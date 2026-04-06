В работе «Ростелекома» произошёл масштабный сбой из-за DDoS-атаки — пользователи жалуются на проблемы с интернетом

Пользователи «Ростелекома» жалуются на массовый сбой: не работает домашний интернет, а также не открывается сайт и приложение самой компании. По данным DownDetector, за 6 апреля 2026 года поступило 8,2 тыс. жалоб на работу сервиса. Причиной стала «мощная DDoS-атака».

Пользователи пишут об отсутствии доступа к сети

За последний час (на момент 6 апреля 23:42) пользователи оставили более 1,4 тыс. жалоб, за сутки — около 8,2 тыс.

Судя по обращениям, чаще всего пользователи сообщают о полном отсутствии интернета, невозможности зайти в личный кабинет и загрузить сайты. По данным сервиса, 70% жалоб связаны с общим сбоем в работе сети. Другие жалобы связаны с:

— 11% — сбоем на сайте,

— 10% — проблемами с личным кабинетом,

— 6% — сбоем в мобильном приложении.

Пользователи указывают, что соединение либо полностью отсутствует, либо работает с перебоями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома», на сеть была произведена «мощная DDoS-атака», однак она была оперативно нейтрализована.

Сбой затронул десятки городов

Проблемы с доступом к услугам «Ростелекома» зафиксированы как минимум в 31 городе. Наибольшее число жалоб поступает из:

— Самарской области (около 11%),

— Москвы (6%),

— Московской области (5%),

— Нижегородской области (4%),

— Брянской области (3%).

Больше половины жалоб — от владельцев Android

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи Android — около 52,7%. Ещё:

— 25,1% — Windows,

— 20,5% — iOS,

— около 1% — macOS.

Сбой не только в Ростелекоме — не работают и другие сервисы

На фоне проблем с интернетом пользователи жалуются на сбои в работе популярных сервисов — в том числе Discord и Steam.

В Discord за последний час зафиксировано более 1,4 тыс. жалоб, за сутки — около 7,4 тыс. Пользователи сообщают, что не открывается приложение, не подключаются голосовые каналы и не загружаются сообщения.

В Steam также наблюдается всплеск жалоб: за последний час — около 230, за сутки — более 1,2 тыс. Основные проблемы — невозможность подключиться к серверам, загрузить игры или войти в аккаунт.

В Steam также наблюдается всплеск жалоб: за последний час — около 230, за сутки — более 1,2 тыс. Основные проблемы — невозможность подключиться к серверам, загрузить игры или войти в аккаунт.