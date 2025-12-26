Слова 2025 года в России и мире: от «рейдж-бейта» до «тревожности»

От Оксфорда и «Грамоты.ру» до японского фонда проверки иероглифической грамотности и российского бизнеса: собрали в обзоре самые заметные слова 2025 года по мнению авторитетных источников и предпринимателей.

Кто и зачем выбирает слово года

История выбора слов года началась в 1970-х годах в Западной Германии, когда Общество немецкого языка решило впервые зафиксировать лексический дух времени. В 1971 году первым победителем стало слово aufmüpfig («бунтарский»), отразившее настроения протестного поколения. В 1991 году эксперты учредили номинацию «Антислово года» (Unwort des Jahres): филологи выбрали термин Humankapital («человеческий капитал»), который, по мнению экспертов, низводит человека до ресурса.

В 1990-е годы традиция закрепилась в США благодаря Американскому диалектологическому обществу, которое добавило процессу политической остроты. Первым американским победителем стало слово bushlips («губы Буша» — ироничная отсылка к нарушенному предвыборному обещанию Джорджа Буша — старшего: «Читайте по моим губам: никаких новых налогов»). Позже лингвисты начали фиксировать и чисто событийные неологизмы, такие как глагол to pluto («плутонуть»), вошедший в обиход в 2006 году в значении «резко понизить в статусе» сразу после того, как Плутон перестал считаться полноценной планетой.

С начала 2000-х в гонку включились крупнейшие мировые словари — Oxford, Merriam-Webster и Collins. Выбор слова превратился в анализ больших данных: эксперты стали опираться на статистику поисковых запросов и большие цифровые корпусы текстов. Иногда в лидеры выбивались лингвистические ошибки — например, в 2010 году Оксфордский словарь объявил словом года неологизм refudiate (случайный гибрид слов refute — «опровергать» и repudiate — «отрекаться», запущенный в соцсети политиком Сарой Пейлин). В 2015 году система зафиксировала ещё более радикальный сдвиг: словом года впервые стал не текст, а графический символ — эмодзи «смех до слёз» 😂

В последние годы процедура стала более открытой за счёт народных голосований. В 2022 году таким образом список слов года Оксфорда увенчал goblin mode («режим гоблина» — поведение, при котором человек демонстративно отказывается от социальных ожиданий, ведя себя подчёркнуто лениво, неопрятно или эгоистично).

Слова 2025 года на английском языке

Rage bait («рейдж-бейт», приманка для ярости)

Кто выбрал: Оксфордский университет (Великобритания). Это один из самых престижных научных центров, эксперты которого анализируют базу из миллиардов слов, чтобы понять, как меняется глобальный английский язык.

Как и почему: в 2025 году «рейдж-бейт» победил в ходе открытого голосования, в котором участвовало более 30 000 человек. Лингвисты зафиксировали трёхкратный рост употребления этого термина. Причина — усталость общества от манипуляций в сети: соцсети поощряют гневный контент, так как он заставляет людей спорить и дольше оставаться на платформе, принося прибыль создателям.

В финальный шорт-лист 2025 года также вошли aura farming («культивация ауры» — накопление харизмы и статуса ради сетевого имиджа) и biohack («биохак» — использование технологий для «взлома» и улучшения функций организма).

История проекта: Оксфордский словарь выбирает слово года с 2004 года. Попадание в этот список считается высшим признанием для неологизма: это означает, что слово перестало быть просто сленгом и стало историческим маркером эпохи.

Vibe coding («вайб‑кодинг», программирование по настроению)

Кто выбрал: словарь Коллинза (Великобритания). Это издание известно тем, что анализирует колоссальную базу данных Collins Corpus, включающую более 20 миллиардов слов из книг, газет и социальных сетей по всему миру.

Как и почему: в 2025 году лингвисты зафиксировали взрывной интерес к этому термину на фоне развития нейросетей. Вайб-кодинг описывает новый формат работы: человек больше не пишет строки кода вручную, а формулирует общую идею, стиль и «вайб» (настроение) будущего приложения. ИИ берёт на себя всю техническую реализацию, знаменуя окончательный переход технологий из сферы специалистов узкого профиля в руки обычных пользователей.

