, рассчитанные на узкую аудиторию.

Теперь же его всё чаще используют для описания необычных, редких или нестандартных явлений. В качестве примеров эксперт привела выражения «нишевые развлечения» и «нишевый навык». Также она отметила, что иногда термин встречается в неожиданных контекстах: например, в предложении «кафе при монастырях и храмах — места довольно нишевые».

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Лингвисты будут изучать изменение значения слова

Наталия Козловская сообщила ТАСС, что многие воспринимают «нишевый» как новое слово, хотя оно давно присутствует в словарях.

По её словам, в ближайшее время термин станет объектом внимания специалистов по оперативной неографии, которые изучат рост его популярности, расширение сочетаемости и изменение лексического значения.

Контекст

В 2025 году портал «Грамота.ру» назвал словом 2025 года «зумер». Оно набрало 42% голосов экспертов, опередив «выгорание», «ред-флаг» и «промпт».