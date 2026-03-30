В России средний чек на туры вырос с 60 тыс. до 93 тыс. рублей, а ОАЭ не теряют популярности у российских туристов

Средний чек на пакетный тур для российских туристов вырос с 60 тыс. рублей в 2019 году до 93 тыс. по итогам первого квартала 2026-го, стало известно во время пресс-конференции «Плати и лети 2026». Авиабилеты за этот же период времени подорожали почти в 1,8 раза, отели — в 1,5 раза. Российские туристы за границей стали меньше тратить на покупки и больше на жильё, еду и впечатления.

Россияне стали планировать поездки заранее и тратить деньги рациональнее

По словам заместителя генерального директора Anex Яны Муромовой, россияне стали реже покупать туры в последний момент и всё чаще планируют отдых заранее. В начале 2026 года туры в среднем бронировали более чем за 60 дней до поездки, тогда как в 2019-м — примерно за 10 дней.

Одновременно меняется и то, как туристы распределяют бюджет в поездках. По данным сервиса международных платежей «Плати по миру», больше всего россияне тратят за границей на проживание и еду: на жильё приходится 35–40% всех расходов, на питание — ещё 20–25%. На авиабилеты и шопинг уходит по 10–12%, на экскурсии и туры — 5–7%, на транспорт — 3–5%, на развлечения — 2–3%.

В «Плати по миру» также отмечают, что туристы всё чаще заранее бронируют экскурсии, трансферы и авиабилеты онлайн, а не покупают их на месте.

По данным аналитики сервиса «Плати по миру», меньше всего россияне тратят в путешествиях на обмен валюты в аэропортах и туристических зонах, роуминг российских операторов, пакетные экскурсии от отелей и сувениры в туристических лавках.

Российские туристы выбирают не только страну, но и понятный способ оплаты

На пресс-конференции тревел-блогер и сооснователь маркетплейса авторских туров Ahhu.ru Марк Еремин отметил, что главные страхи туристов сегодня связаны с бытовыми рисками в поездке. По его словам, люди боятся, что не смогут расплатиться на месте, карта не сработает, бронь слетит, а вместе с мобильной связью пропадёт доступ к банковскому приложению, билетам и бронированиям.

Директор по развитию «Плати по миру» Павел Белов добавил, что одним из критериев выбора страны стало то, насколько легко туристам расплачиваться на месте. По словам эксперта, туристам важно заранее понимать, как устроена оплата в поездке и какие сервисы будут им доступны. Если с этим есть вопросы, они чаще выбирают направления с более понятной инфраструктурой.

Азия стала одним из популярных направлений для российских туристов

В 2026 году на Азию приходится 31% всех зарубежных бронирований организованных туристов и 21% заказов у самостоятельных путешественников. Особенно заметен рост спроса на Таиланд, Китай и Вьетнам. По данным сервиса «Плати по миру», число транзакций российских туристов во Вьетнаме за последние девять месяцев выросло в девять раз, в Таиланде — почти в четыре раза, а турпоток в Китай увеличился на 34%.

В среднем в Таиланде россияне тратят 900–1200 долларов за поездку, в Китае — 600–1200 долларов, в Турции — 650–850 долларов, в Египте — 500–750 долларов. Самыми бюджетными направлениями аналитики сервиса «Плати по миру» назвали Абхазию, Казахстан, Армению, Узбекистан и Грузию. В Грузии, несмотря на рост турпотока на 11%, средние расходы сократились до 440 долларов на человека.

На страны СНГ и ближнего зарубежья с начала 2026 года приходится каждое второе заграничное бронирование самостоятельных туристов и каждое третье — у клиентов турагентов.

Самым дорогим направлением для российских туристов остаются ОАЭ

Павел Белов, директор по развитию «Плати по миру» отмечает, что ОАЭ сохраняют популярность у российских туристов, несмотря на происходящие в регионе события. Средний чек в ОАЭ составляет 850–1300 долларов за поездку. Эксперты не связывают высокие траты российских туристов в ОАЭ с текущей ситуацией на Ближнем Востоке. Дороговизну направления в «Плати по миру» объясняют прежде всего форматом отдыха, продолжительностью поездки и курсом рубля.