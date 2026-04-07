На Госуслугах произошёл сбой: пользователи сообщают о проблемах со входом в личный кабинет и загрузкой сайта

На сайте Госуслуги произошёл сбой: за последний час пользователи оставили более 300 жалоб, а за сутки — более 1,3 тыс., сообщает DownDetector. Основные проблемы связаны с невозможностью войти в личный кабинет, а также с некорректной работой сайта и мобильного приложения. Сбой затронул как веб-версию портала, так и мобильное приложение.

Больше всего жалоб на работу Госуслуг — от пользователей на ОС Windows

58% жалоб связаны с работой сайта Госуслуг. Почти каждое четвёртое сообщение — о сбоях в личном кабинете. 11% пользователей, пострадавших от сбоя, столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения.

Чаще с проблемами в работе Госуслуг сталкиваются пользователи из Москвы и Московской области

Наибольшая доля жалоб зафиксирована в Санкт-Петербурге — около 6%. Также о проблемах сообщают пользователи из Москвы, Московской области, Владимирской области и Тюменской области.

Почти половина жалоб поступает от пользователей устройств на операционной системе Windows. 35% жалоб приходится на Android, ещё 13% — на iOS.

6 апреля крупный сбой случился у «Ростелекома»

В ночь с 6 на 7 апреля пользователи Ростелекома пожаловались на масштабный сбой: не работал домашний интернет, а также сайт и приложение компании. По данным DownDetector, за 6 апреля поступило около 8,2 тыс. жалоб, из них более 1,4 тыс. — за последний час.

В 70% случаев речь шла о полном отсутствии связи, также пользователи не могли войти в личный кабинет или загрузить сайты. Сбой затронул как минимум 31 город, больше всего жалоб поступило из Самарской области, Москвы и Подмосковья.

В компании сообщили, что причиной стала мощная DDoS-атака, которую удалось оперативно нейтрализовать.

Контекст

3 апреля 2026 года в работе Сбербанка произошёл крупный сбой: за сутки пользователи оставили около 8,3 тыс. жалоб. Основные проблемы были связаны с мобильным приложением и сервисами банка — клиенты не могли открыть приложение, оплатить покупки картой и выполнить переводы.

Сбои затронули и других участников рынка: клиенты Т-Банк и ВТБ жаловались на недоступность приложений и проблемы с оплатой, при этом по Т-Банку зафиксировали более 1,2 тыс. обращений.

Также более 500 жалоб поступили на работу СБП: пользователи сообщали о невозможности провести оплату, чаще всего на устройствах Android (более 50%) и iOS (около 27%).