В шорт-лист Collins 2025 также вошли slop («слоп» — низкокачественный контент, массово генерируемый нейросетями для заполнения лент соцсетей) и yapping («яппинг» — бесконечная, утомительная и малосодержательная болтовня в видеороликах).

История проекта: словарь Коллинза выбирает слово года с 2013 года. Их списки считаются самыми прогрессивными и «уличными»: именно Collins первыми признали официальными такие слова, как NFT, binge-watch (запойный просмотр сериалов) и прошлогодний мировой феномен brat («паршивец»).

Parasocial (парасоциальный)

Кто выбрал: Кембриджский словарь (Великобритания). Один из старейших и наиболее авторитетных мировых словарей, ориентированный на современный английский язык.

Как и почему: в 2025 году эксперты зафиксировали резкий скачок интереса к этому термину: количество поисковых запросов выросло в несколько раз. Слово описывает иллюзию близости с кем-то, кто даже не знает о вашем существовании. Главным катализатором стали не только условные фанаты Тейлор Свифт, но и массовое увлечение ИИ-персонажами — люди начали выстраивать эмоциональную связь с чат-ботами, доверяя им секреты и считая их «друзьями». Кембридж даже официально обновил определение, включив в него возможность парасоциальных отношений с ИИ.

В финальный шорт-лист 2025 года также вошли: brain rot («гниение мозга» — деградация внимания из-за низкокачественного контента) и demure («демьюр» — ироничный тренд на подчёркнутую скромность и сдержанность).

История проекта: Кембридж выбирает слово года с 2015 года. Их лингвисты славятся умением находить термины на стыке технологий и психологии. Среди знаковых победителей прошлых лет были hallucinate («галлюцинировать» — о ложных ответах нейросетей) и nomophobia (страх остаться без смартфона).

Slop («слоп», низкосортный цифровой контент)

Кто выбрал: словарь Merriam-Webster (США). Старейшее и самое авторитетное американское издательство словарей, которое определяет победителя на основе реальной статистики поисковых запросов миллионов пользователей.

Как и почему: в 2025 году «слоп» стал лидером из-за лавинообразного роста ИИ-контента. Изначально это слово означало «грязь» или «помои», а в 2025 году лингвисты зафиксировали его новое значение: бесконечный поток низкокачественных текстов, видео и абсурдных картинок, созданных нейросетями для заполнения лент соцсетей. Выбор «слопа» стал символом ироничного сопротивления общества: люди используют это слово, чтобы подчеркнуть разницу между человеческим творчеством и бездушным цифровым «кормом».

В финальный шорт-лист 2025 года также вошли: touch grass («потрогать траву» — призыв отвлечься от сети и вернуться в реальность), performative («перформативный» — о действиях, совершаемых напоказ ради имиджа), gerrymander (манипуляция границами избирательных округов).

История проекта: Merriam-Webster выбирает слово года с 2003 года. Этот рейтинг считается самым объективным «зеркалом» интересов общества, так как он строится не на экспертном мнении, а на «голых» цифрах поисковой активности. Самыми резонансными словами прошлых лет становились authentic («подлинный») и gaslighting («газлайтинг»).

67 («сикс-сэвэн», так-сяк, ни да ни нет, кто знает и т. д.)

Кто выбрал: Dictionary.com (США). Ведущий мировой цифровой словарь, который специализируется на отслеживании сленга и неологизмов, рождённых в соцсетях и молодёжных субкультурах.

Как и почему: в 2025 году эксперты пошли на радикальный шаг, выбрав «словом года» цифровую комбинацию. «67» — это маркер намеренной неопределённости, который используется как универсальный ответ на любой вопрос. Его значение вторично: это одновременно «да», «нет» и «хз». Популярность термина (взлетевшая после треков рэпера Skrilla и вирусных видео с баскетболистами) символизирует усталость нового поколения от логики и точности. Выбрав этот символ «брейнрота» (цифровой деградации), лингвисты зафиксировали право языка быть абсолютно абсурдным.

