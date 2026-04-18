Туры на 1 и 9 Мая 2026 года: куда поехать, какие есть форматы и сколько стоит

Турагентства называют майские праздники главным конкурентом летнему сезону по спросу на туры. Но в 2026-м спрос на короткие поездки падает, цены на отдых растут, а туристы копят на длинный отпуск. В этом году на 1 и 9 Мая всего по три выходных дня, поэтому оптимальным вариантом становятся готовые программы без длинных перелётов. От недорогих до премиальных маршрутов — в обзоре Russian Business.

1 и 9 Мая: как отдыхаем в 2026-м

1–3 мая — три выходных подряд. 9–11 мая — тоже три выходных подряд, но можно воспользоваться лайфхаком, который дали эксперты в обзоре Russian Business, и продлить отдых. Так, если взять отпуск 4–8 мая, можно получить 11 дней отдыха — с 1 по 11 мая.

Отдых на 1 и 9 Мая в 2026-м: цены выросли, спрос охладел

CEO проекта с авторскими бюджетными турами «Трипы» Наталья Аниськевич, описывает главный тренд путешествий 2026 года так: интерес к путешествиям есть, но готовность тратить на короткие поездки снизилась. По её словам, россияне теперь чаще копят на более долгий и дорогой отпуск. Кроме того, они стали планировать поездки сильно заранее.

Средний чек на готовый тур в целом по рынку вырос с 60 000 руб. в 2019 году до 93 000 руб. по итогам первого квартала 2026-го, авиабилеты подорожали почти в 1,8 раза, а отели в 1,5 раза — такие данные приводит сервис международных платежей «Плати по миру». И если в 2019 году тур в среднем бронировали за 10 дней до поездки, то в начале 2026 года, по данным турагентства ANEX tour, — уже более чем за 60 дней.

По данным «Яндекс Путешествий», май 2026 года — средний по ценам месяц для поездок: жильё уже не самое дешёвое, но ещё и не на пике стоимости. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах по России в мае 2026 года составляет около 9120 рублей. Для сравнения: в феврале — 6960 рублей, в июле — 10 310 рублей.

Самые доступные регионы по стоимости ночи в отеле в 2026 году — Забайкальский край (3740 рублей), Оренбургская область (4100 рублей). Квартиры и апартаменты обходятся в среднем в 6000 рублей за ночь. Раннее бронирование любого типа жилья даёт экономию 15–25% по сравнению со стоимостью бронирования ближе к дате поездки.

Востребованные форматы для коротких поездок на майские

Майские праздники — сезон, когда выбор направлений, где отдохнуть, становится больше, чем зимой или ранней весной, из-за погодных условий. По словам CEO туристического проекта «Трипы» Натальи Аниськевич, среди маршрутов по России в майские праздники туристы чаще выбирают Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Алтай — в этих регионах этот период уже комфортная погода. Среди зарубежных направлений на майские праздники у российских туристов популярны Китай, Япония и Южная Корея.

Городской отдых в России и короткие маршруты

По данным сервиса планирования путешествий по России RUSSPASS, лидером по бронированиям на короткий отдых стабильно остаётся Москва, следом идут Санкт-Петербург и Татарстан. В первую десятку также входят Московская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Хабаровский край и Владимирская область. Многие совмещают в одном небольшом путешествии сразу несколько регионов. Тренд на короткие поездки и межрегиональный туризм растёт.

Средняя стоимость туров на сервисе планирования путешествий по России RUSSPASS — от 11 580 рублей без авиабилетов.

Горы и активный отдых

Российский альпинистский клуб «7 Вершин» называет майские праздники одним из пиковых сезонов путешествий в горы. В «7 Вершин» отмечают спрос на трекинговые маршруты в Непале и программы восхождения на Эльбрус. Стоимость туров начинается от 40 000 рублей на человека без учёта авиабилетов и зависит от направления и формата поездки.

Турагентство Tomsoyer Expedition, которое специализируется на турах по Камчатке, предлагает на майские праздники программы на 6–8 дней. За время программы можно увидеть: вулканы, океан, термальные источники. Бюджет туров варьируется от 160 000 до 320 000 рублей на человека в зависимости от уровня размещения и набора активностей.

Тематические кэмпы

Один из форматов отдыха на майские праздники, который набирает аудиторию у проекта с авторскими бюджетными турами «Трипы» — тематические лагеря для взрослых. Количество участников в таких поездках по 90–100 человек. Это выезды за город на 3–4 дня построены вокруг какой-то общей темы — например, по мотивам сериалов «Игра в кальмара» или «Очень странные дела». Средняя стоимость тура на официальном сайте «Трипов» — от 26 000 рублей без авиабилетов.

Зарубежные направления

Главный тренд зарубежных поездок в 2026 году — Азия. В 2026 году на азиатские направления приходится 31% всех зарубежных бронирований организованных туристов и 21% у самостоятельных путешественников.

Марк Ерёмин, сооснователь маркетплейса туров ahhu.ru, называет Китай направлением, которое бьёт рекорды по спросу у российских туристов. Эту страну выбирают за безвизовый режим и за большое число прямых рейсов из России. Ещё в 2025 году, по данным маркетплейса авторских туров YouTravel.me, продажи туров в Китай выросли кратно, особенно на майские праздники и осень.

В 2026 году популярны нестандартные маршруты по КНР: в провинцию Юньнань, район гор Аватары, а также в Чэнду и Чунцин. Средний бюджет поездки по КНР на человека — до 200 000 рублей с учётом авиабилетов.

