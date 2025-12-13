Производственный календарь на 2026 год: рабочие дни и праздники, выгодные даты для отпуска

Сотрудники часто игнорируют производственный календарь и праздники. Берут отпуск в периоды с большим количеством нерабочих дней — и в итоге получают меньше отпускных, чем могли бы. А если выбирать даты вне пиков, учитывать праздничные сдвиги и заранее планировать отдых, то можно ещё и сократить расходы на поездки, уверены эксперты. Разобрались вместе с ними, как спланировать отпуск так, чтобы не терять деньги и возможности.

Сколько будет рабочих дней, праздников и длинных выходных в 2026 году

2026 год — не високосный, он продлится 365 дней. Из них при стандартной пятидневке россиян ждет 247 рабочих дней, а также 118 праздничных и выходных.

Руководитель кадровой службы МТС Линк Мария Миронова отмечает главное отличие 2026-го от 2025 года — увеличенные январские праздники, с 1-го по 11-е число.

В 2026 году 3 и 4 января — это суббота и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их перенесли на пятницу, 9 января, и на четверг, 31 декабря 2026 года соответственно.

Помимо беспрецедентно длинных январских праздников, в 2026 году россиян ждут пять комплектов длинных выходных по три дня: в феврале, марте, два в мае, а также один в июне.

Эксперты Avito Работы обращают внимание, что, в отличие от производственного календаря 2025 года, в 2026 году не предусмотрено рабочих суббот. Это означает, что в 2026 году не придется трудиться ни одну шестидневную рабочую неделю.

«В 2026 году ожидается меньше переносов рабочих дней, связанных с праздничными датами. Это позволит планировать отдых в праздничные периоды без необходимости отрабатывать по субботам перенесенные праздники», — поясняет Вера Богданова, руководитель службы кадрового администрирования СДЭК.

Также в 2026 году россияне могут рассчитывать на четыре сокращенных рабочих дня накануне праздников. Перед Праздником Весны и Труда 30 апреля, перед Днем Победы 8 мая, перед Днем России 11 июня, а также перед Днем народного единства 3 ноября.

Основные официальные праздники 2026 года:

с 1 января 2026 года по 11 января 2026 года — новогодние праздники

с 21 по 23 февраля (3 дня) — День защитника отечества

с 7 по 9 марта (3 дня) — Международный женский день

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня) — майские праздники

с 12 по 14 июня (3 дня) — День России

4 ноября — День народного единства

31 декабря — Новый год

Региональные праздники в 2026 году: Татарстан, Башкортостан и другие субъекты России

В ряде субъектов Российской Федерации в производственный календарь входят дополнительные выходные. Эти дни утверждаются местными органами власти.

Татарстан

День Республики Татарстан — 30 августа

День Конституции Республики Татарстан — 6 ноября

Сабантуй, а также религиозные праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, даты которых определяются по лунному календарю.

Башкортостан

День Республики Башкортостан — официальный региональный нерабочий праздник 11 — октября.

День национального костюма Республики Башкортостан пройдет дважды в 2026 году — 17 апреля и 11 сентября.

Профессиональные региональные праздники, например, День пчеловода Республики Башкортостан — 14 августа.

Ураза-байрам и Курбан-байрам — выходные дни в республике.

В других регионах также существуют собственные памятные и праздничные даты.

Пеледыш пайрем в Республике Марий Эл — традиционный праздник народа мари с культурными программами и народными гуляньями — 20 июня.

— традиционный праздник народа мари с культурными программами и народными гуляньями — 20 июня. Радоница — 21 апреля 2026 года. Не является общегосударственным праздником, но объявлена выходным в Краснодарском и Ставропольском краях , Пензенской и Саратовской областях .

и , и . День рождения Будды Шакьямуни в Калмыкии — ежегодная подвижная дата.

— ежегодная подвижная дата. Уастырджи (Джеоргуыба) в Северной Осетии — это традиционный праздник, который начинается за неделю до последней полной недели ноября.

— это традиционный праздник, который начинается за неделю до последней полной недели ноября. Дни Республики — устанавливаются индивидуально в каждом субъекте РФ и могут иметь разный статус.

Самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Для расчета отпускных используют средний дневной заработок. Чтобы его определить, берут все выплаты сотруднику за последние 12 календарных месяцев — оклад, премии, надбавки и т.п., но без больничных и командировочных. Эту сумму делят на 12, а затем на фиксированный коэффициент 29,3 — это среднее число календарных дней в месяце, закрепленное в ТК РФ.

В простом случае формула выглядит так: СДЗ = заработок за 12 месяцев / 12 / 29,3.