В финальный шорт-лист 2025 года также вошли: delulu (от delusion — «заблуждение» — жизнь в мире собственных иллюзий) и beige flag («бежевый флаг» — странная, но не опасная черта в поведении партнёра).

История проекта: Dictionary.com выбирает слово года с 2010 года. Ресурс позиционирует себя как самый динамичный словарь, который не ждёт десятилетиями, чтобы признать уличный или сетевой сленг, превращая мимолётные мемы в лингвистические памятники эпохи.

Слова 2025 года в Европе за пределами англоязычной среды

Hallucineren («галлюцинировать» — об ошибках ИИ)

Кто выбрал: словарь Van Dale (Нидерланды и Бельгия). Самый уважаемый словарь нидерландского языка, считающийся эталоном лингвистической нормы в регионе.

Как и почему: в 2025 году это классическое слово официально получило в словаре новое значение. Оно описывает ситуацию, когда генеративные нейросети (ChatGPT, Gemini) уверенно выдают ложную или вымышленную информацию, не опираясь на реальные факты. Лингвисты выбрали его, чтобы подчеркнуть «новую реальность»: ИИ настолько глубоко проник в жизнь общества, что его технические сбои начали формировать наш повседневный язык.

История проекта: Van Dale выбирает слово года с 2007 года. Начиная с 2025-го редакция окончательно перешла к формату экспертного отбора вместо публичного голосования, чтобы избежать манипуляций со стороны активистов и ботов в соцсетях.

KI-Ära («эра искусственного интеллекта»)

Кто выбрал: Общество немецкого языка (GfdS, Германия). Старейшая в мире организация, занимающаяся выбором «слова года», известная своим академическим подходом.

Как и почему: в 2025 году лингвисты зафиксировали завершение «переходного периода»: ИИ перестал быть научной диковинкой и стал фундаментом экономики и повседневности. Термин KI-Ära описывает эпоху, в которой ИИ-инструменты стали массовыми, вызвав при этом страх общества перед потерей критического мышления. Слово было выбрано как «эпохальный маркер», фиксирующий необратимый сдвиг в истории цивилизации.

В финальный шорт-лист 2025 года также вошли: Deal («сделка» — о возвращении прагматизма в политику) и Wehrdienst-Lotto («лотерея призыва»).

История проекта: GfdS — родоначальник традиции (с 1971 года). Немецкие эксперты объявляют самое «знаковое» слово, которое служит точным историческим диагнозом для уходящего года.

Tekoligark («техолигарх»)

Кто выбрал: Языковой совет Норвегии (Språkrådet). Государственный орган, регулирующий развитие норвежского языка.

Как и почему: в 2025 году это слово стало центральным в дискуссиях о власти владельцев глобальных цифровых платформ. «Техолигарх» — это человек, обладающий колоссальным капиталом и способный через алгоритмы влиять на демократические процессы и общественное мнение. Выбор этого слова в Норвегии стал призывом к защите «цифрового суверенитета» и осознанию того, насколько общество стало уязвимым из-за зависимости от технологий.

В финальный шорт-лист 2025 года также вошли: kjøttkakeindeks («индекс фрикаделек» — локальный аналог индекса Биг Мака), tuttifruttisamarbeidet («сотрудничество тутти-фрутти»).

История проекта: Норвежский совет выбирает слово года с 2008-го, отдавая предпочтение терминам, которые защищают чистоту языка и точно описывают современные угрозы.

Arancel («тариф/пошлина»)

Кто выбрал: Фонд FundéuRAE (Испания). Главный регулятор испанского языка, работающий при Королевской академии (RAE).

Как и почему: в 2025 году чисто экономический «арансель» стал лидером из-за глобальных торговых войн и возвращения политики протекционизма (в частности, в США). Для испаноязычного мира, глубоко интегрированного в глобальную торговлю, это слово стало символом новых барьеров и конца эпохи «открытого мира». Эксперты отметили, что этот термин доминировал в медиаполе больше, чем любой культурный или технологический неологизм.

