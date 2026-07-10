Рекламодатели вложили в Max более 1 млрд рублей — при этом бюджеты в Telegram сократились на 22% за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года рекламодатели разместили рекламу в мессенджере Max более чем на 1 млрд рублей, сообщают «Ведомости». За тот же период объём рекламных бюджетов в Telegram, напротив, сократился на 22% — до 7,9 млрд рублей. В соцсети «ВКонтакте» затраты на продвижение выросли, но незначительно.

Показатели рекламы предварительные — данных за июнь ещё нет

По данным Роскомнадзора, на которые ссылаются «Ведомости», российские компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сведения о размещении рекламы в Max на сумму 1 млрд рублей за январь—июнь 2026 года. Источник издания сообщает о кратном росте показателя по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В ведомстве сообщили изданию, что показатели пока предварительные, так как срок подачи отчётности за июнь истекает только 30 июля.

Представитель Max сообщил «Ведомостям», что компания продолжает развивать рекламные инструменты и новые возможности для взаимодействия бизнеса с аудиторией.

Рекламные бюджеты во «ВКонтакте» выросли на 1%

По предварительным данным ЕРИР, на которые ссылаются «Ведомости», объём рекламных размещений во «ВКонтакте» за первое полугодие вырос на 1% и достиг 8,8 млрд рублей.

Согласно данным Роскомнадзора, рекламные бюджеты в мессенджере Telegram, напротив, сократились на 22%, до 7,9 млрд рублей.

Рост Max объяснили низкой базой и более дешёвой рекламой

Эксперты, с которыми пообщались «Ведомости», считают, что быстрый рост затрат на рекламу в Max связан прежде всего с эффектом низкой базы и экспериментами рекламодателей с новой площадкой.

Дополнительным преимуществом Max стала более низкая стоимость размещения по сравнению с Telegram. При этом полноценной рекламной платформы в Max пока нет — компании используют в основном интеграции с авторами и посевы в каналах.

Ограничения со стороны регуляторов повлияли на Telegram

Эксперты «Ведомостей» связывают снижение рекламных бюджетов в Telegram прежде всего с регуляторными изменениями. В феврале 2026 года работа Telegram в России была ограничена.

Дополнительное влияние оказала позиция Федеральной антимонопольной службы. В марте ФАС заявила, что усматривает признаки нарушения законодательства при размещении рекламы на информационных ресурсах с ограниченным доступом в России, в том числе в Telegram и WhatsApp*. Позже ведомство установило переходный период до конца 2026 года, в течение которого рекламодателей не будут привлекать к ответственности.

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Часть рекламодателей всё же перераспределила бюджеты на другие площадки, а некоторые начали использовать схемы размещения без обязательной маркировки, которые не отражаются в данных ЕРИР.

При этом, по оценке экспертов «Ведомостей», на фоне высокой стоимости кредитов рекламный рынок развивается значительно медленнее прежнего. Так, за первое полугодие 2026 года объём рынка увеличился лишь на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 25 млрд рублей.

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