Если расчётный период (обычно это 12 месяцев до отпуска) отработан не полностью, из него исключают дни больничных, отпусков и т.п., заново считают количество календарных дней для расчёта (по 29,3 за полный месяц и пропорционально за неполный) и делят сумму выплат уже на это количество дней.

Отпускные считают по формуле: средний дневной заработок × количество календарных дней отпуска. При этом праздничные дни не включаются и не оплачиваются.

«По установленным правилам отпускные в России считают исходя из среднего дневного заработка за предыдущие 12 месяцев. Если сотрудник получает 100 000 руб/мес, его средний дневной заработок составит 3 412,97 руб. Именно эту сумму он получит за один день отпуска, а заработная плата будет считаться отдельно исходя из общего количества фактически отработанных рабочих дней в месяце», — объясняют эксперты Avito Работы.

В пресс-службе Яндекс Путешествий обращают внимание, что отпускные начисляются иначе, чем зарплата: если в оклад включается оплата только отработанных дней без выходных, то в отпуске оплачиваются все календарные дни.

«Брать отпуск выгодно в те месяцы, когда меньше всего выходных — дневная ставка оплаты труда будет минимальной. Так сумму отпускных могут начислить больше, чем зарплату за эти же дни», — рекомендуют эксперты Яндекс Путешествий.

С экономической точки зрения, по словам опрошенных Russian Business экспертов, наиболее выгодными для отпуска являются месяцы с максимальным количеством рабочих дней — апрель, июль, август, сентябрь, октябрь и декабрь. В такие периоды стоимость одного рабочего дня ниже, что снижает суммарные потери в доходе сотрудника при использовании отпуска, поясняет Вера Богданова, руководитель службы кадрового администрирования СДЭК.

«Если задача — получить максимально возможную сумму выплат, целесообразнее оформлять отпуск в те месяцы, где рабочих дней больше всего. В следующем году это прежде всего июль, в котором насчитывается 23 рабочих дня, а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — по 22 рабочих дня», — рассказали эксперты Avito Работы.

Они приводят пример расчета отпускных в декабре при окладе сотрудника 100 000 руб/мес:



Число рабочих дней в декабре 2026 года — 22.

Стоимость одного рабочего дня в декабре: 100 000 / 22 = 4 545,45 руб.

Средний дневной заработок для отпускных: 100 000 × 12 / (29,3 × 12) = 3 412,97 руб.

Отпускные за 6 дней (25–30 декабря): 3 412,97 × 6 = 20 477,82 руб.

Зарплата за фактически отработанные 18 дней декабря: 4 545,45 × 18 = 81 818,18 руб.

Итого доход за месяц: 20 477,82 + 81 818,18 = 102 296 руб.

То есть сотрудник получает выплату, превышающую месячный оклад на 2 296 руб., и при этом тратит лишь 6 отпускных дней, чтобы непрерывно отдыхать 17 дней.

«Если посчитать, с какого дня недели лучше брать отпуск, выгоднее уйти с субботы по следующее воскресенье: это девять календарных дней, из которых четыре — выходные. Отпускные начисляют за все календарные дни», — добавляют в пресс-службе Яндекс Путешествий.

Если приоритетом является не финансовая выгода, а экономия отпускных дней, то целесообразно оформлять отпускные периоды непосредственно до или после официальных праздничных и выходных дней. Как объясняет руководитель службы кадрового администрирования СДЭКВера Богданова, такой подход позволяет увеличить общий период отдыха при минимальном количестве затраченных дней отпуска.

Мария Миронова, руководитель кадровой службы МТС Линк рассказала, что в 2026 году будет пять главных способа перехитрить календарь:

Взять отпуск на 3 рабочих дня с 28 по 30 декабря и в совокупности получить 16 дней отдыха, включая выходные и все январские праздники - с 26 декабря 2026 по 10 января 2027 года.

Отпуск с 10 по 13 марта: 4 дня отпуска дают 9 дней отдыха — с 7 по 15 марта.

Отпуск с 4 по 8 мая: всего 5 рабочих дней отпуска превратятся в полноценные 11 дней отдыха — с 1 по 11 мая.

Отпуск с 8 по 11 июня: 4 дня отпуска дают 9 дней отдыха — с 6 по 14 июня.

Отпуск с 2 по 6 ноября: 4 дня отпуска дают 9 дней отдыха — с 31 октября по 08 ноября.