В финальный шорт-лист 2025 года также вошли: boicot (бойкот), dron (дрон), generación Z («поколение Z»), macrorredada («массовая облава») и apagón («массовое отключение электроэнергии»).

История проекта: FundéuRAE выбирает слово года с 2013 года, анализируя лексику более чем 500 миллионов испаноязычных жителей планеты.

Fiducia («доверие»)

Кто выбрал: Институт Треккани (Италия). Хранитель итальянской культуры и составитель крупнейшей национальной энциклопедии.

Как и почему: итальянские лингвисты сознательно выбрали не хайповый, а фундаментальный и дефицитный термин. В 2025 году «доверие» было признано самым необходимым ресурсом общества. На фоне дипфейков и ИИ-галлюцинаций именно fiducia стала словом-противовесом, символизирующим потребность в восстановлении социальных связей и честности в цифровом мире.

История проекта: Треккани ищет «слово-философию», которое отражает моральное состояние общества. Так, словом 2024 года по версии института стало rispetto («уважение»).

Szponcić / Szpont («шпо́нчить», «мутить/вытворять»)

Кто выбрал: Научное издательство PWN и лингвисты Варшавского университета (Польша).

Как и почему: в 2025 году это слово победило в массовом польском голосовании «Молодёжное слово года» (Młodzieżowe Słowo Roku). Оно вернулось в язык из старых городских диалектов и получило новое значение: делать что-то неправильное, «мутить», «хитрить», но делать это энергично, творчески и с вызовом. Польская молодёжь выбрала его как символ отказа от жёстких рамок и правил в пользу спонтанности.

История проекта: польский конкурс — один из самых популярных в Восточной Европе, собирающий сотни тысяч голосов ежегодно. Попадание старых польских корней (как szponcić) в молодёжный топ — пример возвращения исторической лексики в сленг.

Слова 2025 года в Азии и Южной Америке

G20 («Большая двадцатка»)

Кто выбрал: Языковой совет ЮАР (PanSALB). Государственный орган, отвечающий за развитие 12 официальных языков Южной Африки.

Как и почему: в 2025 году ЮАР впервые в истории принимала саммит «Большой двадцатки». Это событие доминировало в медиаполе страны весь год. Выбор этой аббревиатуры подчёркивает гордость региона за роль «голоса Глобального Юга» и признание Африки как центра мировой политической повестки.

В шорт-лист 2025 года также вошли: Government of National Unity («Правительство национального единства» — политический феномен года в ЮАР), Valid («валидно» — молодёжный сленг, означающий одобрение или признание факта).

История проекта: PanSALB выбирает слово года, чтобы зафиксировать ключевые вехи в развитии демократии и социальной жизни Южной Африки.

熊 (kuma — «ку́ма», медведь)

Кто выбрал: Фонд проверки иероглифической грамотности (Япония). Результат ежегодно объявляется на торжественной церемонии в храме Киёмидзу-дэра в Киото.

Как и почему: в 2025 году иероглиф «медведь» победил из-за пугающей реальности: в Японии зафиксировали рекордное число нападений диких медведей на людей в городах. Это стало символом экологического кризиса: природа перестала быть «картинкой» и буквально вошла в дома. Дополнительным смыслом стал возврат панд (в японском — «медведь-кошка») из японских зоосадов в Китай, что также активно обсуждалось в обществе.

В финальный шорт-лист 2025 года также вошли: 米 (Kome — «рис», из-за скачка цен), 高 (Taka — «высокий», из-за инфляции и фамилии первой женщины-претендента на пост премьера Санаэ Такаити).

История проекта: с 1995 года японцы выбирают один символ (кандзи), который монах записывает огромной кистью на рисовой бумаге, создавая визуальный памятник году.

韧 (логограмма rèn, первая часть слова «жэньсинь» — «стойкость/упругость»)

Кто выбрал: Государственное издательство Commercial Press (Китай). Главный просветительский орган, определяющий «иероглиф года» совместно с лингвистическими центрами.

