В работе «Ростелекома» произошёл масштабный сбой из-за DDoS-атаки — пользователи жалуются на проблемы с интернетом

В работе «Ростелекома» произошёл масштабный сбой из-за DDoS-атаки — пользователи жалуются на проблемы с интернетомТакже наблюдаются неполадки в работе Discord и Steam
Пользователи «Ростелекома» жалуются на массовый сбой: не работает домашний интернет, а также не открывается сайт и приложение самой компании. По данным DownDetector, за 6 апреля 2026 года поступило 8,2 тыс. жалоб на работу сервиса. Причиной стала «мощная DDoS-атака».
Читайте также: Как выбрать мессенджер в 2026 году: обзор приложений для личного и корпоративного общения
Пользователи пишут об отсутствии доступа к сети
За последний час (на момент 6 апреля 23:42) пользователи оставили более 1,4 тыс. жалоб, за сутки — около 8,2 тыс.
Судя по обращениям, чаще всего пользователи сообщают о полном отсутствии интернета, невозможности зайти в личный кабинет и загрузить сайты. По данным сервиса, 70% жалоб связаны с общим сбоем в работе сети. Другие жалобы связаны с:
— 11% — сбоем на сайте,
— 10% — проблемами с личным кабинетом,
— 6% — сбоем в мобильном приложении.
Пользователи указывают, что соединение либо полностью отсутствует, либо работает с перебоями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома», на сеть была произведена «мощная DDoS-атака», однак она была оперативно нейтрализована.
Сбой затронул десятки городов
Проблемы с доступом к услугам «Ростелекома» зафиксированы как минимум в 31 городе. Наибольшее число жалоб поступает из:
— Самарской области (около 11%),
— Москвы (6%),
— Московской области (5%),
— Нижегородской области (4%),
— Брянской области (3%).
Читайте также: Что делать, если Телеграм не работает: причины замедления и варианты решения
Больше половины жалоб — от владельцев Android
Чаще всего о проблемах сообщают пользователи Android — около 52,7%. Ещё:
— 25,1% — Windows,
— 20,5% — iOS,
— около 1% — macOS.
Сбой не только в Ростелекоме — не работают и другие сервисы
На фоне проблем с интернетом пользователи жалуются на сбои в работе популярных сервисов — в том числе Discord и Steam.
В Discord за последний час зафиксировано более 1,4 тыс. жалоб, за сутки — около 7,4 тыс. Пользователи сообщают, что не открывается приложение, не подключаются голосовые каналы и не загружаются сообщения.
В Steam также наблюдается всплеск жалоб: за последний час — около 230, за сутки — более 1,2 тыс. Основные проблемы — невозможность подключиться к серверам, загрузить игры или войти в аккаунт.
Читайте также: В работе российских банков произошёл сбой — у пользователей не открываются приложения и не проходит оплата картой