Самые не выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Январь в 2026 году, как и всегда, будет самым невыгодным для отпуска месяцем из-за длинных новогодних праздников. Остается минимальное количество рабочих дней — 15. Согласно опросу SuperJob, в конце 2025 года намерены взять отпуск лишь 7% респондентов, а после каникул, с 12 января, — только 2%.

«Если взять отпуск, например, с 12 по 15 января, то зарплата за месяц будет существенно меньше. Более того, выплата будет только за вторую половину месяца и поступит не раньше начала февраля», — объясняет руководитель кадровой службы МТС Линк Миронова Мария.

В феврале брать отпуск тоже нерентабельно. В этом месяце насчитывается всего 19 рабочих дней, обращает внимание юрист hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова.

Май эксперты также относят к невыгодным месяцам для отпуска, особенно если отдых пересекается с праздничными днями.

«С учетом малого количества рабочих дней в мае, на сами майские невыгодно брать отпуск. Поэтому придется выбирать: либо длительный отдых, но менее выгодный в финансовом плане (допустим, отпуск с 4 по 8 мая, непрерывный отдых 11 дней с учетом майских праздников) либо менее длительный отпуск, но более выгодный денежно (отпуск с 27 по 30 апреля, непрерывный отдых 9 дней, с учетом майских праздников и выходных дней)», — комментирует Алина Неретина, старший юрист Unistaff, ГК ANCOR.

Если же хочется увеличить и длительность отдыха, и сохранить доход, можно взять отпуск с 25 апреля по 10 мая — в этом случае 14 дней отпуска обеспечат 17 дней непрерывного отдыха, а доход за два месяца при этом будет даже выше среднего, отмечают эксперты Avito Работы.

Они приводят пример расчета отпускных в апреле-мае при окладе сотрудника 100 000 руб/мес:

Чтобы не потерять в доходе, можно взять отпуск с 25 апреля по 10 мая, однако в этом случае придется потратить уже 14 дней отпуска — 1 и 9 мая не берутся в расчет отпускных, поскольку это праздничные дни.

Число рабочих дней в апреле 2026 года — 22.

Стоимость одного рабочего дня в апреле: 100 000 / 22 = 4 545,45 руб.

Отпускные за 14 дней (25 апреля–10 мая): 3 412,97 × 14 = 47 781,58 руб.

Зарплата за фактически отработанные 18 дней апреля: 4 545,45 × 18 = 81 818,18 руб.

Зарплата за фактически отработанные 14 дней мая: 5 263,16 × 14 = 73 684,24 руб.

В таком случае сотрудник получит за апрель и май: 47 781,58 + 81 818,18 + 73 684,24 = 203 284 руб. Если выбрать такой вариант отпуска, сотрудник окажется в плюсе на 3 284 руб. за два месяца и получит 17 дней непрерывного отдыха — но при этом потратит 14 дней отпуска.

И для сравнения пример расчета отпускных в мае при окладе сотрудника 100 000 руб/мес:



Число рабочих дней в мае 2026 года — 19.

Стоимость одного рабочего дня в мае: 100 000 / 19 = 5 263,16 руб.

Средний дневной заработок для отпускных: 100 000 × 12 / (29,3 × 12) = 3 412,97 руб.

Отпускные за 5 дней (4–8 мая): 3 412,97 × 5 = 17 064,85 руб.

Зарплата за фактически отработанные 14 дней мая: 5 263,16 × 14 = 73 684,21 руб.

Итого доход за месяц: 17 064,85 + 73 684,21 = 90 749,06 руб. Это на 9 251 руб. меньше, чем обычный доход за месяц, но зато сотрудник получает 11 дней непрерывного отдыха, потратив при этом всего 5 дней отпуска.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, традиционно самые высокие цены на размещение можно наблюдать в периоды пикового спроса — например, на новогодние каникулы в конце декабря – начале января, на майские праздники, а также в активный сезон отпусков (в июне–августе). В это время стоимость размещения может превышать стандартные тарифы на 15–30%.

Наиболее доступные цены, наоборот, приходятся на межсезонье — в марте–апреле и октябре–ноябре. Особенно выгодно забронировать проживание в будние дни, избегая выходных и праздничных дат.

Эксперты Островка рекомендуют при планировании отпуска избегать выходных, праздников и разгара летнего сезона, чтобы сократить расходы, и путешествовать в несезон. В периоды низкого спроса цены на размещение наиболее привлекательны, а выбор — шире. Выбор даты сразу после праздничных дней может стать хорошим способом сэкономить. В это время цены на билеты и проживание как раз начинают снижаться.