Как и почему: логограмма «стойкость» стала ответом на экономическое давление и социальную неопределённость 2025 года. Этот термин описывает способность системы и каждого отдельного человека «прогибаться, но не ломаться», адаптируясь к режиму постоянных нагрузок и технологических гонок.

В шорт-лист слов и понятий 2025 года также вошли: DeepSeek (название китайского ИИ-прорыва, ставшее синонимом технологической гордости), 活人感 (Huórén gǎn — «ощущение живого человека», запрос на искренность в мире стерильного ИИ-контента).

История проекта: китайские обзоры слов и понятий года с 2006 года работают как социальный барометр, разделяя официальную государственную повестку и живые интернет-мемы.

税 (shuì — налог)

Кто выбрал: Центр китайской культуры (Малайзия). Ключевой институт, отслеживающий влияние экономики на жизнь китайской диаспоры в Малайзии и страны в целом.

Как и почему: выбор максимально приземлённый и болезненный: в 2025 году в Малайзии расширили налоги на услуги и ввели новые сборы, что коснулось каждого жителя. Логограмма «налог» победила как самый честный индикатор года, когда экономическая нагрузка стала главной темой разговоров на кухнях и в офисах.

История проекта: малайзийский «иероглиф года» выбирается народным голосованием, что часто превращает его в легальный способ выразить недовольство политикой властей.

Incerteza (неопределённость)

Кто выбрал: консалтинг Cause и институт Ideia (Бразилия). Исследовательские группы, проводящие крупнейший в стране опрос для выявления «настроения нации».

Как и почему: 24% бразильцев выбрали это слово из-за климатических аномалий, неоправдавшихся ожиданий от экологического саммита COP-30 и экономической нестабильности. «Неопределённость» стала диагнозом 2025 года, когда планировать жизнь стало невозможно даже на месяц вперёд.

В финальный шорт-лист 2025 года также вошли: Inteligência Artificial («ИИ»), Tensão («напряжение»), Amazônia («Амазония»).

История проекта: в Бразилии выбор слова — это всегда поиск психологического состояния общества. В 2024 году лидировала «тревога», которая в 2025-м и уступила место «неопределённости».

Слова 2025 года в России

Зумер («поколение Z»)

Кто выбрал: портал «Грамота.ру». Главный экспертно-информационный ресурс по русскому языку.

Как и почему: в 2025 году эксперты «Грамоты.ру» (в опросе участвовали 469 филологов из 23 городов) выбрали это слово как символ окончательного взросления поколения 2000-х. Слово набрало 42% голосов, обойдя чисто технологические термины. Лингвисты отметили, что «зумер» перестал быть просто возрастным ярлыком и стал маркером целой культурной модели, на которую теперь ориентируются рынок и медиа.

В шорт-лист также вошли: выгорание (хроническая усталость), ред-флаг (сигнал опасности в отношениях), промпт (инструкция для ИИ), пупупу (междометие перегруза), лимб (состояние зависания).

История проекта: «Грамота.ру» проводит конкурс с 2023 года. Методология — академическая (опрос учёных), что отличает проект от народных голосований.

Победа

Кто выбрал: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина. Ведущий научный центр по продвижению и сохранению русского языка.

Как и почему: выбор продиктован юбилеем — в 2025 году страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Слово признано главным «объединяющим смыслом» года, фиксирующим историческую преемственность в текущей повестке.

В топ-3 года также вошли: MAX (национальный мессенджер), нейросеть (технологический маркер).

История проекта: эксперты Института Пушкина ежегодно анализируют массивы текстов СМИ и официальной риторики, выбирая слово-символ, которое служит культурно-политическим диагнозом года.

Тревожность

Кто выбрал: проект «Слово года — 2025» (Издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения»).

Как и почему: победитель в номинации «Всенародное слово» определён голосованием пользователей в сети «Читай-город» (36% голосов). Слово выбрано как точный индикатор психологического состояния общества в 2025 году.

Победители по категориям:

Гуманитарная сфера — ИИ (финалисты: вера, лабубу, любовь, патриотизм, переговоры, Победа, цензура).

(финалисты: вера, лабубу, любовь, патриотизм, переговоры, Победа, цензура). Техносфера — промпт (финалисты: алгоритмы, БПЛА, импортонезависимость, национальный мессенджер MAX, цифровой рубль).

(финалисты: алгоритмы, БПЛА, импортонезависимость, национальный мессенджер MAX, цифровой рубль). Сленг — окак — мем с удивлённым чёрным котом в худи (финалисты: бомбардиро крокодило, брейнрот, НПС, пикми, сигма, слоняра, токсик).

История проекта: проект носит имя лингвиста Льва Скворцова и запущен в 2024 году (тогда победила нейросеть).

ИИ, MAX, лабубу (статистические лидеры).

Кто выбрал: аналитическая система «Медиалогия». Ведущая российская компания в сфере мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа.

Как и почему: в 2025 году система определила лидеров на основе математического подсчёта упоминаний в русскоязычном сегменте интернета. На первом месте — ИИ (22,3 млн сообщений), который окончательно перешёл в разряд бытовых терминов. Второе место занял MAX (10,3 млн) — новый национальный мессенджер, ставший центральным технологическим событием года. Замкнула тройку лабубу (4,5 млн) — игрушка-персонаж, ставшая самым массовым поп-культурным и коммерческим мемом. Также в лидерах закрепился скуф как наиболее устойчивый социальный ярлык года.

История проекта: компания была основана в 2003 году и изначально создавалась как инструмент для профессионального анализа медиаполя. К 2021 году охват системы превысил 900 миллионов источников в социальных сетях и блогах. Собственные регулярные рейтинги слов года «Медиалогия» начала публиковать в 2023–2024 годах. Это позволяет увидеть объективную картину интересов общества, очищенную от экспертных оценок и сосредоточенную только на реальной активности пользователей.

Слова 2025 года в мировом бизнесе

В деловой среде «слово года» выбирают не словари, а профессиональные платформы и отраслевые ассоциации.

Fatigue («фати́г», усталость)

Кто выбрал: Glassdoor (США/глобально). Одна из крупнейших в мире платформ для поиска работы и анализа корпоративной культуры.

Как и почему: в 2025 году аналитики Glassdoor Economic Research (Центр экономических исследований Glassdoor) выделили «усталость» как ключевое состояние рынка труда. Речь идёт не о простом переутомлении, а о двух системных факторах: change fatigue («усталость от перемен» — изматывающий темп внедрения ИИ-инструментов) и economic fatigue («экономическая усталость» — истощение ресурсов на фоне долгого ожидания стабильности). Исследование миллионов отзывов сотрудников показало, что запрос на психологическую безопасность стал важнее карьерного роста.

В шорт-лист 2025 года также вошли: AI-anxiety («ИИ-тревожность» — страх замены человека алгоритмом), RTO-friction («конфликты из-за возврата в офис» — споры между руководством и персоналом по поводу удалённой работы).

История проекта: Glassdoor ежегодно публикует отчёт Workplace Trends («тренды на рабочем месте»), опираясь на анонимные данные реальных работников. Это один из самых цитируемых источников для компаний из списка Fortune 500 (500 крупнейших корпораций США).

Agentic AI («агентный ИИ»)

Кто выбрал: Association of National Advertisers (ANA, США). Ассоциация национальных рекламодателей — старейшая и самая влиятельная маркетинговая организация в мире.

Как и почему: в 2025 году «агентный ИИ» был признан главным термином индустрии. Это знаменует фундаментальный переход: от ИИ, который просто отвечает на вопросы, к ИИ-агентам, способным действовать автономно (планировать задачи, совершать покупки, управлять кампаниями). Параллельно эксперты выделили термин Authenticity («аутентичность», подлинность) как главный ответ брендов на засилье сгенерированного контента. В перегретой цифровой среде побеждают те, кто сохраняет «человеческий голос».

