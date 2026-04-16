Инвесторы оценили Anthropic в $800 млрд перед новым раундом финансирования — создатель ИИ Claude готовится к IPO

Разработчик ИИ Anthropic получил оценку от инвесторов в $800 млрд и выше, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компания планирует провести IPO в октябре 2026 года — раньше, чем её ближайший конкурент OpenAI.

Оценка в $800 млрд вдвое превышает февральские ожидания

По данным источников, инвесторы готовы оценить Anthropic более чем в $800 млрд, что приблизит её к конкуренту OpenAI с оценкой $850 млрд. Это более чем вдвое выше февральской оценки компании.

В феврале 2026 года Anthropic привлекла $30 млрд при предварительной оценке $350 млрд. С учётом инвестиций её стоимость тогда составила около $380 млрд.

На вторичном рынке Caplight, где торгуются доли частных компаний, оценка Anthropic достигла $688 млрд, увеличившись примерно на 75% за три месяца.

Источники отмечают, что переговоры находятся на ранней стадии, и пока неясно, согласится ли компания на предложенные условия.

Корпоративные клиенты удвоили траты за два месяца

Интерес инвесторов поддерживает быстрый рост выручки. В апреле 2026 года Anthropic сообщила, что её прогнозируемый годовой доход (ARR) достиг $30 млрд против $9 млрд в конце 2025 года.

Более 1000 корпоративных клиентов тратят на ИИ-решения компании свыше $1 млн в год. За неполные два месяца число таких клиентов удвоилось. Рост связывают с популярностью инструментов для разработчиков и решений в сфере кибербезопасности.

Anthropic планирует выйти на IPO уже в октябре

По данным Bloomberg, Anthropic может выйти на биржу уже в октябре, и её стремительный рост заставляет инвесторов пересмотреть оценку конкурентов.

Теперь OpenAI, которая в феврале 2026-го привлекла $122 млрд и закрыла крупнейший частный раунд финансирования в своей истории, уже не кажется абсолютным лидером ИИ-гонки. По данным FT, часть инвесторов считает, что OpenAI стоит сосредоточиться на ключевых направлениях и ChatGPT, а не расширять второстепенные проекты.