Алина Неретина, старший юрист Unistaff, ГК ANCOR, рекомендует сочетать разные стратегии, чтобы было выгодно отдыхать и отпуск был более длительным, хоть и менее выгодным в финансовом плане. Например, в марте 2026 года можно отдохнуть 9 дней подряд, если оформить отпуск с 10 по 13 марта. Она также советует основную часть отпуска (14 дней и более) потратить в месяцы, в которых больше всего рабочих дней (июль, например), а остальные отпуска распределить с учетом суммирования с праздничными днями — чтобы больше непрерывно отдохнуть.

Типичные ошибки, которые совершают при планировании отпуска

В первую очередь — относятся к графику отпусков как к формальному документу, забывая, что он обязателен для работника и работодателя согласно ст. 123 Трудового кодекса и не учитывают рабочую нагрузку и согласование с командой. Далеко не все компании идут навстречу желаниям работника, если он хочет пойти в отпуск в другие даты, отличные от графика отпусков. Например, в декабре компании редко соглашаются предоставить отпуска, так как в этот месяц, как правило, повышенная загрузка (закрытие года, отчетности и т.п.).

Алина Неретина, старший юрист Unistaff, ГК ANCOR напоминает, что существуют категории работников, которым отпуска нужно предоставить в удобное для них время. Например, это многодетные сотрудники, также по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам.

Алексей Клочков, основатель и CEO HR-tech компании Happy Job, называет в качестве самой распространенной ошибки то, что сотрудники берут отпуск, но фактически продолжать работать: «Это наблюдается практически во всех компаниях: сотрудники остаются в чатах, отвечают на письма, дают быстрые комментарии “на всякий случай”. Причины всегда одинаковы: страх пропустить важное и желание контролировать процесс. Однако на практике такое вовлечение лишает человека возможности полноценно восстановиться и лишь ускоряет эмоциональное выгорание».

Ещё одна ошибка, на которую указывает эксперт, — отсутствие подготовки к отпуску. Когда сотрудник не передает дела, не оставляет инструкций и не назначает человека, который будет его замещать, коллегам приходится постоянно отвлекать его по рабочим вопросам. Тем самым отдых не удается ни самому сотруднику, ни коллегам, которым приходится разрываться между своими задачами и чужими.

«Часто сотрудники не учитывают производственный календарь и праздничные дни: берут отпуск в периоды, когда много нерабочих дней, и в итоге получают меньше отпускных, чем могли бы», — обращают внимание эксперты Avito Работы.

Ещё одной распространенной ошибкой они называют тот факт, что сотрудники не учитывают: ежегодный отпуск по закону можно делить на части, но хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней. Из‑за этого многие планируют короткие отпуска без привязки к обязательной длинной части, теряя возможность оптимально распределить отдых и увеличить его длительность при сохранении финансовой выгоды.

Миронова Мария, руководитель кадровой службы МТС Линк, призывает планировать даты отпусков сразу, как только в компании открывается окно планирования на новый год. Ведь если тянуть до последнего с распределением отпускных дней и согласованием или указывать отпускные дни наобум и в последующем каждый отпуск согласовывать, то приоритет приоритет будет у тех, кто идет по графику.

Чек-лист: как выбрать лучшие даты для отпуска

1. Сверить производственный календарь

Июль — самый выгодный месяц для отпуска (23 рабочих дня).

Апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — по 22 рабочих дня, тоже финансово комфортные.

Невыгодно отдыхать в январе, феврале и мае — мало рабочих дней, отпускные будут ниже.

Планировать даты отпусков сразу, как только в компании открывается окно планирования на новый год.

Количество праздничных дней в каждом году отличается, поэтому при выборе месяца ориентироваться стоит на актуальный производственный календарь.

Идти в отпуск лучше после выплаты премии или повышения оклада — тогда отпускных начислят больше.

2. Искать «календарные лазейки»

10–13 марта → 9 дней отдыха.

4–8 мая → 11 дней отдыха.

8–11 июня → 9 дней отдыха.

2–6 ноября → 9 дней отдыха.

25–30 декабря → до 17 дней отдыха с праздниками.

Если включать выходные дни в отпуск, они тоже будут оплачены.

3. Проверить цены на билеты и туры

Дороже всего: новогодние каникулы, майские, июнь–август.

Дешевле всего: март–апрель, октябрь–ноябрь.

В будни цены на отели обычно заметно ниже, чем в выходные.

4. Подстроиться под сезонность путешествий

Лето — пик цен и спроса, особенно в морских направлениях.

Более доступные направления: март–апрель и октябрь–ноябрь.

Ранние бронирования — лучший способ сэкономить.

5. Избегать типичных ошибок и не забывать, что: