Telegram окончательно перестал работать в России: доля неудачных запросов к доменам мессенджера достигла 100%

Telegram перестал работать у пользователей в России — доля неудачных сетевых запросов к мессенджеру достигла 100%. По данным сервиса мониторинга Downdetector404, 10 апреля резкий рост сбоев произошёл около 9:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Telegram может быть полностью заблокирован в первых числах апреля.

Сбои достигли 100% за несколько часов

Согласно графику Downdetector404, ночью уровень сетевых ошибок держался в диапазоне 60–65%. Около 02:00 по московскому времени показатель резко вырос и достиг 100%, после чего оставался на этом уровне в течение нескольких часов.

Одновременно с этим увеличилось число жалоб пользователей: если ночью их количество было на уровне 10–20 обращений, то к утру показатель начал расти и после 10:00 достиг пика — более 200 жалоб.

Самая частая проблема — сбой мобильного приложения

На сбой мобильного приложения приходится около 50% жалоб. Ещё 19% пользователей жалуются на общий сбой сервиса, 15% — на проблемы с уведомлениями, около 10% — на сбои сайта и 3% — личного кабинета.

Чаще всего проблемы фиксируются на устройствах с Android — около 42,4% обращений. Далее идут Windows (27,7%) и iOS (23,2%). На Mac OS X приходится около 5,2% жалоб.

Сбои фиксируются в двух столицах и за рубежом

Наибольшая доля жалоб поступает из Санкт-Петербурга (около 6%) и Москвы (около 5%).

Также проблемы фиксируются в США (около 5%), Нидерландах (около 3%) и Самарской области (около 3%).

Ограничения в отношении Telegram вводились постепенно

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил загрузку голосовых сообщений и видеозвонков, при этом текстовые сообщения, фото и видео продолжали работать.

С 10 февраля 2026 года началось замедление работы мессенджера. На заседании Госдумы глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что причиной стало систематическое нарушение Telegram требований законодательства. По его словам, сервис проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента.

Источники прогнозировали полную блокировку к апрелю

К 14–16 марта проблемы усилились: если ранее сбои касались загрузки фото и видео, то затем даже текстовые сообщения начали отправляться с задержкой. Только за сутки 16 марта поступило более 8 тыс. жалоб на работу мессенджера.

Источник РБК сообщал, что Telegram может быть заблокирован в первых числах апреля 2026 года. Решение называлось окончательным.