В шорт-лист 2025 года также вошли: Hyper-personalization («гиперперсонализация» — автоматическая настройка продукта под каждого клиента), Outcome-based («ориентированный на результат» — отказ от оплаты процесса в пользу оплаты достигнутой цели).

История проекта: ANA выбирает маркетинговое слово года с 2014 года. Их выбор считается официальным ориентиром для глобальных рекламных агентств и директоров по маркетингу.

Hybrid computing («гибридные вычисления»)

Кто выбрал: Gartner. Мировой лидер в области стратегического консалтинга и исследований ИТ-рынка.

Как и почему: аналитики Gartner включили гибридные вычисления в список главных стратегических трендов 2025 года. В условиях нейросетевого бума облачные мощности стали дефицитными и дорогими. Решением стало сочетание локальных ресурсов (смартфонов и ПК), edge computing («периферийных вычислений») и централизованных облаков. Термин фиксирует новую инфраструктурную норму: обработка данных теперь распределена по всей цепочке — от вашего кармана до гигантского дата-центра.

В шорт-лист 2025 года также вошли: AI Governance Platforms («платформы управления ИИ» — системы контроля безопасности нейросетей), Neuromorphic Computing («нейроморфные вычисления» — технологии, имитирующие работу человеческого мозга).

История проекта: ежегодный отчёт Top Strategic Technology Trends («главные стратегические технологические тренды») от Gartner издаётся более 20 лет. Для CTO (технических директоров) по всему миру это главный документ, определяющий инвестиции в технологии.

Слова 2025 года в российском бизнесе

Для российских предпринимателей и топ-менеджеров «слово года» — это подтверждённая стратегия выживания и роста. Вот какие смыслы стали главными для российского бизнеса в 2025 году.

Синергия

Кто выбрал: Наталья Гаврилова, главный врач Скандинавского центра здоровья.

Контекст: 2025 год стал временем осознанной консолидации всех ресурсов. По мнению эксперта, вызовы, с которыми столкнулось амбулаторное звено и стационар, невозможно было преодолеть разрозненно. Бизнес целенаправленно выстраивал синергию между клиническими практиками, цифровыми сервисами и корпоративной культурой. Именно эта слаженность позволила создать новое качество медицинской помощи, где целое стало больше, чем просто сумма частей.

Адаптивность

Кто выбрал: Миша Берггрен, директор по связям с общественностью курьерской службы СДЭК.

Контекст: способность быстро меняться, подстраиваться под новые маршруты, экономические условия и запросы бизнеса стала в 2025 году главным требованием рынка. Именно адаптивность позволила компании сохранять стабильность поставок и приумножить ключевые результаты. В текущих условиях эта черта рассматривается бизнесом как новая норма и основа для уверенного роста в будущем.

Волна

Кто выбрал: Наталья Красильникова, пиар‑директор дейтинг‑сервиса «Мамба».

Контекст: слово стало метафорой системных изменений в продукте. Оно отражает совпадение подходов и ценностей, где всё большее значение приобретает осознанный выбор партнёра. Образ «волны» зафиксировал этот сдвиг в настроениях аудитории и лёг в основу масштабного ребрендинга, реализованного компанией в 2025 году.

Качели

Кто выбрал: Максим Хышов, основатель и главный врач стоматологии Refformat.

Контекст: год получился динамичным и насыщенным изменениями. Подходы и стратегии приходилось корректировать прямо по ходу движения: что-то усиливать, а что-то пересобирать. Динамика «качелей» потребовала гибкости и быстрой реакции, но в итоге привела бизнес к более зрелому результату и пониманию, как эффективнее работать в меняющихся условиях.

Осознание

Кто выбрал: Антон Спирин, заместитель генерального директора вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1).

Контекст: 2025 год стал периодом осознания трендов, формирующих будущее. Рынок показал, что стабильность достигается благодаря умению трансформировать вызовы в возможности. Осознание проявилось в новых подходах к безопасности на фоне киберугроз и в выходе на зарубежные горизонты из-за ограниченного роста внутреннего рынка. Это понимание дало основу для стратегических решений и уверенность в зрелости ИТ-продуктов.