Рекламный рынок в MAX вырос в 1300 раз всего за год — число публичных каналов достигло 300 тыс.

Количество рекламных публикаций в публичных каналах мессенджера MAX за год выросло более чем в 1300 раз — до 327,3 тыс. материалов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса MaxStat. Ещё в сентябре 2025 года аналитики фиксировали всего 245 публикаций с пометкой ERID.

Число каналов в MAX выросло в 45 раз меньше чем за год

С конца сентября 2025 года число публичных каналов в MAX выросло с 6,7 тыс. до 301,8 тыс. к 15 июля 2026-го. За этот период пользователи подписались на каналы более 279 млн раз и опубликовали около 47 млн постов.

Одновременно выросли объёмы рекламных размещений — количество публикаций с маркировкой ERID*ERID — уникальный идентификатор для маркировки интернет-рекламы в России увеличилось с 245 до 327,3 тыс. Только за первую половину июля 2026 года в мессенджере появилось почти 31,3 тыс. рекламных материалов.

Крупные каналы стали чаще привлекать рекламодателей

Аналитики отмечают, что структура рекламных размещений за год изменилась. Если осенью 2025 года более 80% интеграций приходилось на каналы с аудиторией до 1 тыс. подписчиков, то к середине июля 2026-го их доля снизилась до 29%.

Главным сегментом стали каналы с 1–20 тыс. подписчиков — их доля среди коммерческих размещений выросла с 18% почти до почти 60%.

Контекст

За первое полугодие 2026 года рекламодатели разместили рекламу в мессенджере MAX более чем на 1 млрд рублей. При этом отдельной рекламной платформы в MAX пока нет — бизнес размещает рекламу через авторов и каналы.

Представитель компании сообщил, что разработчики продолжают развивать рекламные инструменты и возможности для бизнеса.