По данным маркетплейса туров ahhu.ru, растёт интерес к Кении, Танзании, Мадагаскару и Маврикию. Средний бюджет на поездку в эти страны — от 350 000 до 500 000 рублей на человека, включая стоимость авиабилетов.

Мнения экспертов о спросе на отдых в ОАЭ расходятся. По данным сервиса международных платежей «Плати по миру», ОАЭ сохраняют популярность у российских туристов, несмотря на происходящие на Ближнем Востоке события. В маркетплейсе туров ahhu.ru, наоборот, фиксируют падение интереса к Дубаю на фоне ситуации на Ближнем Востоке, но допускают, что после стабилизации политического напряжения часть аудитории вернётся, потому что инфраструктура у направления сильная.

В 2026 году средний чек в Эмиратах составляет 850–1300 долларов за поездку (от 65 424 до 100 061 руб. по курсу на апрель 2026 года). Дороговизну направления в «Плати по миру» объясняют прежде всего продолжительностью поездки и курсом рубля.

Идеи, куда поехать на 1 и 9 Мая с бюджетом до 200 тысяч рублей

Собрали готовые туры на три дня и с бюджетом до 200 тысяч рублей — на основе рекомендаций опрошенных нами экспертов.

Романтическая Карелия для двоих

Программа на три дня: Программа: водопады Северного Приладожья, прогулка по Ладожским шхерам, деревня викингов, месторождение граната, ретропоезд и экскурсия «Подземная Рускеала» — маршрут по мраморным штольням и подземному озеру в Горном парке Рускеала.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 150 000 рублей за двоих. Билеты до города Сортавала, обеды и ужины не включены.

Териберка — край земли

Программа на 4 дня: Мурманск, флоатинг в гидрокостюме, поездка в Териберку с остановками на пляже «Яйца дракона», у водопада и на кладбище кораблей, а в финале — саамский парк с северными оленями и хаски.

Сколько стоит: ориентировочная цена — 34 900 рублей. В стоимость не входят авиабилеты до Мурманска и обратно, проживание и ужины.

Горная школа в Крыму

Программа на 3 дня: базовый курс скального альпинизма и три восхождения в Крыму — на гору Кошка, Ай-Петри и Шаан-Кая.

Сколько стоит: ориентировочная цена — 47 630 рублей. Трансфер до Крыма, питание и проживание оплачиваются отдельно.

В Сибирь по своей воле

Программа на 3 дня: термальные источники в Тюмени и поездка в Тобольск — с кремлём, тематическим парком и этностойбищем коренных народов Севера.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 32 550 рублей. Билеты до места начала программы и ужины оплачиваются отдельно.

Балтийский экспресс

Программа на 3 дня: Калининград, города области и Куршская коса — с дюнами, хвойным лесом и побережьем Балтийского моря.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 22 700 рублей. Авиабилеты, трансфер из аэропорта и питание, кроме завтраков, не включены в стоимость.

Лагерь для взрослых «Очень странные дела»

Программа: на 4 дня: лагерь для взрослых по мотивам «Очень странных дел» — с командами, испытаниями, ролевыми играми, концертами и дискотеками.

Сколько стоит: ориентировочная цена — 26 000 рублей. Авиабилеты до Москвы и обратно не входят в стиомость.

Идеи, куда поехать на 1 и 9 Мая с бюджетом до 1 миллиона рублей

Собрали готовые туры на три дня и с бюджетом до 1 миллиона рублей — на основе рекомендаций опрошенных нами экспертов.

Романтический тур в Тоскану для двоих

Программа на 2 дня: вилла XVIII века, дегустация на частной винодельне, прогулка по холмам, охота на трюфели и спа.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 213 342 рублей. Авиабилеты до Италии не включены в стоимость.

Приватное сафари в Танзании

Программа на 4 дня: приватное сафари в Танзании — парки севера страны, два дня в Серенгети и поездка в кратер Нгоронгоро.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 219 083 рублей. Международные перелёты, виза Танзании не включены в стоимость.

Программа на 5 дней: ретрит на Байкале с проживанием на Ольхоне — бурятская кухня, йога, обзорная площадка и прогулка на корабле по островам Малого моря.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 250 000 рублей. Авиабилеты, проживание в Иркутске до начала маршрута и после завершения тура не включены в стоимость.

Если получилось отхватить отпуск на 11 дней в мае

Если удалось взять отпуск на 4–8 мая и получить одиннадцать дней отдыха — с 1 по 11 мая, — можно уехать дальше и не пытаться успеть всё за трое-четверо суток.

Восхождение на Килиманджаро

Программа на 8 дней: восьмидневное восхождение на Килиманджаро высотой 5895 метров с сертификатом по итогам маршрута.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 412 848 рублей. Перелёт, виза и страховка оплачиваются отдельно.

Сейшелы на катамаране

Программа на 7 дней: неделя на катамаране между островами Сейшел — с остановками для трекинга, рыбалки и встреч с гигантскими черепахами.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 157 445 рублей. Авиабилеты, медицинская страховка и судовая касса 300 евро не входят в стоимость.

Сафари-тур в Кению

Программа на 7 дней: сафари по Кении — лодка по озеру с бегемотами, пешие маршруты рядом с жирафами и зебрами и парк Амбосели с видом на Килиманджаро.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 207 133 рублей. Авиабилеты, страховка и трансфер не включены в стоимость.

Три ярких города Поднебесной

Программа на 7 дней: Пекин, парк Чжанцзяцзе, Шанхай и водный город Чжуцзяцзяо — с Храмом Неба, Летним дворцом, пещерой Жёлтого дракона и стеклянным мостом.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 178 000 рублей. Авиабилеты не входят в стоимость.





